Титул для легенды: Джеррарду хотят вручить золото АПЛ

На этой неделе от одного из болельщиков «Ливерпуля» в Twitter поступило предложение — подписать контракт с нынешним главным тренером шотландского «Рейнджерс» Стивеном Джеррардом сроком на пять игр. Для чего это нужно? И почему именно на пять матчей?

Sign Gerrard as a free agent for 5 games @LFC — - (@AnfieldRd96) February 2, 2020

Ответ прост.

Джеррард — легенда мерсисайдского клуба, воспитанник и бессменный капитан на протяжении 12 лет, в активе которого так и не появилось золотой медали Английской премьер-лиги.

В этом году немецкий специалист Юрген Клопп в реальном времени переписывает историю британского и мирового футбола, одерживая победу за победой и с каждым туром стремительно приближаясь к первому за 30 лет чемпионскому титулу.

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Джеррард же за свою богатую карьеру в клубном футболе выиграл все, что можно на европейской арене: в его биографии есть Кубок УЕФА, добытый в 2001 году, победа в самом драматичном и запоминающемся финале Лиги чемпионов в 2005 году, а также два Суперкубка УЕФА.

В Англии Джеррард вместе со своей командой брал и кубок страны, и кубок Лиги, и Суперкубок — а вот чемпионат так и остался непокоренным.

Трижды британец был в шаге от чемпионства — в 2002, 2009 и 2014 году «красные» довольствовались по итогам сезона серебряными медалями. В первом случае успех сопутствовал лондонскому «Арсеналу» под руководством Арсена Венгера, который оторвался от мерсисайдцев в таблице на семь очков.

Спустя семь лет отставание от тогдашнего чемпиона, «Манчестер Юнайтед», составляло всего четыре очка. И большую роль в формировании итоговой таблицы сыграл российский полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин, который оформил легендарный покер на «Энфилде», тем самым позволив команде сэра Алекса Фергюсона поднять над головой почетный трофей.

Но отдельного упоминания достойна чемпионская гонка 2014 года. За три тура до окончания сезона команда Брендана Роджерса имела пятиочковое преимущество над лондонским «Челси» и шестиочковое — над «Манчестер Сити», который имел на одну игру меньше. Незадолго до этого «горожане» проиграли «красным» в Ливерпуле, тем самым открыв дорогу Джеррарду и его одноклубникам к трофею.

Steven Gerrard's emotional interview after Liverpool beat Manchester City during the 2014 title race



This man deserved a Premier League trophy pic.twitter.com/Wj2b7XdHtK — Football Daily (@footballdaily) October 18, 2019

В 36-м туре в гости к мерсисайдцам пожаловал «Челси» времен второго пришествия португальца Жозе Моуринью. Тот матч не вызвал большого интереса у тренера столичного клуба, так как затем «синим» предстояла ответная домашняя игра в полуфинале Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». «Особенный» выставил в основу полурезервный состав и, к удивлению многих, сумел одержать победу со счетом 2:0.

Причем первый гол был проведен после досадной ошибки Джеррарда, который потерял равновесие и позволил перехватить мяч, после чего нападающий Демба Ба убежал к воротам Симона Миньоле и переиграл его.

Затем у «Ливерпуля» была гостевая ничья 3:3 с «Кристал Пэлас» и уже ничего не значившая победа над «Ньюкаслом» в последнем матче сезона. Так Джеррард упустил свой самый большой шанс стать чемпионом Англии, а его падение стало классикой и вошло в историю как один из самых обиднейших эпизодов в его карьере.

Today in 2014...



Steven Gerrard slipped against Chelsea.



Look away now, Liverpool fans! pic.twitter.com/EdHzw8Y6Sr — Goal (@goal) April 27, 2019

В 2020 помешать «Ливерпулю» взять Премьер-лигу может лишь чудо. И все идет к тому, что в этом сезоне будет установлен новый рекорд по скорости завоевания трофея: в случае, если победный график «красных» не претерпит изменений, а «Манчестер Сити», идущий вторым, также не допустит осечек, то торжественная церемония награждения состоится 21 марта по окончании игры с «Кристал Пэлас». Однако золотые медали получат далеко не все футболисты, находящиеся в заявке клуба на сезон.

По правилам, установленным АПЛ, игрокам необходимо провести в чемпионском сезоне как минимум пять матчей, чтобы быть награжденными медалями. Причем до сезона-2012/13 это правило было более строгим — футболистам требовалось отыграть десять встреч. В прошлом году лига по просьбе «Манчестер Сити» отказалась выделить дополнительные медали, чем вызвала негодование Хосепа Гвардиолы. За год до этого он уже высказывал свое недовольство по этому поводу:

«Мне это кажется глупым. Если они хотят медаль, я отдам им свою. Они чемпионы. Они работали от первого до последнего дня — в раздевалке и на тренировках. Они не выходили на поле по моему решению, но это ничего не значит»,

— заявил каталонец.

Однако все эти размышления вряд ли приведут к подписанию контракта с легендарным Стиви Джи. В настоящий момент его «Рейнджерс» борется с «Селтиком» за титул в Шотландии, впервые за долгое время навязывая реальную конкуренцию фавориту. Думается, что бывший капитан «Ливерпуля» сейчас никак не сможет найти свободные дни для проведения пяти матчей в АПЛ.

Но в любом случае болельщики останутся благодарны Джеррарду за многолетнюю верность клубу, бескомпромиссную борьбу и желание оставлять всего себя на поле. Он уже в истории «Ливерпуля», и отсутствие золотой медали не сможет этого отнять.