Две статьи для боксера: Кушиташвили предъявили обвинения

13 февраля чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили следствием были предъявлены официальные обвинения в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии, который был в числе тех, кто задерживал спортсмена.

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По версии следствия, Кушиташвили вместе со своим другом, еще одним боксером национальной сборной Овиком Оганнисяном, были задержаны 2 февраля в столице на Фрунзенской набередной сотрудниками Росгвардии при попытке забрать в подъезде дома закладку с веществом, которое экспертизой было классифицировано как кокаин.

Кушиташвили при задержании нанес одному из росгвардейцев удар, сломав тому нос. Окровавленное лицо сотрудника видно на записи с камеры видеонаблюдения, расположенной на подъезде дома.

3 февраля Второй Западный окружной военный суд вынес постановление об аресте Кушиташвили до 1 апреля, в то время как Оганнисян был отпущен и в данный момент проходит по делу в качестве свидетеля.

«В настоящий момент обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 318 и 228, статус Георгия уже— обвиняемый по делу», — заявил адвокат Кушиташвили Александр Дегтерев.

Сам чемпион России уже 4 февраля рассказал прессе, что не бил сотрудника Росгвардии в момент задержания. По словам спортсмена, тот сам ударился, а боксер предложил ему помощь для вправления очевидно сломанного носа.

«Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею», – отметил Кушиташвили. Кроме того, он рассказал, что во время пребывания в изоляторе читает роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

Интересно, что изначально в прессу просочилась информация о том, что Георгий на самом деле не отрицал, что ударил росгвардейца, и якобы заявил, что метил в челюсть. И если бы попал, куда хотел, то тогда смог бы убежать, избежав задержания.

Мать задержанного Эка Кушиташвили уверена, что ее сына подставили, причем даже сделала намек на конкретных недоброжелателей боксера.

«Сын никогда не жаловался, не рассказывал о соперниках, что кто-то ему пытается навредить или помешать. Но я знаю, что самый большой его конкурент из Чечни, очень серьезный соперник, у которого большая поддержка и сильный куратор. Как мама я всегда боялась, что с Георгием сделают что-то еще хуже. Когда приближается какое-то серьезное соревнование, я говорю ему: «Будь осторожнее — может, там, в подъезде, кто-то будет, или могут стрелять, или ударить по голове, — цитирует женщину «Информ Полис». — Потому что это уже не просто спорт. Это мафия. Это криминал. Ради денег, наверное, могут все сделать. Материнское сердце всегда что-то чувствует. Оказывается, вечером к нему приехал его друг Овик, разбудил его, и они уехали. Не знаю, что именно было, но я постоянно думаю: почему двоих поймали, а посадили только Георгия?

Овика я видела несколько раз, в основном когда он приходил к нему, слышала, что он у него в гостях. Видела его на фото и по видеосвязи с сыном — они вместе были на сборах. Я говорила сыну, что не надо всем доверять и душу открывать. Но он последнюю рубаху снимет и другому отдаст.

Можно только догадываться: предлагали ли деньги его другу или за этим действительно стоят чеченцы? Соперник Гоши тренируется в клубе «Ахмат», и его победа будет большим достижением. Я никого не хочу обвинять, но уверена, что моего сына подставили».

При этом Федерация бокса России, изначально осудившая Кушиташвили, в итоге объявила, что окажет своему спортсмену всяческую, в том числе юридическую поддержку.

«Мы сейчас узнаем информацию, если это действительно так, то будет жесткое наказание. Хочется, чтобы все было по законам РФ, максимально, чтобы следующий раз неповадно было и им, и другим, тем более спортсменам. Мы здесь на боксерском форуме обсуждали и поднимали вопрос о создании общественной организации. Тем, кто делает закладки, руки бы отрубить. Сколько школьников травят, вот мы и до боксеров добрались», — говорил генеральный секретарь организации Умар Кремлев сразу после того, как узнал об инциденте.

«Все это будет длиться не один день. Мы будем помогать Кушиташвили, в том числе и с адвокатами», — заявил Кремлев, позже рассказав также, что Федерация оплатит боксеру услуги юристов.

Жалоба чемпиона России по боксу на решение об аресте до 1 апреля будет рассмотрена 14 февраля.