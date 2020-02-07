Чемпионка без четверных: Кихира удержала лидерство

Вот такой получилась произвольная программа у женщин на турнире четырех континентов. Как и ожидалось, японка Рика Кихира выиграла соревнования, второй стала кореянка Ю Ен, сумевшая опередить в произвольной программой находившуюся впереди после короткой американку Брэди Теннелл, у которой осталась бронза. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Ну и вот результат Кихиры. Первая в произвольной, убедительно первая по сумме! Чемпионка турнира четырех континентов!
Для разминки прыгает в начале программы тройной сальхов (+1,29), дальше следует аксель, который, наверное, должен был идти в три с половиной оборота, но получился полуторным. Тройной лутц на +1,5. Уже во второй части каскад 3 аксель — 2 тулуп, дорожка шагов четвертого уровня, каскад 3 флип — 3 тулуп — 2 тулуп на +1,5. Каскад 3 флип — 3 тулуп с таким же плюсом, хотя, если округлять, то оба каскада скорее на +1,6. Исполняет тройной риттбергер хорошего качества. Ну, и это победа на классе. Без надрыва и максимума. Кихира просто тут сильнее всех.
Ну и лидер, японка Рика Кихира завершает соревнования.
Итак, результаты Ю Ен. Что ж, она переигрывает Теннелл и поднимается на первое место! Это будет как минимум серебро! Дома и стены помогают. Лучший результат сезона у нее.
Начинает с 3 лутц — 3 тулуп, потом делает тройной риттбергер. Дорожка шагов только второго уровня. Почти все прыжки запланировала на вторую половину проката, сколько было можно. Дальше каскад 3 лутц — ойлер — 3 сальхов, каскад 2 аксель — 3 тулуп. Тройной флип, двойной аксель. Надо отметить, что вообще все прыжковые элементы Ен исполняет стабильно и четко. Откатала очень чисто и вполне может обойти Теннелл. Многое зависит от компонентов. По технике корянка впереди.
А теперь выступает кореянка Ю Ен. Она почти 2,5 балла уступала Теннелл и 7,5 — Кихире.
Теннелл поднимается на первую строчку и гарантирует себе как минимум бронзу!
Запнулась на приземлении каскада 3 лутц — 3 тулуп, затем хорошо сделала двойной аксель, еще лучшей тройной сальхов и хорошо еще один двойной аксель. У Теннелл четвертый уровень за дорожку шагов, каскад 3 лутц — 3 тулуп во второй части уже без ошибок, каскад 3 флип — 2 тулуп — 2 риттбергер — тоже на плюс. Тройной риттбергер сольно тоже достойным вышел (+1,27). И вроде без четверных, а очень серьезное выступление американки!
Американка Брэди Теннелл начинает свой прокат. Тройка сильнейших теперь.
Только пятая в произвольной Сакамото, но благодаря короткой поднимается на второе место, вытесняя Чен из тройки.
Сразу же заходит на четверной тулуп, но падает. Тройной флип приземляет на две ноги, но зато на +1,5 исполняет тройной лутц. Четко делает каскад 3 сальхов — 3 тулуп. Во второй части проката каскад 3 риттбергер — 2 тулуп, каскад 2 аксель — тулуп — 2 тулуп. А вот с тройным риттбергером не справилась, опять плохо приземлившись из-за недостаточной высоты и, похоже, недокрута. В итоге получилось явно ниже уровня, на котором японка может выступать.
Выступает японка Каори Сакамото.
Итак, Хигучи вторая в произвольной на данный момент и лидер по сумме программ!
Аксель в три с половиной оборота попробовала сразу прыгнуть, но упала. Сделала каскад 3 лутц — 3 тулуп, потом исполнила двойной сальхов, тройной риттбергер. Во второй части проката сразу же с помарочкой исполнила каскад 2 аксель — 3 тулуп, затем каскад 3 флип — 2 тулуп — 2 риттбергер и тут же тройной лутц. Дорожка шагов третьего уровня.
Японка Вакаба Хигучи на льду.
Оценки Ын Су Лим выводят ее на третье место, при этом для самой спортсменки это лучший результат в сезоне.
