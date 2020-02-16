Новая беда: «Манчестер Сити» могут лишить титула

Накануне весь футбольный мир был шокирован новостью из штаба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — «Манчестер Сити» отстранен от участия в еврокубках на два года. Помимо запрета на выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы в двух следующих сезона «горожане» также получили штраф в размере €30 млн. Причина столь серьезного наказания оказалась очевидной — нарушение Финансового фэйр-плей (ФФП). При этом в заявлении УЕФА четко указано, что «серьезные финансовые махинации» проводились достаточно давно: в период с 2012 по 2016 годы.

Руководство «Манчестер Сити» ожидаемо выразило несогласие с решением чиновников и уже сообщило о намерении обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мы разочарованы, но не удивлены вердиктом УЕФА. Клуб понимал необходимость рассмотрения дела в независимой организации. Дело инициировал УЕФА, рассматривал УЕФА и выносил решение УЕФА. Мы будем обжаловать дело в CAS в ближайшее время», — говорится в сообщении клуба.

Реклама

Когда именно состоятся слушания в CAS — неизвестно. Очевидно только то, что суд должен состояться до 23 июля, а именно — до момента старта английских клубов в Лиге Европы. Руководство «Сити» к этому моменту должно успеть урегулировать бюджет, ведь в том случае, если вердикт останется в силе, то клуб столкнется с крайне серьезными финансовыми проблемами.

Если исходить из заявления комиссии по расследованию нарушений финансового фэйр-плей (CFCB), то «горожане» в своих отчетах о доходах указывали, что каждый год получали от спонсоров около £130 млн. Один лишь Etihad Airways — титульный спонсор клуба — якобы выплачивал около £80 млн: так утверждали менеджеры «Сити». На деле же оказалось, что от титульного спонсора манкунианцы, например, в 2015 году получили лишь £8 млн, остальные же средства выделил шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян — владелец «Манчестер Сити». Правила ФФП же проводить подобные схемы категорически запрещают.

В случае негативного для «горожан» вердикта CAS клуб из-за двухлетнего отстранения от еврокубков потеряет около £300 млн, что ударит по бюджету с особой силой. Лишь за одно участие в Лиге чемпионов «Сити» потеряет £100 млн, а к этому также стоит прибавить доходы с домашних матчей команды в турнире и рекламные контракты, которые, вероятно, будут расторгнуты.

Из-за этого клубу придется полностью пересматривать финансовую политику и пересчитывать весь бюджет. Это же в свою очередь приведет к распродаже ведущих игроков, которые имеют большой ценник на трансферном рынке, а также являются высокооплачиваемыми. По информации Daily Mail, в первую очередь манкунианцам придется расстаться с Рахимом Стерлингом, Кевином де Брюйне и Эмериком Лапортом. Однако эта проблема может оказаться для «Сити» далеко не единственной.

Британское издание The Independent уже сообщало о возможных санкциях к «Манчестер Сити» со стороны Английской премьер-лиги. Согласно регламенту лиги, клуб предоставляет ровно ту же информацию о своих доходах (в том числе и спонсорских), что и в УЕФА. При этом в АПЛ подобными расследованиями не занимаются, оставляя эти полномочия органу CFCB. При новых же обстоятельствах Премьер-лига имеет право либо лишить клуб лицензии (то есть исключить из состава участников первенства и сослать во Вторую лигу Англии — четвертый по силе дивизион страны), либо отнять некоторое количество очков. Причем, как утверждает The Independent, такие санкции могут последовать уже в этом сезоне. По информации же Daily Mail, лишиться очков «Сити» рискует и за период с 2012 по 2016 годы.

Именно в этот отрезок «горожане» дважды становились чемпионами Англии — в сезонах-2011/12 и 2013/14. Однако неизвестно, входит ли первый сезон в тот период, когда были проведены финансовые махинации. Второй же чемпионский сезон входит точно и, соответственно, «Сити» могут лишить этого титула.

Тогда главным тренером команды был Мануэль Пеллегрини, и под его руководством манкунианцы лишь в последних турах сумели вырвать золото АПЛ. Второе же место занял «Ливерпуль», который на протяжении долгого времени был лидером чемпионата, но в последних турах — в матчах с «Челси» (0:2) и «Кристал Пэлас» (3:3) — потерял важные очки в борьбе за чемпионство. В случае, если АПЛ действительно отберет у «Сити» титул за финансовые махинации, то Кубок, вероятно, перейдет «Ливерпулю», который тогда возглавлял Брендан Роджерс, а капитаном команды был Стивен Джеррард.

Британские СМИ подчеркивают, что ни один из 19 клубов Премьер-лиги сейчас не намерен поддерживать «Манчестер Сити». При этом нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил сочувствие футболистам «горожан» и своему коллеге по цеху Хосепу Гвардиоле. Он, кстати, с большой долей вероятности тоже покинет клуб этим летом — испанца уже активно сватают в туринский «Ювентус».

«Я был ошарашен. Это единственное, что я могу сказать. То, что делает «Манчестер Сити» на поле, исключительно, а в остальное я не углубляюсь. Я привык верить людям, с которыми работаю. Я сочувствую Гвардиоле и футболистам, это правда. Клуб может подать апелляцию, и мы увидим, что произойдет дальше. Очевидно, это очень серьезное наказание. Но футбол, который они демонстрируют, был и всегда будет исключительным», — приводит слова Клоппа BBC.