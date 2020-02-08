UFC 247: Шевченко и Джон Джонс защищают титулы. LIVE

Первый раунд. Аккуратно начали поединок бойцы, первую минуту идя в разведку. Затем уже Льюис пошел атаку и вошел в клинч, нанеся Латифи несколько ударов плечом. Швед, немного выждав, «взорвался», вылез из клинча и нанес пару ударов с левой. Затем Льюис неожиданно в прыжке врезал Латифи по лицу с колена, однако швед этот удар выдержал и продолжил бой, будто ничего и не произошло. Сошлись бойцы в клине у сетки. Льюис попытался бросить соперника, но не удалось. В конце концов судья был вынужден развести бойцов из-за отсутствия атакующих действий. В стойке Льюис нанес несколько мощных хайкиков, но Латифи их будто даже не почувствовал, бровью не повел. При этом швед понял, что Льюис все же мощнее и сильнее, потому вновь перевел бой в борьбу, прижав соперника к сетке. При этом тейкдаун провести не сумел.