Начинает с 3 лутц — 2 тулуп, потом тройной риттбергер, следом каскад 2 аксель — 3 тулуп, в котором она падает на втором прыжке. Тут же делает тройной флип на +1,19. Во второй части программы отличный тройной лутц (+1,48), каскад 3 флип — 2 тулуп — 2 риттбергер почти на +1, двойной аксель тоже чистый. При этом за дорожку получила третий уровень. Сама кореянка недовольна, привыкнув к максимализму. Ну да, он умеет и лучше.
Ын Су Лим из Южной Кореи на льду.
Ну а на льду уже готовятся к битве за медали шесть лидеров после короткой программы.
Вы знаете, насчитали Чен недокрутов, и она только вторая.
Положение лидеров.
Начинает с тройного лутца Чен, дальше делает 2 аксель — 3 тулуп, следом сольный тройной флип, потом тройной риттбергер. Третий уровень за дорожку шагов. Дальше вторая часть программы. 3 лутц — ойлер — 2 сальхов, сольный двойной аксель, каскад 3 риттбергер — 2 тулуп. Вращения все на четвертый уровень. Ну что, новый лидер? Честно говоря, сомнений и нет.
Карен Чен из США последней в этой группе выступит.
Оценки Гленн. Она выходит на второе место со своим лучшим результатом сезона.
Сразу же делает каскад 3 флип — 3 тулуп. Затем каскад 1 аксель — ойлер — 3 сальхов. Следом тройной лутц. Все чистенько, на плюсики. В том же ключе каскад 3 риттбергер — 2 тулуп. А вот во второй части пошли помарочки. На тройном риттбергере, например, а вот флип в три оборота хорошо исполнила. Но упала с двойного акселя в концовке, чем несколько смазала впечатление. И вроде бы приличный прокат, но легкости Йелим Ким в нем не было.
Белокурая американка Эмбер Гленн на льду.
Йелим Ким уверенно выходит в лидеры с лучшим своим результатом сезона! Первая, кто перешагнул рубеж в 200 баллов!
3 лутц — 3 тулуп в начале, дальше 2 аксель — 3 тулуп и тройной флип — все на хорошие плюсы. Следом Ким делает чистый тройной риттбергер. Во второй части проката двойной аксель, за дорожку шагов получила третий уровень. Наотмашь прыгнула тройной лутц и доборолась на приземлении, потеряв совсем чуть-чуть. Тут же отличный каскад 3 сальхов — 2 тулуп — 2 риттбергер! Ну и вращения четвертого уровня напоследок. Ну, это точно новый лидер. Классно справилась со своей сложной программой! Подзаполнившиеся трибуны ликуют!
Хон Чен выходит только на второе место. Порезали ей техническую оценку после пересмотра элементов судьи.
Сразу же двойной лутц не получился. Зато каскад 2 аксель — 3 тулуп сделала на +1 и так же тройной риттбергер, а вообще судейская панель сегодня плюсами не балует. Дорожка шагов третьего уровня, и дальше она делает во второй части 3 лутц — ойлер — 3 сальхов, 3 флип — 2 тулуп, 3 флип и 2 аксель. Все серьезнее и серьезнее у нас выступления пошли.
А на лед выходит кореянка Йелим Ким.
На лед выходит китаянка Хончжи Чен.
Ну что же, Пино действительно становится лидером соревнований.
Тройной лутц, дальше 2 аксель — 3 тулуп, но с неудачным приземлением. А вот 3 риттбергер — 2 тулуп чисто сделала, хоть и без плюсов. Тройной тулуп с помаркой, а вот сольные тройные риттбергер и сальхов были хороши. Как и каскад 2 аксель — 2 тулуп — 2 риттбергер. Дорожка шагов третьего уровня. По технике превзошла Крэйн, но в целом прокат получился не идеальным, хотя и станет лидером.
Канадка Алисия Пино начинает прокат.
Начинается третья разминка.
Вот положение после двух групп выступавших. Сейчас заливка льда, а потом вторая часть соревнований.
Крэйн закономерно выходит в лидеры. Но именно в произвольной она была хуже Шумахер. И впереди еще 11 участниц в двух разминках.
