Папа Карло взялся за работу: как преобразился «Эвертон»

В чемпионате Англии по футболу стартовали матчи 26-го тура. В одной из двух субботних игр «Эвертон» обыграл лондонский «Кристал Пэлас» со счетом 3:1. По окончании встречи известный российский аналитик Вадим Лукомский выложил в Twitter занятную турнирную таблицу Премьер-лиги, в которой «ириски» расположились на второй строчке. В представленной таблице учтены результаты клубов за последние семь туров. В чем же ее особенность? Ровно семь туров назад, 22 декабря 2019 года, в синюю часть Ливерпуля пожаловал итальянский специалист Карло Анчелотти, заключивший третий по стоимости контракт в Англии.

Нет, это не ретро-таблица из 80-х, это АПЛ после назначения Карло Анчелотти в «Эвертон». pic.twitter.com/w6svvuDGBh — Вадим Лукомский (@vadimlukomski) February 8, 2020

За счет чего «Эвертону» удалось совершить такой прорыв и вернуться в борьбу за еврокубки?

Анчелотти пришел в клуб с четко выстроенной системой

Практически все клубы АПЛ благодаря многомиллионным доходам имеют возможность наладить четкое взаимодействие между структурами и в достаточной мере их финансировать, из-за чего футбольный тренер перестал носить в себе функции менеджера и спортивного директора. Примеров сильной власти в клубах, сосредоточенной в руках тренеров, осталось совсем немного (первым на ум приходит пример «Локомотива» и Юрия Семина, который проработал в стане красно-зеленых уже более 25 лет). Поэтому Анчелотти не пришлось тратить лишних сил на то, чтобы выстроить свою собственную систему.

Он сам стал частью уже существующих процессов и сразу же начал работать на благо организации.

Не стал разрушать наработки Данкана Фергюсона

После увольнения португальца Марку Сильвы ему на смену в качестве исполняющего обязанности пришел знаменитый игрок «Эвертона» Данкан Фергюсон, выступавший в футболке клуба на протяжении десяти лет. За это время ливерпульская публика успела полюбить его, так как он отдавал всего себя на поле.

Стоит вспомнить лишь эпизод, когда за стычку с оппонентом шотландец получил полтора месяца тюремного заключения.

Свою энергию и любовь вместе со схемой 4-4-2 он довел до игроков, и те позитивно восприняли изменения, не проиграв ни в одном из матчей под руководством шотландца.

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Анчелотти не стал менять схему, ставшую уже привычной для футболистов, а лишь немного изменил функционал своих подопечных. Для того, чтобы быстрее и лучше вникнуть в дела клуба, итальянец предложил исполняющему обязанности главного тренера специалисту войти в его штаб. Фергюсон согласился, и теперь они вместе ведут «Эвертон» к успеху.

Стал адаптировать игроков под новую схему

Итальянец решил лично отсмотреть всю доступную ему обойму игроков и потратил на это три игры чемпионата. В своей стартовой встрече против «Бернли» Анчелотти сделал две замены. Затем он сделал пять перед матчем в Ньюкасле, а затем еще пять для противодействия «Манчестер Сити». Уже с самого начали некоторые игроки перешли на новые для себя позиции — так. Джибриль Сидибе, действующий в роли правого защитника, стал играть по всему флангу; а Гильфи Сигурдссон, обычно выступающий на позиции полузащитника, занял место в центре обороны мерсисайдцев.

Новый главный тренер выделил для себя фаворитов: Мэйсон Холгейт, Сигурдссон, Сидибе, Ришарлисон и Калверт-Льюин твердо вошли в группу лидеров команды.

Заставил футболистов поверить себя

Находясь близко ко дну турнирной таблицы, любой команде перестает хватать уверенности в собственных силах, и первостепенной задачей для нового специалиста становится работа над ментальными качествами. Анчелотти обладает, возможно, одной из мощнейших психологий победителя в мире. Судите сами: три кубка Лиги чемпионов, победа в Премьер-лиге вместе с «Челси», чемпионства во Франции, Италии и Германии и еще более десятка других различных трофеев. Кому, как не ему, прививать успешность и силу?

Огромную роль в этом сыграла волевая победа над «Уотфордом» со счетом 3:2. По ходу игры «ириски» уступали в два мяча, но под самый занавес матча сумели вырвать победу и привести своего тренера в восторг:

«Команда в хорошем расположении духа. У нас была замечательная поддержка, и мы очень рады за болельщиков. Победы в таких матчах укрепляют уверенность в себе. Надо сохранять концентрацию, становиться лучше и быть уверенными в себе, потому что у нас крепкий состав»,

— сказал наставник.

С уверенностью можно сказать лишь одно — по ходу текущего сезона в Английской премьер-лиге появился еще один претендент, жаждущий заполучить место в Европе. Пожелаем «Эвертону» удачи в этой непростой борьбе и будем еще более пристально следить за ливерпульской командой.