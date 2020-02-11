«Энрике очень доволен»: Курникова родила третьего Иглесиаса

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова вновь стала матерью. Экс-теннисистка подарила третьего наследника популярному испанскому певцу Энрике Иглесиасу, с которым состоит в отношениях уже 19 лет.

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О появлении на свет еще одного ребенка звездной пары сообщил брат артиста — Хулио Иглесиас-младший. Эту тайну он раскрыл в своем интервью на радио ADN во время гастролей по Чили (Хулио так же, как и Энрике, является певцом).

— Слухи говорят, что ты скоро должен стать дядей? — спросили у артиста ведущие.

— Я уже стал, — шокировал аудиторию Иглесиас-младший. — Но пол ребенка не скажу, это секрет. Могу лишь подтвердить, что Энрике сейчас очень счастлив и доволен — у него уже три ребенка.

И, разумеется, он продолжает создавать свою музыку. Из всех моих братьев Энрике мне ближе всех, это мой лучший друг.

Таким образом, у четы Иглесиасов (по крайней мере, бывшая теннисистка подписала себя в Instagram как «Анна Курникова-Иглесиас») теперь три ребенка — двойняшки Люси и Николас, появившиеся на свет в 2017 году, и новорожденный малыш.

Пара известна своей закрытостью от СМИ и внимания общественности: они почти никогда не посещают светские мероприятия, либо Энрике идет на них один, в социальных сетях у влюбленных по минимуму совместных фотографий, и почти нет высказываний в прессе об отношениях.

Неудивительно, что о рождении очередного наследника стало известно уже постфактум — и то со слов брата. Ни Энрике, ни Анна до сих пор не поделились с миром своими эмоциями по поводу этого долгожданного события.

Во время беременности Курникова выкладывала свои фотографии не чаще, чем раз в несколько месяцев, активно чередуя их со снимками домашних питомцев и своего брата Аллана, так что никто бы не смог догадаться о том, что она находится в положении.

Однако стоит отметить, что в случае с третьим ребенком в СМИ все же просочились некоторые детали о предстоящем событии. Так, испанский журнал Hola сумел раздобыть фотографии с частного катера Иглесиасов в Майами, на которых хорошо виден округлившийся живот Курниковой.

close Hola Hola

Так что на этот раз сохранить беременность в полной тайне не получилось, хотя в случае с первыми двойняшками Анна и Энрике сумели провести вокруг пальца целую орду папарацци.

Тогда россиянка также выкладывала в Instagram фото питомцев или свои старые изображения из детства и начала карьеры. Кроме того, экс-теннисистка стала вести очень уединенный образ жизни в особняке пары, которые они построили в 2013 году в престижном районе побережья Майами, куда добраться можно только на частном катере.

Свежих изображений бывшей спортсменки не могли добыть даже самые пронырливые папарацци: последнее подобное фото датировалось ноябрем 2016 года.

Энрике также иногда удивлял отказом посетить мероприятия, на которых, казалось бы, обязательно должен присутствовать. Так, он не посетил свадьбу своей сводной сестры Аны Бойер с теннисистом Фернандо Вердаско, на которую был приглашен.

Молодожены тогда сообщили, что поняли причины отказа Иглесиаса и сочли их уважительными.

Как выяснилось позже, спустя примерно неделю после их свадьбы у Энрике и Анны родились двойняшки. Очевидно, что в такой момент певец не мог оставить свою возлюбленную в одиночестве.

Любопытно, что всего за год до рождения первенцев Курникова и Иглесиас открещивались от идеи стать родителями.

«Да, я бы хотела стать мамой, но… лет через десять. Мы оба действительно так думаем. Возможно, потому, что у нас еще есть время, мы достаточно молоды и этот вопрос не горит», — говорила бывшая спортсменка.

Кроме того, пара так и не узаконила свои отношения, хотя с 2010 года Анна носит на пальце золотое кольцо с поражающим своими размерами бриллиантом.

«Я не верю, что нужен кусок бумаги, чтобы показать, что вы кого-то любите. Анна — любовь всей моей жизни.

Сейчас я могу сказать это с уверенностью на сто процентов», — твердил певец, объясняя отсутствие штампа в паспорте.

Напомним, пара находится в отношениях с 2001 года, когда Иглесиас пригласил Курникову сыграть роль его девушки в клипе на композицию «Escape».

По сюжету Анна сначала отталкивает певца, однако затем он все-таки добивается ее внимания в соответствии со словами песни: «Ты можешь бежать, ты можешь скрываться, но ты не сможешь уйти от моей любви».

В клипе есть и пара откровенных сцен: сначала охранники выгоняют парочку из туалета клуба, где они своей страстью смущают других посетителей, а затем влюбленные устраиваются в машине на парковке, где местный охранник все-таки жалеет их и решает не беспокоить.

После съемок в таком клипе между 20-летней Курниковой и 26-летний Иглесиасом вспыхнула любовь, которая не угасает до сих пор.

Спустя два года после того судьбоносного сотрудничества Анна завершила карьеру из-за травмы спины и полностью посвятила себя отношениям с певцом, лишь время от времени соглашаясь на съемки в качестве модели.

В своей спортивной карьере Курникова, которая уже в десять лет получала стипендию от знаменитой Ника Боллетьери (где занималась и юная Мария Шарапова), добилась больших успехов только в парном разряде.

Выступая вместе с легендарной Мартиной Хингис, она дважды победила на Australian Open и Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

В одиночном разряде Курникова добиралась лишь до топ-8 мирового рейтинга и однажды попадала в полуфинал Уиблдона.