Первым делом исполнила тройной флип, затем сделала каскад 3 лутц — 2 тулуп, но с помаркой. Каскад 2 аксель — ойлер — 3 сальхов выполнила примерно так же. Зато тройной риттбергер вышел чистым и на плюс. Во второй части тройной лутц с помаркой, каскад 3 риттбергер — 2 тулуп чистый, такой же двойной аксель. Дорожка шагов третьего уровня. Ну, Крэйн, конечно, показала лучший контент из уже выступивших и в целом с ним справилась, но с ее опытом она должна не во второй разминке на таком турнире выступать и катать чище. Сама не очень довольна. Молодец — максималистка.
Австралийка Кайлани Крэйн завершает выступления второй группы. После короткой она тут только Чжу уступала.
Оценки Чжу. Вторая в произвольной пока и первая по сумме.
Начала с каскада 3 флип — ойлер — 2 флип, затем каскад 3 риттбергер — 2 тулуп, потом двойной сальхов, тройной риттбергер и каскад 3 сальхов — 2 тулуп. Это все достаточно чисто, а вот с двойным акселем справилась не очень хорошо, приземлившись на две ноги и его засчитали однооборотным, то есть не засчитали в оценки. Нельзя в произвольной прыжки в один оборот делать.Дорожка шагов только второго уровня. Явно сама на большее рассчитывала.
Китаянка Йи Чжу на льду.
Итак, запаса после короткой программы хватает Шу, чтобы быть только четвертой по сумме.
Сначала каскад 2 аксель — 2 тулуп, затем тройной лутц, с которого она упала. Возможно, не смогла хорошо вылететь, потому что подошла к прыжку без скорости. На каскаде 3 лутц — 2 тулуп этой ошибки она не повторила. Дальше был каскад 3 сальхов — ойлер — 2 флип. Двойной аксель тоже сделала, тройной сальхов вышел с помаркой, двойной риттбергер средненький. Не все получилось, но каталась зажигательно.
Миниатюрная Дженни Шу, представляющая Тайвань, выступает следующей.
Оценки Босбэк. Выходит на второе место. Рассчитывала на большее.
Сразу каскад 3 лутц — 2 тулуп — 2 тулуп, затем каскад 2 аксель — 3 тулуп с не самым лучшим приземлением со второго прыжка, дальше тройной флип приличного качества. А вот на тройном риттбергере упала. Сальхов совсем не получился — засчитали только один оборот, но хороший тройной лутц сделала. И двойной аксель тоже на уровне. Дорожку шагов третьего уровня сделала, вращения тоже не все на четвертый. Приличный по сложности контент, но выступление вышло неровным, и сама Босбэк недовольна.
Эмили Босбэк Канады на льду.
Итак, Монтесинос Канту выходит на второе место. Но в произвольной уступила и филиппинке.
Сразу же каскад 3 лутц — 2 тулуп, затем еще один каскад: 2 аксель — ойлер — 2 сальхов. А вот с тройного сальхова сольного упала. Дорожка шагов третьего уровня, и дальше следует целая россыпь прыжков во второй части. Тройной лутц, затем тройной риттбергер, но фактически с падением. Дальше двойной сальхов, двойной сальхов с помаркой. Вращения на четвертый уровень, но все же с канадкой она не сравнится. И сама расстроена.
Мексиканка Андреа Монтесинос Канту на льду.
А на льду уже готовятся девушки из второй разминки.
Результаты соревнований после первой группы участниц.
Элисон Шумахер убедительно выходит на первое место.
Начала с чистого тройного лутца, затем отличный каскад 2 аксель — 3 тулуп, потом с небольшим минусом каскад 3 риттбергер — 2 тулуп. Тройной риттбергер сольный тоже на плюс, тройной флип сделала, хоть и с помарочкой. Дальше каскад 3 сальхов — 2 тулуп. Жаль, дорожка только на третий уровень. Уже в конце программы на небольшой плюс выполнила двойной аксель. Молодец. Даже филиппинка не говоря об остальных в первой разминке, и близко не показала такого уровня!
А теперь очередь канадки Элисон Шумахер.
