«Отнимание рук и ног»: почему Сотникова решилась на операцию

18 февраля поклонников отечественного фигурного катания настигла новость о неожиданной госпитализации олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой. Отмечалось, что фигуристка находилась под контролем врачей Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, однако по какой причине — официально не сообщалось. Ее тренер Елена Буянова утверждала, что госпитализация спортсменки была плановой, а также подчеркивала, что лечение будет оперативным — с хирургическим вмешательством.

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Диагноз же Сотникова и ее окружение тщательно скрывали и, по данным ряда СМИ, даже потребовали от врачей не давать никаких комментариев. Впрочем, позднее Telegram-канал «Мутко против» опубликовал информацию, согласно которой фигуристка обратилась к медикам из-за остеохондроза. Sport24 также опубликовал видеозапись, на котором видно, как Сотникова находится в коридоре больницы, а ее шею прикрывает специальный воротник.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована и прооперирована pic.twitter.com/sLJUAaEylI — SPORT24.ru (@sport24_ru) February 18, 2020

Лишь к ночи того же дня чемпионка сочинской Олимпиады обратилась к болельщикам, разметив в Instagram небольшой пост. В нем Аделина подтвердила факт хирургического вмешательства, а также назвала причины травмы — усиленные физические нагрузки.

«Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами. Ваша Sotka»,

— написала Сотникова.

Уже позднее комментарий дала агент российской фигуристки Мария Шашина. В Instagram представительница Сотниковой подчеркнула, что операция прошла успешно, хоть и тяжело. В ближайшее время спортсменка будет находиться под контролем врачей, после чего ей предстоит пройти длительный курс восстановления. При этом речи о завершении карьеры — а официально коньки на гвоздь Сотникова еще не повесила, хоть и в последний раз соревновалась на профессиональном уровне еще в далеком сезоне-2015/16 — не идет.

«Уважаемые друзья, болельщики и все сочувствующие. Мы искренне благодарим Вас за огромное количество слов поддержки, которые мы получили за последние сутки! Аделина Сотникова действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает, и чувствует она себя удовлетворительно», — написала агент фигуристки.

В своем сообщении Шашина также попросила представителей СМИ «не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации Аделины».

«Пока не ждите каких-либо комментариев по этому вопросу, нам необходимо сконцентрироваться на выздоровлении. Благодарим за понимание!» — заключила она.

Однако без комментариев врачей не обошлось. Позднее стало известно, что с дискомфортом в области шеи Сотникова обращалась к Константину Терновому, травматологу-ортопеду и директору центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова. После медицинского обследования врач выявил у фигуристки дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника, который, по его словам, проявился не просто вследствие высоких физических нагрузок, но и из-за прошлого фигуристки, которая до выхода на лед занималась спортивной гимнастикой, — небольшая травма, полученная в юности, могла проявиться у Аделины уже в 23 года.

«Аделина очень гибкая. В гимнастки отбирают тех спортсменов, у которых слабая соединительная ткань. Сотникова могла гнуться изначально без всяких тренировок, ей было это делать легче, чем обычным людям. Травма привнесла нестабильность и проблемы со спинным мозгом. Боли при этом обычно проявляются не в шее, а в конечностях», — цитирует травматолога «Вечерняя Москва».

Врач также отметил, что операция действительно была вынужденной. В противном случае Сотникова рисковала столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.

«Дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника случается в том случае, если была получена травма, вследствие чего образовалась нестабильность. Он также может образоваться у людей, имеющих врожденные особенности строения костной ткани и межпозвонковых дисков.

Все это приводит к тому, что в просвете канала, где находится спинной мозг, начинают образовываться наросты. Вследствие описанных механизмов происходит сжатие спинного мозга, которое может привести к отниманию рук и ног»,

— пояснил специалист.

Сейчас Сотникова остается под наблюдением врачей и в это время в Instagram делится сообщениями с поддержкой от болельщиков. Среди них оказалась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Не болей, поправляйся и береги себя!» — написала она в комментариях к последней публикации фигуристки.

Аделина Сотникова является четырехкратной чемпионкой России, дважды выигрывала серебро на чемпионатах Европы, но главным ее достижением остается победа в турнире девушек-одиночниц на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Именно Сотникова тогда стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в одиночных прокатах.