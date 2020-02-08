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UFC 247: Шевченко и Джон Джонс защищают титулы. LIVE

UFC 247. Джон Джонс — Доминик Рейес. ОНЛАЙН

В главном бою UFC 247 легендарный Джон Джонс сражается с Домиником Рейесом, в со-главном событии вечера Валентина Шевченко бьется с Кэйтлин Чукагян. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Трансляция
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07:02

Первый раунд. Идж в начале раунда на встречном ходу поймал ногу Бектича и перевел того на канвас. Босниец сумел выбраться, но затем оступился. Идж вновь уронил соперника, и пока тот выбирался из партера, нанес ему мощный удар с ноги по лицу. Полностью под свой контроль взял раунд американец, заставив боснийца прижиматься к сетке и обороняться.

06:58

Бой начался.

06:55

За ним, пританцовывая под 2Pac, появился и Бектич.

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06:53

Вышел Идж в октагон.

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06:47

Далее в программе следует бой в легчайшем дивизионе. Мирсад Бектич, потерпевший два поражения в последних четырех поединках, сразится с Дэном Иджем, у которого сейчас серия из четырех побед.

06:43

«Удивлен, насколько крепкая челюсть у Латифи», — сказал Льюис, комментируя свои хайкики и удары в прыжке с колена сегодня.

06:42

Все трое судей отдали победу Деррику Льюису! Благодарит его за поединок Латифи и поздравляет с победой.

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06:41

Итак, ожидаем решения судей. Льюис атаковал, нанес куда больше ударов. В активе Латифи же тейкдауны. Но и только.

06:40

Третий раунд. В решающей пятиминутке Льюис добавил в активности и нанес несколько мощных ударов с правой по челюсти. Затем последовал очередной удар коленом в прыжке, но Латифи эту фишку уже «просек» и поймал соперника, после чего вновь удачно провел тейкдаун. Льюис в партере не предпринял вообще ничего. Просто отжимал Латифи, пока тот бил правой по корпусу и голове. Ближе к концу раунда Льюис отдал спину, но швед этим не воспользовался и позволил Деррику встать.. Естественно последовал удар коленом в прыжке в исполнении Льюиса, но снова Латифи ввязался в клинч, а затем бросил соперника на канвас, однако Льюис мгновенно встал. Заметно сдал в последние 20 секунд швед, пропустив от Льюиса несколько мощных хайкиков и панчей, но выдержал и не упал.

06:33

Второй раунд. Заметно, что Латифи после первых пяти минут устал. Стал чаще дышать, но при этом раунд начал с уверенного хайкика. Но инициатива осталась за Льюисом. Деррик провел еще одну попытку влететь коленом в челюсть в прыжке, но Латифи сумел увернуться. Ну, а затем швед вновь прижал соперника к сетке. Провел несколько ударов ногой в колено Льюису, а затем пробил правой по корпусу, после чего и провел удачный тейкдаун. Но в партере Льюис пространства шведу практически не дал, заставив того искать новую позицию и оставаться при этом пассивным. Нанес несколько ударов по корпусу с правой Латифи, но рефери вновь вмешался: за пассивность развел соперников. Последовал мощный хайкик от Льюиса, но на встречном ходе Латифи вновь провел тейкдаун. Удачно.

06:27

Первый раунд. Аккуратно начали поединок бойцы, первую минуту идя в разведку. Затем уже Льюис пошел атаку и вошел в клинч, нанеся Латифи несколько ударов плечом. Швед, немного выждав, «взорвался», вылез из клинча и нанес пару ударов с левой. Затем Льюис неожиданно в прыжке врезал Латифи по лицу с колена, однако швед этот удар выдержал и продолжил бой, будто ничего и не произошло. Сошлись бойцы в клине у сетки. Льюис попытался бросить соперника, но не удалось. В конце концов судья был вынужден развести бойцов из-за отсутствия атакующих действий. В стойке Льюис нанес несколько мощных хайкиков, но Латифи их будто даже не почувствовал, бровью не повел. При этом швед понял, что Льюис все же мощнее и сильнее, потому вновь перевел бой в борьбу, прижав соперника к сетке. При этом тейкдаун провести не сумел.

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06:21

И под приветствие легендарного Брюса Баффера поединок начался! Основной кард UFC 247 стартовал.

06:18

Ну, и Деррик Льюс появился на публике. Трибуны его ожидаемо встречают с овациями.

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06:17

Латифи вышел первым.

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06:16

Для Льюиса сегодняшний бой по сути домашний. Сам американец родился в Новом Орлеане, но проживает именно в Хьюстоне.

06:15

Открывают кард Деррик Льюис и Илир Латифи. Для обоих бойцов поединок особенный. Льюис после проигранного титульного боя с Дэниелем Кормье в ноябре 2018-го проиграл еще и Жуниору дус Сантусу, но затем одолел Благоя Иванова. У Латифи же своя история — швед выступал в полутяжелом дивизионе, но в последних пяти боях потерпел три поражения, и решил попытать счастье в тяжеловесах.

06:11

Джон Джонс, главный герой сегодняшнего бойцовского вечера, уже прибыл на арену. И дал об этом знать всем остальным.

06:07

Турнир проходит на «Toyota Centr» в Хьюстоне, штат Техас, США. Перед открытием основного карда организаторы турнира провели мемориальную акцию, посвященную легендарному баскетболисту Коби Брайанту и его дочери Джанне, которые трагически разбились насмерть на вертолете 26 января этого года. Зрители акцию поддержали, зарядив «Коби! Коби!».

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06:06

До начала основного карда осталось совсем немного. Уже прошли поединки среди прелимов:

Юссев Залал одолел Остина Линго, Андре Эвелл также решением судей выиграл у Джонатана Мартинеза, Джурни Ньюсон нокаутировал Доминго Пиларте уже на 37-й секунде, Марио Баутиста одолел Майла Джонса, Кэллинн Уилльямс справился с Алексом Мороно за 27 секунд, Лорен Мёрфи выиграла у Андреа Ли, и, наконец, Тревин Джайлс решением судей победил Джеймса Крауса.

06:05

Основной кард турнира выглядит следующий образом: Деррик Льюис — Илир Латифи (тяжелый вес);

Мирсад Бектич — Дэн Идж (легчайший вес);

Хуан Адамс — Джастин Тафа (тяжелый вес);

Валентина Шевченко (защищает титул) — Кэйтлин Чукагян (женский наилегчайший вес, соглавный бой);

Джон Джонс (защищает титул) — Доминик Рейес (полутяжелый вес, главный бой вечера).

06:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции основного карда турнира UFC 247, где в главном бою сойдутся Джон Джонс и Доминик Рейес.