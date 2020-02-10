Поквитаться за поражение: Волков ждет реванша с Льюисом

Российский боец ММА Александр Волков вновь рассчитывает получить возможность сразиться за титул тяжелого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). После своей победы в ноябре прошлого года над американцем Грегом Харди на турнире UFC Fight Night в Москве 31-летний россиянин взял небольшой перерыв, но теперь готов вернуться в октагон и уже запросил у промоушена нового соперника. И выбор Драго (прозвище Волкова — прим. «Газеты.Ru») оказался весьма неожиданным. Как утверждают в команде российского тяжеловеса, им может стать американец Деррик Льюис. В качестве альтернативного варианта — экс-чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC Даниэль Кормье.

«Следующий бой планируется на конец марта — середину апреля. Мы запросили Льюиса. Еще один вариант — Кормье»,

— приводит слова менеджера россиянина Ивана Банникова ТАСС.

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Сперва, конечно, стоит обратить внимание именно на Кормье. «ДиСи» после четырех лет выступлений в полутяжелом весе вернулся в свой родной — тяжелый — и сразу же получил титульный бой со Стипе Миочичем, нокаутировав того в первом раунде на турнире UFC 226. После этого Кормье защитил чемпионский пояс, «задушив» Льюиса, но в августовском реванше с Миочичем титул утратил — 37-летний американец хорватского происхождения ответил своему обидчику нокаутом и возглавил тяжелый дивизион лучшей бойцовской лиги мира. Если учитывать статус Даниэля, его бой с Волковым можно рассматривать лишь в теории: американец претендует на титульные поединки, тогда как россиянину, идущего седьмым в рейтинге тяжеловесов UFC, к этому еще предстоит прийти.

Что касается боя с Льюисом, то у Волкова остались нерешенные вопросы с Дереком. До боя с Харди Драго встречался как раз с американцем, и тот поединок в октябре 2018-го развернулся совершенно неожиданно.

На протяжении всех трех раундов Волков выглядел лучше своего оппонента. С первых же минут боя Александр исполнил серию ударов, которые Льюис «благополучно» пропустил, провел тейкдаун, выбравшись из клинча, нанес удары апперкотом, боковые и по сути избивал американца, который то и дело прижимался к сетке и не смог сделать абсолютно ничего. Все шло к победе Волкова единогласным решением судей — по всем трем раундам он лидировал по очкам. Это понимал и сам Драго, потому под конец поединка уже особо не напрягался, чувствуя приближающийся триумф. Однако это сыграло с ним плохую шутку.

За какие-то 17 секунд до конца боя Волков зазевался и пропустил неожиданный панч от Льюиса с правой и упал на канвас, после чего американец принялся добивать Александра, нокаутировав его.

В итоге вместо победы и проложенной дорожки к титульному поединку россиянин получил свое первое поражение в UFC (седьмое за всю карьеру в ММА) и на долгое время забыл о мечте завоевать пояс.

Сам Волков после этого утверждал, что «его положение никак не пострадало», а для поединка за титул ему нужно «одержать несколько побед либо одну яркую над очень достойным оппонентом». Судя по всему, россиянин выбрал второй вариант. Однако интересно, что изначально Александр отказывался от реванша с Льюисом, не видя в этом смысла.

«Зачем оглядываться назад? В российском ММА есть тенденция реваншей: если русский проиграл, то обязательно надо реваншироваться, чтобы вернуть долг. В UFC такого нет. Нет смысла зацикливаться на поражении. Не обязательно нужен реванш, чтобы понять, стал я лучше или нет — это покажут другие мои поединки. Да, я расстроился поражению, но не корю себя за проделанную работу. Я тренировался хорошо, но в следующий раз надо быть осторожнее», — говорил Волков в интервью «СЭ».

Однако теперь настрой россиянина, очевидно, совершенно противоположный. И, что примечательно, реванш с Льюисом нужен не только Волкову, но и самому американцу.

Именно после той ошеломительной победы Дерек вышел на Кормье в поединке за титул, но в итоге сдался тому во втором раунде после удушающего приема, а затем был нокаутирован Жуниором дус Сантусом. После двух подряд поражений Льюис не стал откладывать дело в долгий ящик и нашел себе нового соперника. Им оказался Благой Иванов, которого американец одолел раздельным решением судей. Затем же Льюис также решением судей, но теперь единогласным взял верх над Илиром Латифи на турнире UFC 247, состоявшемся в прошедший уикенд. Очевидно, что американец, как и Волков, намерен вновь получить возможность сразиться за титул, и вариант с поединком против своего соседа по рейтингу тяжеловесов UFC выглядит наиболее привлекательным для него.

В своей карьере Волков провел 38 боев, одержав 31 победу. В активе Льюиса 23 победы в 31 поединке.