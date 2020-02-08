UFC 247: Шевченко и Джон Джонс защищают титулы. LIVE

Первый раунд. Идж в начале раунда на встречном ходу поймал ногу Бектича и перевел того на канвас. Босниец сумел выбраться, но затем оступился. Идж вновь уронил соперника, и пока тот выбирался из партера, нанес ему мощный удар с ноги по лицу. Полностью под свой контроль взял раунд американец, заставив боснийца прижиматься к сетке и обороняться.
Бой начался.
За ним, пританцовывая под 2Pac, появился и Бектич.
Вышел Идж в октагон.
Далее в программе следует бой в легчайшем дивизионе. Мирсад Бектич, потерпевший два поражения в последних четырех поединках, сразится с Дэном Иджем, у которого сейчас серия из четырех побед.
«Удивлен, насколько крепкая челюсть у Латифи», — сказал Льюис, комментируя свои хайкики и удары в прыжке с колена сегодня.
Все трое судей отдали победу Деррику Льюису! Благодарит его за поединок Латифи и поздравляет с победой.
Итак, ожидаем решения судей. Льюис атаковал, нанес куда больше ударов. В активе Латифи же тейкдауны. Но и только.
Третий раунд. В решающей пятиминутке Льюис добавил в активности и нанес несколько мощных ударов с правой по челюсти. Затем последовал очередной удар коленом в прыжке, но Латифи эту фишку уже «просек» и поймал соперника, после чего вновь удачно провел тейкдаун. Льюис в партере не предпринял вообще ничего. Просто отжимал Латифи, пока тот бил правой по корпусу и голове. Ближе к концу раунда Льюис отдал спину, но швед этим не воспользовался и позволил Деррику встать.. Естественно последовал удар коленом в прыжке в исполнении Льюиса, но снова Латифи ввязался в клинч, а затем бросил соперника на канвас, однако Льюис мгновенно встал. Заметно сдал в последние 20 секунд швед, пропустив от Льюиса несколько мощных хайкиков и панчей, но выдержал и не упал.
Второй раунд. Заметно, что Латифи после первых пяти минут устал. Стал чаще дышать, но при этом раунд начал с уверенного хайкика. Но инициатива осталась за Льюисом. Деррик провел еще одну попытку влететь коленом в челюсть в прыжке, но Латифи сумел увернуться. Ну, а затем швед вновь прижал соперника к сетке. Провел несколько ударов ногой в колено Льюису, а затем пробил правой по корпусу, после чего и провел удачный тейкдаун. Но в партере Льюис пространства шведу практически не дал, заставив того искать новую позицию и оставаться при этом пассивным. Нанес несколько ударов по корпусу с правой Латифи, но рефери вновь вмешался: за пассивность развел соперников. Последовал мощный хайкик от Льюиса, но на встречном ходе Латифи вновь провел тейкдаун. Удачно.
Первый раунд. Аккуратно начали поединок бойцы, первую минуту идя в разведку. Затем уже Льюис пошел атаку и вошел в клинч, нанеся Латифи несколько ударов плечом. Швед, немного выждав, «взорвался», вылез из клинча и нанес пару ударов с левой. Затем Льюис неожиданно в прыжке врезал Латифи по лицу с колена, однако швед этот удар выдержал и продолжил бой, будто ничего и не произошло. Сошлись бойцы в клине у сетки. Льюис попытался бросить соперника, но не удалось. В конце концов судья был вынужден развести бойцов из-за отсутствия атакующих действий. В стойке Льюис нанес несколько мощных хайкиков, но Латифи их будто даже не почувствовал, бровью не повел. При этом швед понял, что Льюис все же мощнее и сильнее, потому вновь перевел бой в борьбу, прижав соперника к сетке. При этом тейкдаун провести не сумел.
И под приветствие легендарного Брюса Баффера поединок начался! Основной кард UFC 247 стартовал.
Ну, и Деррик Льюс появился на публике. Трибуны его ожидаемо встречают с овациями.
Латифи вышел первым.
Для Льюиса сегодняшний бой по сути домашний. Сам американец родился в Новом Орлеане, но проживает именно в Хьюстоне.
Открывают кард Деррик Льюис и Илир Латифи. Для обоих бойцов поединок особенный. Льюис после проигранного титульного боя с Дэниелем Кормье в ноябре 2018-го проиграл еще и Жуниору дус Сантусу, но затем одолел Благоя Иванова. У Латифи же своя история — швед выступал в полутяжелом дивизионе, но в последних пяти боях потерпел три поражения, и решил попытать счастье в тяжеловесах.
Джон Джонс, главный герой сегодняшнего бойцовского вечера, уже прибыл на арену. И дал об этом знать всем остальным.
Турнир проходит на «Toyota Centr» в Хьюстоне, штат Техас, США. Перед открытием основного карда организаторы турнира провели мемориальную акцию, посвященную легендарному баскетболисту Коби Брайанту и его дочери Джанне, которые трагически разбились насмерть на вертолете 26 января этого года. Зрители акцию поддержали, зарядив «Коби! Коби!».
До начала основного карда осталось совсем немного. Уже прошли поединки среди прелимов:
Юссев Залал одолел Остина Линго, Андре Эвелл также решением судей выиграл у Джонатана Мартинеза, Джурни Ньюсон нокаутировал Доминго Пиларте уже на 37-й секунде, Марио Баутиста одолел Майла Джонса, Кэллинн Уилльямс справился с Алексом Мороно за 27 секунд, Лорен Мёрфи выиграла у Андреа Ли, и, наконец, Тревин Джайлс решением судей победил Джеймса Крауса.
Основной кард турнира выглядит следующий образом: Деррик Льюис — Илир Латифи (тяжелый вес);
Мирсад Бектич — Дэн Идж (легчайший вес);
Хуан Адамс — Джастин Тафа (тяжелый вес);
Валентина Шевченко (защищает титул) — Кэйтлин Чукагян (женский наилегчайший вес, соглавный бой);
Джон Джонс (защищает титул) — Доминик Рейес (полутяжелый вес, главный бой вечера).
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции основного карда турнира UFC 247, где в главном бою сойдутся Джон Джонс и Доминик Рейес.