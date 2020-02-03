Редкая болезнь: трагически умер 18-летний вратарь «Барыса»

Страж ворот клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Снежные Барсы» и юниорской сборной Казахстана Вилен Прокофьев умер на 19-м году жизни.

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Как проинформировала пресс-служба «Барыса», в структуру которого как раз входит команда МХЛ, в 2019-м у молодого атлета была диагностирована саркома Юинга (злокачественная опухоль в костной ткани – «Газета.Ru»).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушел из жизни молодой вратарь «Снежных Барсов». Вилену было 18 лет… Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена.

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Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Вилен. Скорбим», — сообщалось в Instagram-аккаунте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отыгравший 29 встреч в чемпионатах МХЛ хоккеист появился на свет 22 апреля 2001 года в казахстанском Сатпаеве. В 2013-м Вилен был зачислен в ДЮСШ «Барыса», где он и дорос до уровня молодежных первенств.

Однако спортивный путь оборвала болезнь, которая была обнаружена у Прокофьева в мае 2019-го. Боли в бедре не оставляли спортсмену ничего другого, кроме как лечь на обследование. В итоге врачи и нашли у юноши злокачественную опухоль, что заставило сплотиться весь хоккейный мир.

Клубы КХЛ и МХЛ как могли поддерживали атлета, собирая средства на дорогостоящее лечение Вилену, а российские звезды НХЛ (Сергей Бобровский и Антон Худобин) обращались к попавшему в беду коллеге по хоккейному цеху со словами поддержки.

Одна из таких добрых акций прошла в рамках Недели звезд хоккея. Тогда голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин вышел на лед в необычных щитках, которые, как оказалось позднее, также были связаны с заболевшим вратарем из Казахстана.

«Мы были в отделении кардиологии НИИ детской педиатрии, и дети помогли мне сделать такую красоту — разукрасили мои щитки. Теперь мы их выставим на аукцион, а все вырученные средства пойдут на лечение вратаря Вилена Прокофьева. Пользуясь случаем, передаю привет Вилену! И хочу сказать: Вилен, ты должен быть сильным. Держись, парень, мы все переживаем за тебя!» — цитировал официальный сайт КХЛ Сорокина, озвучившего теплые слова от сотен, тысяч поклонников хоккея.

К несчастью, борьба с раком костей на протяжении полугода так и не привела к успеху. Страшный недуг взял свое, и 3 февраля атлета не стало.

Случай Вилена Прокофьева поразительно похож на другую трагедию, совсем недавно потрясшую отечественный хоккей.

6 октября 2019 года на 30-м году жизни трагически скончался Самвел Мнацян — воспитанник омского «Авангарда» и бывший игрок «Барыса», «Нефтехимика», «Адмирала» и «Сибири». Защитник успел провести в КХЛ немного-немало 183 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять голевых передач.

После трех лет стабильных выступлений в свитере владивостокского «Адмирала» защитник в 2018 году подписал контракт с «Сибирью», которая возлагала большие надежды на новичка. Однако во время предсезонных сборов атлет почувствовал сильную боль в спине. После медобследования выяснилось, что на одном из позвонков образовалась злокачественная опухоль. Врачи констатировали, что изначально она возникла из-за сильного удара в спину в одном из матчей, а затем за несколько месяцев стала злокачественным образованием.

«Первую неделю после того, как узнал о болезни, ходил как в тумане. Словно по голове ударили. Даже нормально говорить не мог… Онкологические заболевания редко проявляются и фиксируются на ранней стадии. Но я уже об этом не думаю — нацелен только на восстановление», — признавался спортсмен в интервью «СЭ».

Вместе с Самвелом на лечение в Германию уехали жена и маленький сын. Также спортсмена периодически навещали родители и постоянно оказывали поддержку звездные коллеги, среди которых был и блистающий в НХЛ нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов.

Но несмотря на изначально положительные прогнозы и планы по началу нового курса лечения, весной прогресс остановился, а после изменения тактики терапии болезнь обрушилась на хоккеиста с новой силой.

В итоге, состояние атлета стало настолько безнадежным, что во Фрайбург экстренно прилетели самые близкие люди, чтобы попрощаться с атлетом.