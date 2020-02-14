«Позор и шок»: в анализах Кушиташвили нашли кокаин

В деле о задержании чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили появились новые доказательства, которые способны поставить точку в карьере спортсмена. На очередном судебном заседании прокурор сообщила, что в анализах атлета нашли следы кокаина.

«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования, согласно которым в моче Кушиташвили обнаружены следы кокаина»,

— цитирует гособвинителя ТАСС.

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Также прокурор добавила, что во время тщательного осмотра боксера вскоре после задержания на руке у него обнаружили след от укола. Кушиташвили не сумел объяснить происхождение этого следа. Перед первым заседанием суда он вообще заявил, что никогда не употреблял наркотики.

«В МВД по району Хамовники был осмотрен в 7 часов 48 минут врачом-психиатром, его заключение — видимые телесные повреждения, по проекции локтевой вены след, запаха алкоголя изо рта нет», — зачитал материалы следователей судья.

Все эти сведения были оглашены на заседании Второго Западного окружного военного суда, который рассматривал жалобу на арест боксера, поданную его адвокат Александр Дегтерев.

Напомним, в данный момент Кушиташвили находится в московском СИЗО «Медведь». Если бы его представителю удалось доказать, что обвиняемый не представляет опасности и такая мера пресечения до вынесения окончательного приговора чрезмерна, то боксера могли бы отпустить под домашний арест или подписку о невыезде.

Однако после обнародования данных о наличии кокаина в анализах и следов от укола суд ожидаемо отклонил апелляцию и постановил, что Кушиташвили продолжит находиться в заключении.

Таким образом, спортсмен пробудет в СИЗО как минимум до 1 апреля (на этот срок его арестовал суд изначально), но мера пресечения может продлеваться до тех пор, пока расследование не завершится.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Дело боксера рассматривается в военном суде, потому что формально он является военнослужащим и проходит срочную службу в ВДВ России — это обычная практика для спортсменов, которые тренируются в ЦСКА (Центральном спортивном клубе армии).

Однако вскоре Кушиташвили может вылететь как из ЦСКА, так и из бокса в принципе.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, который до этого обещал помогать спортсмену с адвокатами и поддерживать на протяжении всего процесса, заявил о твердом намерении отстранить его.

«Обнаружение кокаина в организме Кушиташвили — это позор и шок. В таком случае мы его пожизненно отстраняем. Рассмотрим этот вопрос сегодня»,

— сказал Кремлев.

Без поддержки федерации и со следами наркотиков в анализах шансы Кушиташвили избежать уголовного наказания тают на глазах.

Напомним, двукратного чемпиона России, который являлся одним из главных кандидатов на летние Олимпийские игры в Токио — 2020, задержали сотрудники Росгвардии ночью 2 февраля. Произошло это в одном из домов на Фрунзенской набережной, куда Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян зашли, по предположению следствия, чтобы забрать наркотики из «закладки».

Однако Оганнисяна потом быстро отпустили без предъявления обвинений, поскольку было установлено, что запрещенные вещества принадлежат только его другу.

У Кушиташвили при обыске были обнаружены 0,61 грамма кокаина, что считается крупным размером.

При этом во время задержания боксер оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии, в результате чего у одного стража порядка даже оказался разбит нос.

Сам спортсмен позднее заявил, что лишь увернулся от росгвардейца, когда тот без предъявления документов и какого-либо представления попытался его атаковать. Мужчина якобы по инерции влетел в стену и разбил нос. Кушиташвили же, по его словам, предложил помочь правоохранителю.

«Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею», — цитировал боксера RT.

Адвокат обвиняемого Дегтерев даже проводил следственный эксперимент, в ходе которого показывал, как представитель правоохранительных органов мог сломать собственный нос.

Кушиташвили уже предъявлены официальные обвинения по двум статьям — по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») и части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса России.