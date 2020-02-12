Вся надежда на легенду: Шевченко ждут в «Милане»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко скоро может сменить место работы.

Как проинформировал итальянский журналист издания Calciomercato Даниэль Лонго у себя в Twitter-аккаунте, 43-летний специалист крайне импонирует техническому директору «Милана» Паоло Мальдини, который готов пригласить украинца на пост наставника «россонери».

Помимо Шевченко руководство красно-черных рассматривает в качестве сменщика нынешнего главного тренера клуба — Стефано Пиоли — рулевого «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника.

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Причина поисков нового наставника понятна — команда проводит провальный сезон и занимает сейчас лишь десятое промежуточное место в чемпионате Италии с 32 очками в 23 турах.

По этой причине в случае непопадания итальянского клуба в Лигу чемпионов или невыигрыша Кубка Италии по ходу сезона-2019/2020 «россонери» воспользуются пунктом в контракте, согласно которому

Пиоли может быть уволен без какой-либо компенсации. И вот тут настанет время выбора для Шевченко: остаться в сборной Украины и начать готовить команду к чемпионату мира — 2022 в Катаре (на мировых первенствах «жовто-блакитные» не играли аж с 2006 года, что станет большим вызовом для специалиста) или же принять предложение бывшей команды и попытать свои силы в одной из пяти сильнейших лиг мира.

Безусловно, все будет зависеть от того, как будущим летом украинцы выступят на Евро-2020. Не секрет, что Шевченко, возглавив «жовто-блакитных» в 2016 году, подготовил крайне боеспособную команду, обогнавшую в квалификационной группе самих действующих чемпионов Европы португальцев. И останавливаться на этом успехе подопечные Шевченко не намерены: с доставшимися по воле жеребьевки Нидерландами и Австрией лучшая версия сборной Украины сможет рассчитывать на 4-6 очков, тогда как с третьей командой квартета С (ей станет Белоруссия, Грузия, Северная Македония, Косово или Румыния) и вовсе будет считаться явным фаворитом.

«Наш триумф в отборе был увлекательным путешествием. Я доволен и счастлив из-за атмосферы, которую удалось создать в команде. Мы одолели Португалию, наши футболисты были великолепны, да и сам я не ожидал такой игры...

Думаю, мне удалось оставить Шевченко-игрока позади. Его больше нет, это теперь история. Для меня началась новая эпоха, новый путь, по которому хочется идти. Поэтому я счастлив работать с национальной сборной.

Есть много сложных моментов, я начал это новое приключение без какого-либо опыта, но я поверил, доверился тренерскому штабу, мне помогали подготовленные люди», — делился эмоциями от первых успехов в тренерской карьере Шевченко.

With this historical win, we have qualified for @EURO2020. Well done @FFUKRAINE. I'm so proud of you all! #UkrainePortugal #EURO2020 pic.twitter.com/R5stEYGkFE — Andriy Shevchenko (@jksheva7) October 14, 2019

Однако постоянно муссирующиеся в прессе слухи о предметном интересе «Милана» — далеко не те известия, которые можно так просто отодвинуть на задний план.

Во-первых, «Милан» — это статус. Пускай в последние годы итальянцев сильно лихорадит, а игра клуба не радует даже самых верных поклонников, красно-черные благодаря былым заслугам ничуть не теряют популярности в мире. У них целая россыпь национальных чемпионств, Кубков и суперкубков страны, к тому же миланцы остаются самой титулованной итальянской командой по количеству международных трофеев — чего стоят только семь трофеев Лиги чемпионов УЕФА.

Во-вторых, Шевченко, выступая за «Милан» с 1999 по 2006 год и в сезоне-2008/2009, стал настоящей иконой клуба. Здесь он вышел на абсолютно другой уровень, заставив говорить о себе как о главной спортивной звезде Восточной Европы; здесь он одержал главные победы (стал чемпионом Италии, поднимал над головой Кубок и Суперкубок страны, красовался с трофеем Лиги чемпионов и Суперкубком УЕФА). Наконец, именно в «Милане» в 2004 году украинец взял главную индивидуальную награду в спорте №1 «Золотой мяч».

Чем не повод вспомнить о счастливом прошлом и повторить успех уже в качестве наставника «Милана»? Об этом главный тренер сборной Украины подумает уже в июле.

«Я спокоен по поводу интереса «Милана». Я просто посетил матч своей бывшей команды, поговорил с друзьями Паоло Мальдини, Деметрио Альбертини. Я выступал за этот клуб восемь лет, у меня прочная связь с ним, болельщиками. Надеюсь, ситуация у «Милана» улучшится», — заявил Шевченко.