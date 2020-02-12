Новый герой: Шестеркин взрывает НХЛ

Игорь Шестеркин впервые громко заявил о себе на юниорском чемпионате мира в Сочи в 2013 года, когда вратарь московского «Спартака» в первом же матче остановил считавшуюся чуть ли не непобедимой команду США и затем провел очень сильный турнир.

Тогда Игорь показал еще раз, что российская вратарская школа функционирует исключительно хорошо, и он готов стать очередным ее знаковым представителем.

Потом была победа в Кубке Харламова с МХК «Спартак» с сумасшедшей по накалу и драматизму финальной серией против «Красной Армии».

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Следующей вехой в карьере начинающего голкипера стал переход целой группы спартаковских воспитанников в СКА, когда у красно-белых было все настолько плохо, что они пропустили целый сезон. Многие уже тогда считали, что вся эта сделка, благодаря которой находившийся в руинах московский клуб заработал какие-то деньги, но лишился многих перспективных хоккеистов, и затевалась-то исключительно ради Шестеркина.

Первые два года в Санкт-Петербурге он играл совсем немного, но в последующие три сезона не проводил меньше 28 встреч регулярного чемпионата, закончив последний сезон с 95,3% отраженных бросков.

Правда, и в молодежной сборной, и потом в сборной на этапах Еврохоккейтура Игорь в целом проиграл конкуренцию своему ровеснику Илье Сорокину из ЦСКА, и в какой-то момент показалось, что все разговоры о великом будущем так и останутся разговорами.

Тем не менее в 24 года Шестеркин, у которого закончился срок действия контракта со СКА, решился на отъезд за океан.

Российский вратарь был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» еще в 2014 году на драфте в четвертом раунде, но дело в том, что именно с вратарской бригадой у «синерубашечников» проблем никогда не было.

Пост первого номера давно и прочно занят великим Хенриком Лундквистом, и хотя шведу уже 38 лет, он до сих пор в порядке. Все нормально было у клуба и с позицией второго номера, где, например, поиграл сильный и молодой Кэм Тэлбот, а перед нынешним сезоном находился еще один молодой хоккеист и тоже россиянин — Александр Георгиев.

В общем, перспективы Игоря были неясны. И хотя он ярко провел выставочные встречи перед сезоном, с началом регулярного чемпионата он был отправлен показывать себя в фарм-клубе «рейнджеров».

Сделал это Шестеркин блестяще, и когда Лундквист получил повреждение, был вызван в первую команду, где с ходу начал показывать экстра-класс.

В своем первом официальном матче в сильнейшей лиге мира российский голкипер 8 января отразил 29 бросков от хоккеистов «Колорадо Эвеланш», записав на счет первую победу (5:3).

Шестеркин был очень хорош в матче против «лавины», но оказалось, что это был чуть ли не самый блеклый его матч в нынешнем сезоне на данный момент.

Уже в следующей игре против «Нью-Джерси Девилз» (6:3) он сделал великолепные 46 сейвов, остановив Никиту Гусева и Ко.

Третий матч в НХЛ Игорь проиграл, но пропустил от «Коламбус Блю Джекетс» лишь дважды, отразив 29 бросков.

А после были четыре победы подряд, причем в последних двух играх против «Лос-Анджелес Кингз» и «Виннипег Джетс» он снова делал более 40 сейвов.

Таким образом, Игорь стал первым в истории «Рейнджерс» голкипером-новичком, который выиграл шесть из семи стартовых игр в сильнейшей лиге мира, а также в дебютных семи матчах одержал три победы с 40+ сейвами!

К этому времени Лундквист уже здоров, в строю и Георгиев, но первый уже проигрывает Шестеркину конкуренцию, а второго вообще могут обменять на дедлайне — зачем клубу три вратаря экстра-класса?

Российская вратарская школа продолжает работать блестяще: к Сергею Бобровскому, Семену Варламову, Андрею Василевскому, Антону Худобину и Георгиеву, каждый из которых очень силен, только в этом году помимо Шестеркина добавился еще один суперновичок Илья Самсонов из «Вашингтон Кэпиталз».

Ну а Шести, как зовут Игоря одноклубники, вполне может добиться величия и стать для своего клуба новым Лундквистом — благо, в 24 года у него, по сути, еще вся карьера впереди! А ведь в его послужном списке уже два Кубка Гагарина, бронзовая медаль чемпионата мира и даже золото Олимпиады!