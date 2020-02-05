Клопп против всех: «Ливерпуль» победил самым юным составом

«Ливерпуль» успешно преодолел стадию 1/16 финала Кубка Англии, в домашнем матче уверенно победив клуб Первой лиги (третий по значимости дивизион на Туманном Альбионе. — «Газета.Ru») «Шрусбери Таун». Встреча завершилась с минимальным счетом в пользу «красных» — 1:0. А единственный гол забили гости — защитник Ро-Шон Уильямс срезал мяч в свои ворота на 75-й минуте.

Примечательно, что стартовый состав, который хозяева выставили на игру, оказался самым молодым в истории клуба. Средний возраст футболистов, сыгравших с первых минут против «Шрусбери», составил 19 лет и 102 дня.

А полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс, выведший команду на игру, стал самым юным капитаном за всю историю клуба. На момент встречи ему исполнилось 19 лет и 5 дней. Столь молодому футболисту доверили капитанскую повязку мерсисайдцев впервые за 120 лет. Ранее это достижение принадлежало Алексу Райсбеку, который в 1900 году вывел «Ливерпуль» на поле в качестве капитана в возрасте 20 лет и 250 дней.

Реклама

Предыдущий рекорд по возрасту команды был также установлен в этом сезоне, когда 17 декабря прошлого года «Ливерпуль» разгромно уступил в гостях «Астон Вилле» в 1/4 финала Кубка лиги со счетом 0:5. Тогда средний возраст стартового состава «Ливерпуля» составлял 19 лет и 182 дня. Это было связано с тем, что основа «красных» находилась в Катаре, где проходил Клубный чемпионат мира.

Со «Шрусбери» же скаузеры были вынуждены играть молодежным составом из-за того, что первый матч 1/16 финала завершился со счетом 2:2, а это означало переигровку на «Энфилде». Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его футболисты и без того играют в слишком напряженном графике и он не намерен прерывать для своих игроков небольшие зимние каникулы. Это является его принципиальной позицией в вопросе перегруженности календаря.

«Наша ситуация такова: «Ливерпуль» уже несколько недель назад знал, что все так будет. В апреле 2019 года мы получили письмо от Английской премьер-лиги (АПЛ), где они просили нас уважать зимний перерыв и не участвовать в международных товарищеских матчах. И мы уважаем это.

В итоге я сказал своим парням о том, что у нас будет зимний перерыв. Следовательно, нас не будет на переигровке, и на поле будет выпущен молодежный состав. Премьер-лига попросила нас уважать зимний перерыв — вот это мы и сделаем. Если же Футбольная ассоциация (FA) не уважает это, то мы не в силах что-то изменить. Нас не будет там. Буду ли я на скамейке? Нет, руководить командой будет тренер команды U23 Нил Критчли», — говорил немецкий специалист в беседе с «Би-би-си».

На втором матче против «Шрусбери» Клопп действительно не присутствовал — командой руководил тренер молодежной команды мерсисайдцев Нейл Критчли.

«Тренер заранее представляет игру, визуализирует ее и пытается предсказать, что произойдет. В случае с молодыми игроками ни в чем нельзя быть уверенным, но со стартового свистка мои парни стали демонстрировать настоящую зрелость. У нас были лучшие шансы на победу, мы заслуженно выиграли», — сказал он на послематчевой пресс-конференции.

При этом немец, как утверждают в клубе, смотрел встречу по ноутбуку и дистанционно давал указания своему ассистенту.

«Эти игроки определенно сделали шаг вперед. Я очень доволен тем, как мы противостояли взрослой команде. Мы сыграли намного лучше, чем с «Астон Виллой» в Кубке лиги. Да, это шаг вперед, но мы не хотим, чтобы это стало определяющим моментом их карьеры. Надеюсь, это только пробудит у ребят аппетит к дальнейшим свершениям. Клопп по ходу матча несколько раз связывался со мной, чтобы приободрить. Это было очень приятно. В конце мы получили сообщение, что тренеры первой команды полностью довольны проделанной нами работой», — приводит слова Критчли пресс-служба «Ливерпуля».

Позиция Клоппа, так или иначе, подверглась критике со стороны футбольной общественности. Президент выступающего в третьем по силе английском дивизионе клуба «Аккрингтон Стэнли» Энди Холт заявил, что «Юрген убивает Кубок Англии». А наставник «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью намекнул, что его визави слишком много себе позволяет.

«Юрген Клопп делает все, что хочет. Делает то, что ему разрешает или не разрешает руководство клуба или правила. Клопп — это Клопп. Я предпочитаю играть. Пока мы не вылетели из Кубка Англии, мы будем сражаться», — сказал португалец.

В 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет против лондонского «Челси».