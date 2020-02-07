Чемпионка без четверных: Кихира удержала лидерство

Первым делом исполнила тройной флип, затем сделала каскад 3 лутц — 2 тулуп, но с помаркой. Каскад 2 аксель — ойлер — 3 сальхов выполнила примерно так же. Зато тройной риттбергер вышел чистым и на плюс. Во второй части тройной лутц с помаркой, каскад 3 риттбергер — 2 тулуп чистый, такой же двойной аксель. Дорожка шагов третьего уровня. Ну, Крэйн, конечно, показала лучший контент из уже выступивших и в целом с ним справилась, но с ее опытом она должна не во второй разминке на таком турнире выступать и катать чище. Сама не очень довольна. Молодец — максималистка.