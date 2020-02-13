Первый экзамен: смешанная эстафета на ЧМ по биатлону. LIVE

На прошлом чемпионате мира в Эстерсунде смешанную эстафету выиграла сборная Норвегии, которую представляли Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен. Сегодняшний состав норвежцев практически тот же самый — вместо Кристиансена сегодня выступит Тарьей Бё.
Россия стартует в эстафете с пятой позиции. Первую тройку составляют норвежцы, французы и итальянцы. От них первый этап бегут Марте Рёйселанд, Жулия Симон и Лиза Виттоцци соответственно. Всего участие в смешанной эстафете примут 27 команд.
Погода в Антхольце хорошая. Холодно, но при этом солнечно и практически безветренно. Трасса находится в отличном состоянии.
Сборную России в первой гонке чемпионата представляют: Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.
Гонка начнется в 16.45 мск.
В итальянском Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону. «Газета.Ru» будет следить вместе с вами за событиями в смешанной эстафете.