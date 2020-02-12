Втайне от СМИ: как хоронили Коби Брайанта и его дочь

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант, а также его дочь Джанна были похоронены в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар в Калифорнии в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Брайант и его дочь, а также еще семь пассажиров и пилот Ара Зобаян разбились в городке Калабасас в Калифорнии 26 января по дороге на детский турнир, организованный академией великого баскетболиста.

Это был второй день соревнований, в которых принимала участия и команда, за которую выступала 13-летняя Джанна. В вертолете также летели одноклубницы дочери Брайанта — Пэйтон Честер и Алисса Альтобелли, а также их родители и тренер команды Мамбы.

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Накануне на стартовавшем в Академии Мамбы в Оранж-Каунти, что располагается в 130 км от Лос-Анджелеса, турнире для детей от до 9 до 14 лет их команда сначала потерпела поражение, а затем одержала победу, в которой эти три девочки набрали 17 из 35 очков их коллектива.

Однако частный вертолет Брайанта, на котором тот летал повсюду еще со времен своей баскетбольной карьеры, выигрывая таким образом время, которое он простоял бы в автомобильных пробках, потерпел крушение и не добрался до Оранж-Каунти на второй день.

Точная причина трагедии до сих пор неизвестна, но, безусловно, опытному пилоту помешала плохая видимость из-за низких облаков, а также необходимость дважды отклониться от привычного маршрута, чтобы пропустить два самолета по приказам диспетчеров.

Предварительный отчет Национального управления безопасности на транспорте США гласит, что никаких признаков отказа двигателя, способствующих аварии, не было, а это говорит в пользу теории о том, что в трагедии виновата дезориентация пилота в условиях сильного тумана.

Как сообщает издание, семья Брайанта получила тела Коби и Джанны еще неделю назад — во вторник, 4 февраля. Тогда же было решено, что церемония прощания пройдет на закрытой для посторонних службе, после чего погибшие будут похоронены.

Впрочем, церемония прощания с легендой Национальной баскетбольной ассоциации, на которой дань уважения отдать Брайанту смогут все желающие, еще будет. Она запланирована на 24 февраля и пройдет на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс» Staples Center.

В выбранной дате заключен определенный символизм: 24-е число соответствует любимому игровому номеру Коби, под которым он провел большую часть карьеры, а февраль, как второй месяц года, означает игровой номер Джанны в команде Академии спорта Мамба.

Коби Брайант был выбран под 13-м номером в первом раунде драфта 2006 года «Шарлотт Хорнетс», но этот клуб изначально выбирал его для «Лейкерс», которые уже договорились об обмене.

Именно «Лейкерс» были любимой с детства командой Коби, и в итоге он провел за них всю свою 20-летнюю карьеру, перебравшись в сильнейшую лигу мира сразу со школьной скамьи, минуя этап колледжа.

Брайант был действительно великим игроком. Он пять раз выигрывал чемпионский перстень, причем дважды признавался MVP финальной серии. Защитник 18 раз участвовал в Матчах всех звезд и был выбран туда 17 раз подряд, что является рекордом.

В конце концов, Брайант набрал 33 643 очка (25 в среднем за игру) и на момент окончания карьеры был на третьем месте по результативности в ассоциации за всю историю, правда, за день до смерти Коби обошел его друг, также выступающий за «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Брайант уникален тем, что был в порядке до самого окончания карьеры, и даже в последнем матче он настрелял уникальные 60 очков, хотя раньше никто в такой ситуации не выбивал и полтинника.

Есть на его счету и успехи в составе национальной сборной, с которой он дважды побеждал на Олимпийских играх (в 2008 и 2012 годах).

Трагедия настолько потрясла баскетбольный мир, что многие всерьез предлагают НБА изменить логотип и поместить на него силуэт Коби, в то время как сейчас за основу взята фотография другой легенды, Джерри Уэста, хотя лига официально это не признает.

Соболезнования семье Брайанта высказывали звезды спорта, искусства, политики и всевозможных областей жизни. В «Лейкерс» же еще за два года до смерти баскетболиста вывели из обращения оба номера, под которыми он выступал — 8-й и 24-й.