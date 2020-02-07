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Чемпионка без четверных: Кихира удержала лидерство

Кихира выиграла чемпионат четырех континентов с одним тройным акселем

В Сеуле проходит чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию женской произвольной программы, по итогам которой золото ожидаемо завоевала японка Рика Кихира.
Трансляция
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10:55

Вот такой получилась произвольная программа у женщин на турнире четырех континентов. Как и ожидалось, японка Рика Кихира выиграла соревнования, второй стала кореянка Ю Ен, сумевшая опередить в произвольной программой находившуюся впереди после короткой американку Брэди Теннелл, у которой осталась бронза. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

10:50

Ну и вот результат Кихиры. Первая в произвольной, убедительно первая по сумме! Чемпионка турнира четырех континентов!

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10:47

Для разминки прыгает в начале программы тройной сальхов (+1,29), дальше следует аксель, который, наверное, должен был идти в три с половиной оборота, но получился полуторным. Тройной лутц на +1,5. Уже во второй части каскад 3 аксель — 2 тулуп, дорожка шагов четвертого уровня, каскад 3 флип — 3 тулуп — 2 тулуп на +1,5. Каскад 3 флип — 3 тулуп с таким же плюсом, хотя, если округлять, то оба каскада скорее на +1,6. Исполняет тройной риттбергер хорошего качества. Ну, и это победа на классе. Без надрыва и максимума. Кихира просто тут сильнее всех.

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10:42

Ну и лидер, японка Рика Кихира завершает соревнования.

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10:41

Итак, результаты Ю Ен. Что ж, она переигрывает Теннелл и поднимается на первое место! Это будет как минимум серебро! Дома и стены помогают. Лучший результат сезона у нее.

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10:38

Начинает с 3 лутц — 3 тулуп, потом делает тройной риттбергер. Дорожка шагов только второго уровня. Почти все прыжки запланировала на вторую половину проката, сколько было можно. Дальше каскад 3 лутц — ойлер — 3 сальхов, каскад 2 аксель — 3 тулуп. Тройной флип, двойной аксель. Надо отметить, что вообще все прыжковые элементы Ен исполняет стабильно и четко. Откатала очень чисто и вполне может обойти Теннелл. Многое зависит от компонентов. По технике корянка впереди.

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10:33

А теперь выступает кореянка Ю Ен. Она почти 2,5 балла уступала Теннелл и 7,5 — Кихире.

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10:32

Теннелл поднимается на первую строчку и гарантирует себе как минимум бронзу!

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10:31

Запнулась на приземлении каскада 3 лутц — 3 тулуп, затем хорошо сделала двойной аксель, еще лучшей тройной сальхов и хорошо еще один двойной аксель. У Теннелл четвертый уровень за дорожку шагов, каскад 3 лутц — 3 тулуп во второй части уже без ошибок, каскад 3 флип — 2 тулуп — 2 риттбергер — тоже на плюс. Тройной риттбергер сольно тоже достойным вышел (+1,27). И вроде без четверных, а очень серьезное выступление американки!

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10:26

Американка Брэди Теннелл начинает свой прокат. Тройка сильнейших теперь.

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10:25

Только пятая в произвольной Сакамото, но благодаря короткой поднимается на второе место, вытесняя Чен из тройки.

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10:23

Сразу же заходит на четверной тулуп, но падает. Тройной флип приземляет на две ноги, но зато на +1,5 исполняет тройной лутц. Четко делает каскад 3 сальхов — 3 тулуп. Во второй части проката каскад 3 риттбергер — 2 тулуп, каскад 2 аксель — тулуп — 2 тулуп. А вот с тройным риттбергером не справилась, опять плохо приземлившись из-за недостаточной высоты и, похоже, недокрута. В итоге получилось явно ниже уровня, на котором японка может выступать.

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10:18

Выступает японка Каори Сакамото.

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10:16

Итак, Хигучи вторая в произвольной на данный момент и лидер по сумме программ!

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10:14

Аксель в три с половиной оборота попробовала сразу прыгнуть, но упала. Сделала каскад 3 лутц — 3 тулуп, потом исполнила двойной сальхов, тройной риттбергер. Во второй части проката сразу же с помарочкой исполнила каскад 2 аксель — 3 тулуп, затем каскад 3 флип — 2 тулуп — 2 риттбергер и тут же тройной лутц. Дорожка шагов третьего уровня.

10:10

Японка Вакаба Хигучи на льду.