Оценки Пертикето. Она — новый лидер. С отрывом.
Тройной лутц с неудачным приземлением, но затем хорошо сделанный каскад 3 тулуп — ойлер — 2 сальхов. 2 аксель — 2 тулуп тоже на небольшой плюс. Дорожка третьего уровня перед второй частью проката. А в нем двойной риттбергер, неудачно приземленный тройной сальхов, но сделанный каскад 3 тулуп — 2 тулуп. Двойной аксель тоже сделала хорошо. Этот прокат был значительно чище предыдущих и обошелся без падений.
Элиссон Кристл Пертикето из Филиппин выступает.
Результат Мамбековой. Она на третьем месте только. Ну очень уж легкий у нее по весу контент.
Сначала 3 сальхов — 2 тулуп с помарочкой, затем тройной сальхов с неудачным приземлением, каскад 2 лутц — 2 тулуп удался, но тут же она напорола в каскаде 2 аксель — ойлер — 2 флип. За дорожку получила третий уровень и во второй части проката упала с двойного акселя, потом приземлилась на две ноги с только лишь двойного лутца, но сделала двойной риттбергер. В общем, тоже не блестящий, прямо скажем, прокат.
Айза Мамбекова из Казахстана на льду.
Оценки Чук Ка Кален Чунг. Она на очень промежуточном первом месте. Но только за счет короткой, потому что произвольную проиграла. Еще бы — с -4 за падения!
Сразу же полетела кубарем с тройного флипа, затем упала и приехала в бортик с тройного лутца. Тройной риттбергер средненького уровня, зато неплохой каскад 2 аксель — ойлер — 3 сальхов, но потом неудачно приземлилась с 3 лутц — 2 тулуп и упала с тройного сальхова. Хотя бы двойной аксель сделала с надбавкой за вторую часть программы чисто. Парад ошибок просто какой-то. Но контент сильнее чем у первой девушки.
На льду вторая участница, Чук Ка Кален Чунг из Гонконга. Она упала на разминке.
Оценки Эми Лин.
На тройном лутце сразу же не самое удачное приземление, а с этого же прыжка, который должен был стать первым в каскаде, и вовсе последовало падение. Дальше каскад 2 аксель — 2 тулуп сделала нормально. Грязновато в целом исполняла программу. Тройной сальхов не самый удачный во второй части, без плюса и только двойной риттбергер, не лучший двойной аксель, только второй уровень за дорожку. В общем, на закончившемся вчера юниорском первенстве России она заняла бы последнее место уверенно.
Представляющая Тайвань Эми Лин выступает первой.
Итак, девушки первой группы на льду и готовятся к своим выступлениям.
Официальных лиц и судей представляют. Александр Лакерник был назван первым как председатель панели.
Сейчас начнется первая разминка, вот кто выступит в ней и в каком порядке.
Хотя в Сеуле, где проходит турнир, аналогичный чемпионату Европы, только для остального мира, уже в самом разгаре субботний день, на трибунах как-то пустовато.
Расписание выступлений в ведущих разминках.
Третья разминка: 11. Алисия Пино (Канада) 12. Хон Чен (Китай) 13. Ким Йе Лим (Южная Корея) 14. Эмбер Гленн (США) 15. Карен Чен (США)
Четвертая разминка: 16. Лим Ын Су (Южная Корея) 17. Вакаба Хигучи (Япония) 18. Каори Сакамото (Япония) 19. Брэди Теннелл (США) 20. Ю Ен (Южная Корея) 21. Рика Кихира (Япония)
Положение после короткой программы: 1. Рика Кихира (Япония) – 81,18 2. Брэди Теннелл (США) – 75,93 3. Ю Ен (Южная Корея) – 73,55 4. Каори Сакамото (Япония) – 73,07 5. Вакаба Хигучи (Япония) – 72,95 6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 68,40 7. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 68,10 8. Карен Чен (США) – 67,28 9. Эмбер Гленн (США) – 65,39 10. Алисия Пино (Канада) – 57,09 11. Хон Чен (Китай) – 56,81
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской произвольной программы на чемпионате четырех континентов.