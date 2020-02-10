Пошутил о коронавирусе: звезду «Тоттенхэма» обвинили в расизме

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и национальной команды Англии Деле Алли своей активностью в социальной сети Snapchat спровоцировал расистский скандал.

Спортсмена раскритиковали за видеозаписи, на которых он шутит о бушующей эпидемии, вызванной коронавирусом. Как сообщает Daily Star, обвинения в адрес игрока «шпор» были обоснованы тем, что на прошлой неделе Алли записал крайне неоднозначные ролики в лондонском аэропорте «Хитроу».

На первом хавбек сидит с маской на лице, прислушиваясь к разговору людей с азиатским акцентом.

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«Корона-чтооооо? Пожалуйста, слушайте со звуком», — подписал пост атлет.

А уже для следующего видео Деле снял на камеру мужчину азиатской внешности и антисептическое средство.

«Этому вирусу надо быть быстрее, чтобы достать меня», — продолжал иронизировать Алли.

Стоит ли удивляться, что футболисту за столь неуместный юмор досталось как от СМИ, так и от болельщиков, не оценивших публикации англичанина и обрушившихся на Деле с оскорблениями в комментариях в соцсетях.

«Сожалею, что опубликовал эти видеозаписи. Незамедлительно удалил их, когда понял, что это может кого-то задеть. Ни в коем случае не хотел этого! Приношу самые искренние извинения тем, кого оскорбил своими роликами», — прокомментировал случившееся Алли.

Юмор «на грани фола» — далеко не редкость в современном спорте. Скандал с футболистом «Тоттенхэма» напоминает инцидент, произошедший в английском футболе в сентябре 2019 года. Тогда сыронизировать у себя в Twitter-аккаунте решил полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, который посвятил пост своему темнокожему одноклубнику, французскому защитнику Бенжамену Менди.

Португалец опубликовал коллаж — фотографию Менди в детстве и персонажа, изображенного на упаковке конфет Conguitos.

В итоге Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинение в отношении игрока: по мнению экспертов организации, шуточный пост Силвы был оскорбительным и расистским. Футболист в ответ удалил свой твит и обратился к FA, заявив, что не хотел никого оскорбить и очень сожалеет о содеянном. Также в поддержку партнера по команде отправил письмо и Менди, который абсолютно не обиделся на своего друга.

Закончился же скандал тем, что Силва был наказан одним матчем дисквалификации и штрафом в размере £50 тыс.

Что же касается коронавируса, эпидемия которого не перестает бушевать в Китае (по данным DXY.cn на 10 февраля, заразились более 40 тыс. человек, из которых умерли 910, тогда как вылечились 3 380), то о нем ранее шутила экс-чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Йоанна Енджейчик.

В преддверии турнира UFC 248, на котором полячка встретится с обладательницей пояса в женском минимальном весе Вейли Жанг, спортсменка опубликовала у себя в Instagram Stories афишу поединка, на котором она стоит рядом с оппоненткой из Китая в противогазе. Изображение атлетка сопроводила смеющимися эмодзи. Спустя несколько минут бывшая чемпионка удалила публикацию, но она на тот момент уже разлетелась по Сети, вызвав массу негативных откликов.

Тут же отреагировала на провокацию и сама Жанг. Она упрекнула соперницу в глумлении над национальной катастрофой, жертвами которой на ее родине стали уже сотни человек.

«Смех над трагедией — правдивый признак характера. Люди гибнут. Это чьи-то отцы, чьи-то матери и чьи-то дети. Можешь говорить все что угодно обо мне, если это позволяет тебе почувствовать себя сильнее, но не шути о том, что происходит здесь. Я желаю тебе хорошего здоровья до 7 марта. Скоро увидимся», — написала Вейли.

Енджейчик, в свою очередь, признала неуместным использование данной трагедии в трештоке, но все же снова поддела Жанг, намекнув, что ей стоит быть менее серьезной.

«Эй, Вейли, чемп. Мне очень жаль, что я сделала тебе больно, но я бы никогда не стала шутить над больными людьми или вирусом. Я не хотела тебя задеть. Я просто посмеялась над забавным интернет-мемом. Я очень извиняюсь, но тем не менее встретимся 8 марта. Не нужно лишних эмоций, окей?» — подытожила представительница Польши.