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10:08

Оценки Ын Су Лим выводят ее на третье место, при этом для самой спортсменки это лучший результат в сезоне.

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10:06

Начинает с 3 лутц — 2 тулуп, потом тройной риттбергер, следом каскад 2 аксель — 3 тулуп, в котором она падает на втором прыжке. Тут же делает тройной флип на +1,19. Во второй части программы отличный тройной лутц (+1,48), каскад 3 флип — 2 тулуп — 2 риттбергер почти на +1, двойной аксель тоже чистый. При этом за дорожку получила третий уровень. Сама кореянка недовольна, привыкнув к максимализму. Ну да, он умеет и лучше.

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10:02

Ын Су Лим из Южной Кореи на льду.

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09:55

Ну а на льду уже готовятся к битве за медали шесть лидеров после короткой программы.

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09:53

Вы знаете, насчитали Чен недокрутов, и она только вторая.

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09:54

Положение лидеров.

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09:51

Начинает с тройного лутца Чен, дальше делает 2 аксель — 3 тулуп, следом сольный тройной флип, потом тройной риттбергер. Третий уровень за дорожку шагов. Дальше вторая часть программы. 3 лутц — ойлер — 2 сальхов, сольный двойной аксель, каскад 3 риттбергер — 2 тулуп. Вращения все на четвертый уровень. Ну что, новый лидер? Честно говоря, сомнений и нет.

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09:47

Карен Чен из США последней в этой группе выступит.

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09:46

Оценки Гленн. Она выходит на второе место со своим лучшим результатом сезона.

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09:44

Сразу же делает каскад 3 флип — 3 тулуп. Затем каскад 1 аксель — ойлер — 3 сальхов. Следом тройной лутц. Все чистенько, на плюсики. В том же ключе каскад 3 риттбергер — 2 тулуп. А вот во второй части пошли помарочки. На тройном риттбергере, например, а вот флип в три оборота хорошо исполнила. Но упала с двойного акселя в концовке, чем несколько смазала впечатление. И вроде бы приличный прокат, но легкости Йелим Ким в нем не было.

09:39

Белокурая американка Эмбер Гленн на льду.

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09:38

Йелим Ким уверенно выходит в лидеры с лучшим своим результатом сезона! Первая, кто перешагнул рубеж в 200 баллов!

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09:36

3 лутц — 3 тулуп в начале, дальше 2 аксель — 3 тулуп и тройной флип — все на хорошие плюсы. Следом Ким делает чистый тройной риттбергер. Во второй части проката двойной аксель, за дорожку шагов получила третий уровень. Наотмашь прыгнула тройной лутц и доборолась на приземлении, потеряв совсем чуть-чуть. Тут же отличный каскад 3 сальхов — 2 тулуп — 2 риттбергер! Ну и вращения четвертого уровня напоследок. Ну, это точно новый лидер. Классно справилась со своей сложной программой! Подзаполнившиеся трибуны ликуют!

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09:29

Хон Чен выходит только на второе место. Порезали ей техническую оценку после пересмотра элементов судьи.

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09:27

Сразу же двойной лутц не получился. Зато каскад 2 аксель — 3 тулуп сделала на +1 и так же тройной риттбергер, а вообще судейская панель сегодня плюсами не балует. Дорожка шагов третьего уровня, и дальше она делает во второй части 3 лутц — ойлер — 3 сальхов, 3 флип — 2 тулуп, 3 флип и 2 аксель. Все серьезнее и серьезнее у нас выступления пошли.

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09:31

А на лед выходит кореянка Йелим Ким.

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09:23

На лед выходит китаянка Хончжи Чен.

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09:22

Ну что же, Пино действительно становится лидером соревнований.

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09:20

Тройной лутц, дальше 2 аксель — 3 тулуп, но с неудачным приземлением. А вот 3 риттбергер — 2 тулуп чисто сделала, хоть и без плюсов. Тройной тулуп с помаркой, а вот сольные тройные риттбергер и сальхов были хороши. Как и каскад 2 аксель — 2 тулуп — 2 риттбергер. Дорожка шагов третьего уровня. По технике превзошла Крэйн, но в целом прокат получился не идеальным, хотя и станет лидером.

09:15

Канадка Алисия Пино начинает прокат.

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09:08

Начинается третья разминка.

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08:52

Вот положение после двух групп выступавших. Сейчас заливка льда, а потом вторая часть соревнований.

