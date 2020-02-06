В ожидании четверного: Валиева бьется за золото. LIVE

А на льду уже началась вторая разминка.
Результаты первой группы.
Итак, оценки жизнерадостной Барановой. Тоже за сотню, но она шестая в сумме. Слишком много проиграла в короткой.
Наверное, сто процентов своих возможностей Барановой показать не удалось, но все равно это выступление соответствовало заданному другими участницами уровню соревнований. Без падения с лутца, правда, не обошлась.
Москвичка Софья Баранова на льду Саранска.
Оценки Захаровой. Но только третья по сумме. Побалла проиграла Султанмагомедовой.
И вот еще одно солидное выступление, в котором не было ошибок, что сразу же дает Захаровой шанс на то, чтобы возглавить таблицу. Справилась и с одиночными прыжками, и с каскадами. Молодец. Помарки были, но не существенные.
Мария Захарова из Москвы выступает.
Итак, Вайткус только на третье промежуточное место выходит.
Не все получилось у Николь, подсорвала парочку элементов, но и у нее достаточно солидная и интересная программа. Правда, в лидеры выйти не удастся. Жаль, что упала на тройном лутце на каскаде.
Николь Вайткус, первая представительница Санкт-Петербурга на льду.
Оценки Султанмагомедовой. Выходит на второе место.
Еще одно очень солидное выступление, а ведь Султанмагомедова изначально была только среди запасных на чемпионате России среди юниоров. Но в грязь лицом эта девушка точно не ударила. Молодец!
Камила Султанмагомедова из Москвы на льду.
Проигрывает Горбачевой Рябинина. Она пока вторая.
Очень интересная программа, хотя бы тем, что в ней по ходу всего выступления возрастал темп. Другое дело, что не все получилось у Рябининой. Вынуждена была переставить каскад из-за ошибки на первом прыжке во вторую половину, но и там с ним не лучшим образом справилась. Добавила тройной тулуп к уже второму двойному акселю в программе и упала с него. Очень расстроена сама.
Москвичка Ника Рябинина на льду.
Результат Горбачевой, он же первый ориентир.
Очень серьезное выступление открывает наши соревнования. Горбачева практически без недочетов отработала чувственную и контентно-сложную программу. И тройной флип, и 2 аксель — 3 тулуп, и 3 лутц — 3 риттбергер сделала, и два каскада во второй части проката. И скорость была хороша. Молодец!
Алина Горбачева начинает сегодняшние соревнования.
Первая группа участниц на льду и начинает свою разминку.
Начинается официальная часть. Представляют арбитров, сейчас начнется и разминка первой группы.
Первая разминка 1. Алина Горбачева 2. Ника Рябинина 3. Камила Султанмагомедова 4. Николь Вайткус 5. Мария Захарова 6. Софья Баранова
Вторая разминка 7. Ксения Синицына 8. Елизавета Осокина 9. Елизавета Берестовская 10. Анна Фролова 11. Софья Муравьева 12. Софья Мороз
Третья разминка 13. Майя Хромых 14. Аделия Петросян 15. Софья Самоделкина 16. Софья Акатьева 17. Камила Валиева 18. Дарья Усачева
Положение после короткой программы: 1. Камила Валиева – 78,50 2. Дарья Усачева – 73,77 3. Софья Акатьева – 69,22 4. Софья Самоделкина – 68,38 5. Аделия Петросян – 68,20 6. Майя Хромых – 67,68 7. Софья Муравьева – 66,90 8. Анна Фролова – 66,27 9. Софья Мороз – 65,39 10. Елизавета Осокина – 64,72 11. Ксения Синицына – 64,60 12. Елизавета Берестовская – 64,57 13. Алина Горбачева – 63,64 14. Мария Захарова – 62,80 15. Ника Рябинина – 61,85 16. Николь Вайткус – 61,42 17. Камила Султанмагомедова – 61,22 18. Софья Баранова – 48,14
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной женской программы на первенстве России среди юниоров.