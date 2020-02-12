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Первый шаг к титулу: Медведев против Поспишила. LIVE

Турнир ATP. Роттердам. 1-й круг. Медведев — Поспишил. ОНЛАЙН

Даниил Медведев, посеянный под первым номером, начинает свой путь на турнире ATP в Роттердаме против канадца Вашека Поспишила. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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22:22

Все получается у Поспишила. А Медведев слишком топорно укорачивает и потом не угадывает — 40:0.

22:21

Отличная подача и смэш у сетки — 30:0.

22:21

Во втором сете первым подает Поспишил. Первая не проходит, но Даниил и вторую принимает в сетку — 15:0.

22:19

Вот так вот, первый сет Поспишил выигрывает, хотя все началось с брейка Даниила, а при счете 4:4, у него же было три брейк-пойнта на подаче канадца. Что будет дальше?

22:18

Не проходит у Медведева первая подача, Поспишил атакует, и россиянин переводит по диагонали в сетку — 4:6!

22:18

Медведев мощно подает и завершает вторым ударом от сетки с лета — 30:40. Еще сетбол у Поспишила.

22:17

Двойная ошибка. Двойной сет-пойнт у Поспишила — 15:40.

22:17

Со второй подачи Медведева Эванс ведет розыгрыш и в итоге завершает его смэшем у сетки — 15:30.

22:16

Завязывается розыгрыш, в котором Даниил атакует, но в итоге бьет в сетку, желая перевести по линии — 15:15.

22:16

Мощная подача Медведева и прием канадца в сетку — 15:0.

22:14

Вторым ударом заставляет канадец Медведева сыграть в сетку. 4:5 — из тяжелейшей ситуации вылез Поспишил в этом гейме.

22:13

Канадец подачей выбивает Даниила из корта и у сетки с лета бьет в открытое пространство — больше.

22:13

Поспишил проверяет свою первую подачу, и оказалось, что он действительно на миллиметро, но зацепил линию — ровно!

22:12

Еще эйс — 30:40. Остался один брейк-пойнт.

22:12

Эйс — 15:40, но еще два брейк-пойнта у Медведева.

22:11

Первая подача не проходит, а со второй резкий прием — 0:40, три брейк-пойнта.

22:10

Розыгрыш на подаче Поспишила. Долго обмениваются соперники ударами, по очереди владея инициативой, и в итоге сказывается класс россиянина — 0:30.

22:10

И с нее Медведев шикарно атакует — 0:15.

22:09

Выигрывает очко Поспишил, но Медведев еще перед этим остановил розыгрыш, решив проверить удар канадца. И был аут! Вторая подача.

22:609

Но тут же берет очко с подачи — 4:4.

220:08

Россиянин играет в сетку в розыгрыше — 40:15.

22:08

А теперь атакует уже Даниил, и удачно. И тут же очко с подачи — 40:0.

22:07

Поспишил завязывает борьбу со второй подачи Медведева, атакует, но промахивается — 15:0.

22:05

Ну и канадец берет гейм под ноль — 3:4.

22:05

Еще два быстрых и легких розыгрыша для канадца — 40:0.

22:04

Но и Вашек начинает свою подачу уверенно — смэш вторым ударом. 15:0.

22:04

Очень простой гейм для Даниила — 3:3.

22:03

Еще один — 40:0.

22:03

Прием в сетку — 30:0.

22:02

Со второй подачи выигрывает розыгрыш Даниил. Опять укороченный — 15:0.

22:00

Гейм за канадцем — 2:3.

22:00

Еще одна мощная подача, под которую Медведеву удается просто подставить ракетку — 40:15.

21:59

А вот сейчас классно пошел к сетке Поспишил — 30:15.

21:59

Медведев разнообразно атакует со второй подачи Поспишила и добивается своего — 15:15.

21:58

Эйс — 15:0.

21:57

Ого, двойная ошибка! 2:2 — обратный брейк.

21:57

Медведев неосмотрительно пошел к сетке — 30:40, брейк-пойнт у канадца.

21:57

Завязывается розыгрыш, и Даниил, переводя по диагонали, играет в сетку — 30:30.

21:56

А вот теперь косой прием навылет — 30:15.

21:56

Еще одна подача, которую не принять — 30:0.

21:55

С эйса начинает Даниил — 15:0.

21:53

Эйсом завершает гейм Поспишил — 2:1.

21:53

Мощная подача — больше.

21:52

Отыгрывается Даниил — 40:40.

21:51

Со второй подачи Поспишила атакующий удар Даниила уходит в аут — 40:30.

21:51

Двойная ошибка — 30:30.

21:50

Неприятная вторая подача Поспишила, но Даниил шикарно принимает. Завязывается долгий розыгрыш, в котором канадец ошибается ударом по диагонали — 30:15.

21:49

Со второй подачи канадца Медведев принимает в аут по длине — 30:0.

21:49

Канадец выходит к сетке и грамотно разыгрывает комбинацию на первом мяче в гейме на своей подаче — 15:0.

21:48

Прием Поспишила и еще один укороченный Даниила завершают гейм — 2:0.

21:48

Довольно долгий розыгрыш завязывается, а когда все ждали, что Медведев загасит с лета у сетки, он сыграл неожиданным укороченным — 40:0.

21:47

Уже вторым ударом канадец играет в аут по длине — 30:0.

21:47

Медведев начинает с эйса — 15:0.

21:46

Опять мощная подача, прием Медведева, и Поспишил летел закрывать у сетки, но в нее и попал с лета — 1:0!

21:45

Со второй подачи атакует Поспишил после резанного приема Даниила и играет в сетку — меньше, брейк-пойнт.

21:45

Подача, выход к сетке и удар с лета — 40:40!

21:44

Эйс — 30:40.

21:44

Опять не проходит первая подача, а розыгрыш, который выходит длинным, снова заканчивается ошибкой подающего. На этот раз аут по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт у Медведева!

21:43

Не проходит у канадца первая подача, а со второй завязывается долгий розыгрыш, и опять Поспишил бьет в сетку — 15:30.

21:42

Затяжной розыгрыш, в котором после обмена ударами по диагонали канадец попадает в сетку — 15:15.

21:41

Поспишил подает первым и сразу же быстро выигрывает розыгрыш — 15:0.

21:41

Встречались соперники между собой один раз. На «Мастерсе» в Шанхае в прошлом году в 1/8 финала непростую победу одержал Даниил — 7:6, 7:5.

21:40

Победитель сыграет с сербом Филиппом Крайиновичем, который уже вышел во второй круг.

21:38

Медведев занимает пятое место в мировом рейтинге, Поспишил - 104-й. Но канадец бывал и 24-м.

21:35

Спортсмены уже на корте, проходит жеребьевка. Сейчас начнется разминка.

21:30

На турнире ATP в Роттердаме в первом круге встречаются первая ракетка соревнований россиянин Даниил Медведев и канадец Вашек Поспишил. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.