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08:51

Крэйн закономерно выходит в лидеры. Но именно в произвольной она была хуже Шумахер. И впереди еще 11 участниц в двух разминках.

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08:49

Первым делом исполнила тройной флип, затем сделала каскад 3 лутц — 2 тулуп, но с помаркой. Каскад 2 аксель — ойлер — 3 сальхов выполнила примерно так же. Зато тройной риттбергер вышел чистым и на плюс. Во второй части тройной лутц с помаркой, каскад 3 риттбергер — 2 тулуп чистый, такой же двойной аксель. Дорожка шагов третьего уровня. Ну, Крэйн, конечно, показала лучший контент из уже выступивших и в целом с ним справилась, но с ее опытом она должна не во второй разминке на таком турнире выступать и катать чище. Сама не очень довольна. Молодец — максималистка.

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08:45

Австралийка Кайлани Крэйн завершает выступления второй группы. После короткой она тут только Чжу уступала.

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08:44

Оценки Чжу. Вторая в произвольной пока и первая по сумме.

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08:42

Начала с каскада 3 флип — ойлер — 2 флип, затем каскад 3 риттбергер — 2 тулуп, потом двойной сальхов, тройной риттбергер и каскад 3 сальхов — 2 тулуп. Это все достаточно чисто, а вот с двойным акселем справилась не очень хорошо, приземлившись на две ноги и его засчитали однооборотным, то есть не засчитали в оценки. Нельзя в произвольной прыжки в один оборот делать.Дорожка шагов только второго уровня. Явно сама на большее рассчитывала.

08:37

Китаянка Йи Чжу на льду.

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08:36

Итак, запаса после короткой программы хватает Шу, чтобы быть только четвертой по сумме.

08:33

Сначала каскад 2 аксель — 2 тулуп, затем тройной лутц, с которого она упала. Возможно, не смогла хорошо вылететь, потому что подошла к прыжку без скорости. На каскаде 3 лутц — 2 тулуп этой ошибки она не повторила. Дальше был каскад 3 сальхов — ойлер — 2 флип. Двойной аксель тоже сделала, тройной сальхов вышел с помаркой, двойной риттбергер средненький. Не все получилось, но каталась зажигательно.

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08:29

Миниатюрная Дженни Шу, представляющая Тайвань, выступает следующей.

08:27

Оценки Босбэк. Выходит на второе место. Рассчитывала на большее.

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08:26

Сразу каскад 3 лутц — 2 тулуп — 2 тулуп, затем каскад 2 аксель — 3 тулуп с не самым лучшим приземлением со второго прыжка, дальше тройной флип приличного качества. А вот на тройном риттбергере упала. Сальхов совсем не получился — засчитали только один оборот, но хороший тройной лутц сделала. И двойной аксель тоже на уровне. Дорожку шагов третьего уровня сделала, вращения тоже не все на четвертый. Приличный по сложности контент, но выступление вышло неровным, и сама Босбэк недовольна.

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08:22

Эмили Босбэк Канады на льду.

08:19

Итак, Монтесинос Канту выходит на второе место. Но в произвольной уступила и филиппинке.

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08:18

Сразу же каскад 3 лутц — 2 тулуп, затем еще один каскад: 2 аксель — ойлер — 2 сальхов. А вот с тройного сальхова сольного упала. Дорожка шагов третьего уровня, и дальше следует целая россыпь прыжков во второй части. Тройной лутц, затем тройной риттбергер, но фактически с падением. Дальше двойной сальхов, двойной сальхов с помаркой. Вращения на четвертый уровень, но все же с канадкой она не сравнится. И сама расстроена.

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08:13

Мексиканка Андреа Монтесинос Канту на льду.

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08:06

А на льду уже готовятся девушки из второй разминки.

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08:05

Результаты соревнований после первой группы участниц.

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08:04

Элисон Шумахер убедительно выходит на первое место.

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08:03

Начала с чистого тройного лутца, затем отличный каскад 2 аксель — 3 тулуп, потом с небольшим минусом каскад 3 риттбергер — 2 тулуп. Тройной риттбергер сольный тоже на плюс, тройной флип сделала, хоть и с помарочкой. Дальше каскад 3 сальхов — 2 тулуп. Жаль, дорожка только на третий уровень. Уже в конце программы на небольшой плюс выполнила двойной аксель. Молодец. Даже филиппинка не говоря об остальных в первой разминке, и близко не показала такого уровня!

