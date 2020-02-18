Выбросил соперника, спас ворота: горькое поражение Овечкина

Кризис российской звезды НХЛ продолжается — Александр Овечкин не забивает уже в пятом матче подряд.

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Из этих встреч «Вашингтон» проиграл четыре, и похоже, что от преодоления Александром психологического барьера перед новым достижением в 700 голов в лиге (сейчас у Ови — 698) зависит не только его личное моральное состояние и положение в снайперской гонке, но и благосостояние всей команды, которая сделалась невероятно зависимой от россиянина. Конечно, совсем без голов «Вашингтон» не остается, но для победы постоянно чего-то не хватает.

В гостевой встрече с «Вегас Голден Найтс» потащить на себе «Кэпс» пытался Ти Джей Оши, но сделать героический хет-трик в концовке, как Овечкин в своем последнем голевом матче, он не сумел, — сил хватило только на дубль.

А для того, чтобы перевести игру хотя бы в овертайм, «Вашингтон» должен был забивать трижды — всему виной проваленное начало встречи. И такое происходит во всех последних матчах «Кэпс».

«Столичные» в шестой раз подряд пропустили первыми — в случае с «Голден Найтс» это произошло уже на четвертой минуте.

Томаш Носек заметил одинокого Уилльяма Каррье, караулившего свой момент возле ворот «Вашингтона», аккуратно отправил ему шайбу вразрез между своими и чужими, и канадец первым касанием остановил снаряд, а вторым набросил на «пятак», где Нику Холдену оставалось просто подставить клюшку.

Стоит отметить, что это был еще и не первый убойный момент хозяев льда: до этого голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби совершил чудо-сейв после броска Каррье, который выходил с ним один на один и фактически исполнял буллит.

Таким образом, «Кэпс» к четвертой минуте позволили «Вегасу» создать два стопроцентных момента, один из которых был реализован. Такое расхлябанное начало матча не сулило «столичным» ничего хорошего.

Овечкин на правах капитана попытался завести свою команду и мощным силовым приемом вынес Нэйта Шмидта с площадки

– бывший защитник «Вашингтона» в прямом смысле слова перелетел через бортик и грохнулся на скамейку запасных.

back to your bench, nate pic.twitter.com/tC6xtT9QLc — Washington Capitals (@Capitals) February 17, 2020

К счастью, Шмидт не обиделся на этот прием и даже шутил позже с Овечкиным по этому поводу. Так же беззаботно отреагировал на агрессию соперника и весь «Вегас»: вскоре после хита Александра «рыцари» забили во второй раз.

На 17-й минуте Джонатан Маршессо в одиночку протащил шайбу через половину площадки и нанес бросок сквозь двух защитников «Кэпс» — мимо. Однако на подборе снова магическим образом оказался Маршессо, который обогнал всех игроков «Вашингтона», действовавших несколько инертно, и отдал пас Райлли Смиту, который из удобной позиции поразил створ ворот.

This



Is



So



Satisfying pic.twitter.com/H9nadlWQet — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) February 17, 2020

Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев льда. При этом у них было еще как минимум два шикарных момента: Коди Икин после стремительной контратаки выскакивал на рандеву с Холтби, Брейден Макнэбб расстреливал ближний угол без какого-либо сопротивления со стороны защитников, но в обоих случаях голкипер спас.

«Вашингтон» тоже периодически создавал напряжение в атаке, но по-настоящему опасный эпизод был только один: Овечкин внезапно оказался без опеки на левом краю пятака и долго пытался протолкнуть шайбу в ворота Марка-Андре Флери, мельтеша клюшкой, но голкипер перекрыл все, что можно, и дождался подмоги партнеров.

Начало второго периода стало для «столичных» обескураживающим: спустя четыре минуты Макс Пасиоретти довел счет до унизительного 3:0.

Вильям Карлссон отдал неожиданный пас из-за ворот, и американский нападающий воспользовался замешательством защитников «Вашингтона», нанеся бросок в ближний угол.

"Coach said to fake right, break left" pic.twitter.com/MtUorQN8hB — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) February 18, 2020

После этого «Кэпиталз» буквально набросились на соперника: 47 силовых приемов (из них пять принадлежат Овечкину) явно говорят о том, в каком психологическом состоянии находились подопечные Тодда Рирдена. Ови наносил бросок за броском, пытаясь уже любым способом открыть счет, но ничего не помогало. «Вегас» грамотно оборонялся и не допускал жестких провалов.

Так продолжалось до конца третьего периода, когда на 48-й минуте встречи Ти Джей Оши наконец отквитал один гол.

Российский защитник Дмитрий Орлов завез шайбу за ворота соперника, дождался, пока большинство игроков и голкипер сосредоточат все внимание на нем, а затем отдал пас в правый круг вбрасывания, откуда Оши нанес снайперский бросок в дальнюю «девятку».

Спустя две минуты американец оформил дубль, реализовав большинство из все того же правого круга вбрасывания — щелкнул в стиле Овечкина.

OshBabe says HOW ABOUT ANOTHER? pic.twitter.com/Ncq2ygu8Ny — Washington Capitals (@Capitals) February 18, 2020

После этого «Кэпс» сняли вратаря и выпустили шесть полевых игроков, чтобы попытаться сравнять счет и перевести игру в овертайм, но на еще один гол Оши уже не хватило. В итоге самым запоминающимся моментом этих минут стал сейв Овечкина, загородившего своим телом пустой створ от броска после контратаки «рыцарей».

Alex Ovechkin makes a save with his knee in front of an empty net to preserve the Caps +1.5 PL

pic.twitter.com/Qqydjn2Qje — Bet The Pucks (@betthepucks) February 18, 2020

Из-за этого поражения «Вашингтон» остался с 79-ю очками на третьем месте Восточной конференции после «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», а Овечкин с 40 голами по-прежнему уступает в гонке снайперов регулярного чемпионата Мэттьюсу Остону из «Торонто Мэйпл Лифс» (42 шайбы) и Давиду Пастрняку из «Бостона» (тоже 42).

«Надо начинать играть вовремя вместо того, чтобы гнаться за соперниками, — это серьезно упростило бы нам жизнь, — заявил после встречи защитник «Кэпс» Джон Карлсон. — Наш фирменный стиль заключается в том, чтобы контролировать игру, а не пытаться спастись. Свой путь мы должны проложить самостоятельно. Никто не собирается нас жалеть, да и мы сами тоже этого делать не будем. У нас предостаточно времени, чтобы заиграть в собственный хоккей — намного более интенсивный и энергичный, чем сейчас».

Хочется верить, что это действительно вскоре произойдет, потому что уже 21 февраля по московскому времени в гости к «Вашингтону» приедет «Монреаль» во главе с разбушевавшимся Ильей Ковальчуком.