Света в конце тоннеля нет: новый провал России на ЧМ

После стартовой смешанной эстафеты, прошедшей накануне, чемпионат мира по биатлону — 2020 продолжился женской эстафетой. Погода в итальянском Антхольце сразу дала понять, что гонка будет полна сенсаций: если в первый день турнира было солнечно и отлично, то сегодня к пасмурной погоде добавился сильный ветер. Именно он и сыграл решающую роль.

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Это ясно дала понять Тириль Экхофф, которая на первом огневом рубеже неожиданно допустила два промаха, а в положении стоя и вовсе промахнулась четырежды, что для великой норвежки является поразительным в отрицательном смысле результатом. Провальная стрельба едва не стоила ей участия в гонке преследования, но Экхофф все-таки сумела занять 59-е место и, соответственно, войти в лимитированные для пасьюта топ-60 благодаря своему ходу.

Лучшей по скорости оказалась немка Дениз Херманн, преодолевшая дистанцию за 18.25,1 секунды. Однако три промаха не позволили ей побороться не только за золотую медаль, но и за место в призерах.

Победа же досталась норвежке Марте Рёйселанд. Еще за день до старта чемпионата мира она жаловалась на состояние своей винтовки, но тренерский штаб сборной Норвегии в кратчайшие сроки сумел исправить снаряжение биатлонистки, которая с одним единственным промахом (и тот — в положении «стоя» при шквалистом ветре) стала шестикратной чемпионкой мира и впервые — в спринте.

Впрочем, это сенсацией не было. И даже провальное выступление Экхофф отодвинулось на задние планы после проката американской биатлонистки Сюзан Данкли. Вчера, 13 февраля, ей исполнилось 34 года. Смешанную эстафету американка пропустила, а на спринт вышла под… 34-м номером, стартовав уже после Эхкофф, Доротеи Вирер, Рёйселанд, Ингрид Тандреволд и Лизы Виттоцци. Рассчитывать на что-то Данкли вряд ли могла, учитывая, что спринт — это совсем не ее дисциплина. Но осечки лидеров вместе со своей чистой стрельбой позволили ей побороться за самые высокие места.

К последнему километру американка бежала с нулем в графе «Промахи», а по времени опережала норвежку Рёйселанд. Историческая золотая медаль уплыла от Данкли уже на финишной прямой, перед которой она от усталости едва не вылетела с трассы и чуть не упала. Из последних сил американка еле-еле доковыляла до финиша и стала второй, уступив лидеру почти семь секунд.

Удивила своим выступлением и чешская биатлонистка Луция Харватова, которая все-таки сумела отобрать бронзовую медаль у Елены Пидгрушной, финишировав с одним промахом и четырьмя секундами преимущества над украинкой.

На пьедестал почета, соответственно, не попали представительницы сборной России. И хоть это, к сожалению, уже не является сенсацией, но тот факт, что уже 28-я гонка подряд (новый антирекорд) завершается для россиян без наград, только нагоняет печаль.

Еще больше грусти добавляет и само выступление российских биатлонисток. Для них этот спринт прошел едва ли не максимально ужасно — хуже было бы только при случае непопадания кого-либо из сборной в гонку преследования. Так, в топ-20 из россиянок не оказалось никого, а лучшей и вовсе стала 34-летняя Екатерина Юрлова-Перхт. Во многом ее подвела стрельба, причем уже на первом огневом рубеже, где она допустила два промаха. В «стойке» Юрлова-Перхт промахнулась еще раз и в итоге финишировала 21-й. Пожалуй, именно провальная стрельба помешала ей продолжить борьбу хотя бы за попадание в топ-10, ведь ход у россиянки был хороший.

Немке Херманн она проиграла ровно 50 секунд, но это, к слову, лучше, чем у тех же Пидгрушной, Данкли и Харватовой.

«Порывистый ветер, постоянно меняет направление – это повлияло на стрельбу стоя. Даже в конце стрельбища чувствовались толчки ветра, поэтому получились промахи. То же самое было на «лежке», последний выстрел – пошел порыв, я не среагировала, получился большой вылет. На пристрелке такого не было, особенно в первой серии. Но отмечали, что возможны резкие порывы. Но на лежке все было стабильно как на пристрелке, не считая последнего выстрела», — объяснила свои проблемы на огневых рубежах Юрлова в эфире «Матч ТВ».

У остальных россиянок не задалась не только стрельба, но и вообще вся гонка. Например, Лариса Куклина, которая считается одной из лучших по точности в сборной, допустила четыре промаха (три — в «стойке»), а ходом стала только 29-й, уступив Херманн минуту с лишним. В итоге Куклина финишировала в конце пятого десятка, проиграв Рёйселанд почти две минуты.

«Ветер был непредсказуемый. На «лежке» я смогла сориентироваться, сделала поправку, потом мне пришлось работать с выносом — потому что ветер усилился прилично. Не могу понять, что произошло со «стойкой». Видимо, надергала пальцем. Ветер был далеко не катастрофичный — вполне рабочий. Это моя ошибка — не знаю, что я сотворила на «стойке». Ходом я довольна. Перед стартом мне было боязно, потому что самочувствие показалось неудовлетворительным. Но вроде бы нормально, смогла работать. Надо дальше бороться, сделать анализ, найти ошибку, которую допустила на стойке», — прокомментировала свое выступление Куклина.

Откровенно провалилась и Светлана Миронова. 25-летняя биатлонистка ударно начала этот сезон, выиграла бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, но затем пошел серьезный спад. Этот кризис спортсменка переживает до сих пор. В Антхольце Миронова отстрелялась точнее всех из россиянок, допустив по одному промаху на каждом огневом рубеже. Но ходом оказалась худшей.

Отставание от Херманн у россиянки составило минуту и 17,6 секунды. Причины такого медленного хода биатлонистки, которая прошедшую накануне смешанную эстафету пропустила, неизвестны. В том числе и самой Мироновой.

«Самочувствие в целом было неплохое. Мне непонятно, почему такое большое отставание — старалась работать по всей трассе. Нужно смотреть аналитику по отсечкам и проанализировать работу лыж. Конечно, я устала. Если лыжи работали не очень хорошо, то здесь все объяснимо и понятно», — заявила она.

Особенно расстроила Ирина Старых. Последний этап Кубка мира в Поклюке дал надежду на то, что она сможет стать лидером сборной в Антхольце. Но сначала последовало ужасное выступление в смешанной эстафете, а затем и в спринте.

Старых допустила по два промаха на каждом огневом рубеже, а ходом оказалась едва-едва быстрее Куклиной. В итоге она финишировала на 53-м месте, выиграв у Экхофф, допустившей шесть (!) промахов, какие-то 11 секунд.

«Понимала, что будет тяжело психологически — и вот результат. Вчера я провалила всю эстафету, извинялась перед командой. Понимала, что это была возможность бороться за медали. Сегодня выходить было тяжело. Понимала, что нужно работать на ноль. У меня не получилось. На лежке был полнейший штиль — не знаю, куда шли промахи. На стойке тоже не могу объяснить. Надо попробовать восстановиться психологически. Я ни разу не попадала в такую ситуацию, поэтому не знаю», — вновь извинилась Старых.

Уже 16 февраля российским биатлонисткам предстоит выступить в гонке преследования, на которую, к счастью, квалифицировались все. Однако ожидать хорошего результата после такого спринта не приходится.