В ожидании четверного: Валиева бьется за золото. LIVE

Очень интересная программа, хотя бы тем, что в ней по ходу всего выступления возрастал темп. Другое дело, что не все получилось у Рябининой. Вынуждена была переставить каскад из-за ошибки на первом прыжке во вторую половину, но и там с ним не лучшим образом справилась. Добавила тройной тулуп к уже второму двойному акселю в программе и упала с него. Очень расстроена сама.