07:58

А теперь очередь канадки Элисон Шумахер.

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07:57

Оценки Пертикето. Она — новый лидер. С отрывом.

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07:55

Тройной лутц с неудачным приземлением, но затем хорошо сделанный каскад 3 тулуп — ойлер — 2 сальхов. 2 аксель — 2 тулуп тоже на небольшой плюс. Дорожка третьего уровня перед второй частью проката. А в нем двойной риттбергер, неудачно приземленный тройной сальхов, но сделанный каскад 3 тулуп — 2 тулуп. Двойной аксель тоже сделала хорошо. Этот прокат был значительно чище предыдущих и обошелся без падений.

07:51

Элиссон Кристл Пертикето из Филиппин выступает.

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07:49

Результат Мамбековой. Она на третьем месте только. Ну очень уж легкий у нее по весу контент.

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07:48

Сначала 3 сальхов — 2 тулуп с помарочкой, затем тройной сальхов с неудачным приземлением, каскад 2 лутц — 2 тулуп удался, но тут же она напорола в каскаде 2 аксель — ойлер — 2 флип. За дорожку получила третий уровень и во второй части проката упала с двойного акселя, потом приземлилась на две ноги с только лишь двойного лутца, но сделала двойной риттбергер. В общем, тоже не блестящий, прямо скажем, прокат.

07:43

Айза Мамбекова из Казахстана на льду.

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07:41

Оценки Чук Ка Кален Чунг. Она на очень промежуточном первом месте. Но только за счет короткой, потому что произвольную проиграла. Еще бы — с -4 за падения!

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07:40

Сразу же полетела кубарем с тройного флипа, затем упала и приехала в бортик с тройного лутца. Тройной риттбергер средненького уровня, зато неплохой каскад 2 аксель — ойлер — 3 сальхов, но потом неудачно приземлилась с 3 лутц — 2 тулуп и упала с тройного сальхова. Хотя бы двойной аксель сделала с надбавкой за вторую часть программы чисто. Парад ошибок просто какой-то. Но контент сильнее чем у первой девушки.

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07:34

На льду вторая участница, Чук Ка Кален Чунг из Гонконга. Она упала на разминке.

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07:33

Оценки Эми Лин.

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07:32

На тройном лутце сразу же не самое удачное приземление, а с этого же прыжка, который должен был стать первым в каскаде, и вовсе последовало падение. Дальше каскад 2 аксель — 2 тулуп сделала нормально. Грязновато в целом исполняла программу. Тройной сальхов не самый удачный во второй части, без плюса и только двойной риттбергер, не лучший двойной аксель, только второй уровень за дорожку. В общем, на закончившемся вчера юниорском первенстве России она заняла бы последнее место уверенно.

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07:27

Представляющая Тайвань Эми Лин выступает первой.

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07:20

Итак, девушки первой группы на льду и готовятся к своим выступлениям.

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07:18

Официальных лиц и судей представляют. Александр Лакерник был назван первым как председатель панели.

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07:16

Сейчас начнется первая разминка, вот кто выступит в ней и в каком порядке.

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07:15

Хотя в Сеуле, где проходит турнир, аналогичный чемпионату Европы, только для остального мира, уже в самом разгаре субботний день, на трибунах как-то пустовато.

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07:10

Расписание выступлений в ведущих разминках.

Третья разминка: 11. Алисия Пино (Канада) 12. Хон Чен (Китай) 13. Ким Йе Лим (Южная Корея) 14. Эмбер Гленн (США) 15. Карен Чен (США)

Четвертая разминка: 16. Лим Ын Су (Южная Корея) 17. Вакаба Хигучи (Япония) 18. Каори Сакамото (Япония) 19. Брэди Теннелл (США) 20. Ю Ен (Южная Корея) 21. Рика Кихира (Япония)

07:05

Положение после короткой программы: 1. Рика Кихира (Япония) – 81,18 2. Брэди Теннелл (США) – 75,93 3. Ю Ен (Южная Корея) – 73,55 4. Каори Сакамото (Япония) – 73,07 5. Вакаба Хигучи (Япония) – 72,95 6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 68,40 7. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 68,10 8. Карен Чен (США) – 67,28 9. Эмбер Гленн (США) – 65,39 10. Алисия Пино (Канада) – 57,09 11. Хон Чен (Китай) – 56,81

07:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской произвольной программы на чемпионате четырех континентов.