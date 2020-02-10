Не изнасилование, так VIP-проституция: Неймара ждет новый иск

Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар снова может оказаться втянут в судебное разбирательство. Иск против игрока намерена подать модель из Бразилии Наджила Триндаде.

По информации UOL Esporte, теперь девушка обвиняет форварда в организации сети VIP-проституции.

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По словам модели, женщины из Бразилии доставляются во Францию для оказания сексуальных услуг. При этом пока остается неизвестным, какие доказательства причастности нападающего к этой сети есть у Триндаде и когда она собирается их предъявить. Юристы, которые представляют интересы игрока «ПСЖ», в ответ на появившуюся информацию заявили, что в настоящее время у них нет уведомлений о предполагаемом иске. Суды Бразилии не могут рассмотреть такое дело, потому юрист модели составляет иск в адрес Неймара для рассмотрения в одном из судов Франции.

Примечательно, что иск намерена подать модель, которая в 2019 обвинила Неймара в изнасиловании. Триндаде подала заявление в полицейский участок Сан-Паулу. Согласно ее словам, насилие футболист совершил 15 мая в Париже.

«Он не останавливался и больше никак не реагировал на мои крики. Неймар развернул меня и начал насиловать, бить. Когда все закончилось, я пребывала в шоке. Только потом осознала, что произошло», — заявила тогда она.

Изначально футболист и модель вели долгую переписку в социальных сетях, после чего она прилетела к нему во Францию. Встреча произошла в одном из парижских отелей и, по словам Триндаде, пошла совершенно не так, как она планировала из-за того, что игрок вел себя агрессивно и неадекватно и изнасиловал ее. Но спустя некоторое время модель изменила свои показания — секс был по взаимному согласию, а заявление в полицию она принесла из-за того, что форвард якобы ее ударил.

Футболист с самого начала отрицал свою вину, отмечая, что обвинение было выдвинуто с целью вымогательства у него денег. По словам футболиста и его юристов, адвокат Триндаде выходил на связь с Неймаром и требовал заплатить за молчание модели. Также сообщалось, что существует видео, которое докажет вину нападающего «ПСЖ», однако в итоге оно так и не было представлено — запись находилась на планшете модели, а затем его якобы украли из квартиры, которую она снимала. При этом владелец апартаментов этот факт не подтвердил. Стоит отметить, что существует другая видеозапись, однако она говорит не в пользу модели — на ролике запечатлено, как Неймар ложится на кровать, затем к нему присоединяется модель, которая впоследствии начинает его бить.

Сама модель утверждала, что получить денежную компенсацию для нее не главное, она хочет добиться справедливости. Девушка заявила, что, если бы ей нужны были деньги, она бы пошла по другому пути.

Для того, чтобы подтвердить свою невиновность, футболист выложил в Instagram скриншоты переписки с Триндаде, однако в скором времени руководство социальной сети пост удалило, причиной этого послужили материалы интимного характера, которые были опубликованы. Полиция, которая занималась этим делом, доказательств вины Неймара не нашла, сняла с игрока все обвинения и закрыла дело.

В середине июля было открыто новое дело, теперь уже против самой модели — якобы при помощи своего адвоката она вымогала у Неймара деньги в обмен на улики. Ей были предъявлены обвинения в ложном доносе и вымогательстве. Иск против Триндаде подал отец футболиста Неймар да Силва Сантос, который с самого начала дела об изнасиловании утверждал, что это фейк. Примечательно, что также обвинения были выдвинуты и в адрес бывшего супруга модели Эстивенса Алвеса — он мог быть соучастником преступления.

После заведенного дела адвокат Триндаде заявил, что девушка боится выходить на улицу из-за опасений за свою жизнь. По его словам, модель стали считать «монстром, преступницей, злодейкой», хотя изначально она была потерпевшей. Ненависть фанатов Неймара к девушке может быть связана с тем, что перед Кубком Америки – 2019 игрок не мог провести нормальную подготовку, потому что его постоянно вызывали на допросы. При этом перед началом турнира в товарищеском матче Неймар получил серьезную травму и был вынужден пропустить соревнования.