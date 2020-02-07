Еле стоял на ногах: Емельяненко устроил шоу перед боем

3 апреля на московской «ВТБ Арене» в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Для Александра этот поединок станет первым по правилам смешанных единоборств спустя полтора года: в августе 2018 года он встретился с американцем Тони Джонсоном на турнире Турнир WFCA, но победитель выявлен не был — судьи не смогли дать предпочтение кому-то из двух. После этого Емельяненко провел еще один поединок, но уже по правилам бокса, нокаутировав в ноябре пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде. Исмаилов же свою карьеру полностью посвятил ММА и в последний раз выходил в октагон в сентябре прошлого года, одолев Артема Фролова единогласным решением судей.

Реклама

Практически за два месяца до очной встречи, 7 февраля, в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция двух бойцов. И уже до ее начала произошло забавное событие.

Емельяненко, спускаясь по лестнице, неожиданно встретился с Исмаиловым. Бойцы, пребывая в хорошем настроении, в шутливой форме не могли определиться, кто кому уступит дорогу, а сам Емельяненко вызвал настороженность у болельщиков: со стороны показалось, что Александр пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Исмаилов: Здравствуй, здравствуй, Саша. Как дела?

Емельяненко: Как расходиться будем?

Исмаилов: Даже не знаю. Кто кого пропустит, Саш. Саш, что за состояние, Саш? Потом пообщаемся?

Емельяненко: Ты затекешь.

Исмаилов: Рабочее состояние.

Емельяненко: А что ты задышал так часто? Чай, кофе пацану.

На самой пресс-конференции Емельяненко все также выглядел странно, будто бы пребывая в состоянии алкогольного опьянения: говорил и действовал заторможено, в некоторые моменты даже засыпал на ходу. Ну, и шутил. Причем сам боец явился уже в смокинге с тростью и еле стоял на ногах.

Не обошлось на пресс-конференции и без трештока. Очевидно, что он был далек от того, что представляет регулярно Конор Макгрегор, но в отношении друг друга Емельяненко и Исмаилов все-таки высказались. Так, Александр подчеркнул, что финансовая составляющая для него не является определяющей, а также пообещал «вырубить» Исмаилова за 20 секунд.

«Мотивация в деньгах? Нет, хочу сильнее сломать ему левое ухо. Буду ли я его жалеть, как Мишу Кокляева? Я также аккуратно дам ему подзатыльники. Прошу прощения, что с Кокляевым так случилось. Ты не знаешь, как соскочить с этого боя. Не понимаешь, куда полез, быстро устанешь. Тебя в последнем бою еле хватило. Потом ходил с коленками в руках. Секунд на 20 тебя хватит»,

— заявил Емельяненко.

Исмаилов же подчеркнул, что согласился сразиться с Александром после многочисленных «провокаций» со стороны СМИ. Примечательно, что Магомед выступает в средней весовой категории, тогда как его следующий оппонент является тяжеловесом.

«На бой согласился из-за вас, журналистов, которые спрашивали, сумел бы я победить. Потом уже Саша со своим: «Я ему по голове надаю». Так пошло и поехало. Нокаут будет. Думаю, ближе к концу второго раунда. Александр чуть подустанет, а я буду быстрым. Ладно. За то, что он наговорил, пускай будет в первом», — сказал он.

Упомянул Исмаилов и встречу с Емельяненко не лестничной проходной.

«Встреча была неожиданной. Думал в ноги пройти. Мы мило пообщались, разбежались. Романтика. Я, может, не такой мощный, как Кокляев, но в других аспектах проблем не будет. Борьба — это мое, а в стойке будет потяжелее. Что мне выбрать, Саш? Побоксируем? Я побью тебя, Саш, а потом обниму»,

— добавил Исмаилов.

Емельяненко-младший в ответ на это посоветовал своему сопернику «хорошо подготовиться» к поединку, подчеркнув, что тот за два месяца до боя еще не раз постарается «соскочить с него».

«Мага, делай все, что умеешь. Только быстро не падай. Побью тебя с обеих рук. А ты думаешь, как соскочить с этого боя. Ну куда ты полез, скажи мне?» — заявил Емельяненко.

Интересно, что сам поединок изначально оказался под угрозой срыва именно из-за Александра. 21 января он был арестован на семь суток за нарушение общественного порядка: боец находился в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха «Спорт» в анапском селе Супсех и вел себя неадекватно, после чего его задержали сотрудники полиции. На Емельяненко был составлен административный протокол, и в следственном изоляторе он провел все те же семь суток. Однако в Absolute Championship Akhmat подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы бой состоялся.

«В связи с возросшим интересом к поединку мы решили поднять цены на дорогой сегмент – в рингсайд – до 75 тысяч, но это не повлияет на цены билетов, которые будут на самих трибунах Всем скептикам хочу сказать, что лига сделает все, чтобы этот бой состоялся и зрительский интерес был удовлетворен», — подчеркнул глава лиги Алексей Яценко.