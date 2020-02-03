Малкин не по зубам Овечкину: как «Питтсбург» додавил «Вашингтон»

На славу получился центральный матч очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в рамках которого «Вашингтон Кэпиталз» в родных стенах играл с «Питтсбург Пингвинз».

Несмотря на отсутствие результативных действий Александра Овечкина и лишь одну голевую передачу Евгения Малкина, команды забросили на двоих семь шайб, а интрига сохранялась до последних минут… Но все же уйти от поражения считавшиеся фаворитами встречи хозяева не смогли: поединок завершился со счетом 4:3 в пользу «пингвинов».

А ведь изначально в роли побеждающей команды были «столичные»: счет в середине первого периода открыл Ларс Эллер. Как оказалось позднее, это лишь раззадорило «Питтсбург», который ответил «Вашингтону» тремя голами Сэма Лафферти, Патрика Хернквиста и Доминика Симона.

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Надежду на спасение хозяевам подарил россиянин Евгений Кузнецов, однако Брэндон Танев вновь увеличил разрыв — 2:4. За считанные минуты до финальной сирены Эллер оформил дубль, однако на чудесный камбэк сил у «Вашингтона» попросту не осталось.

Стоит отметить, что для возглавляющего турнирную таблицу Восточной конференции (75 очков) столичного клуба это поражение стало вторым в пяти последних встречах, тогда как «Питтсбург» (69 очков, третье место) триумфально завершил второй поединок кряду.

Murray: "We were able to bend and not break. That's the biggest thing on why we came out with two points."



WINfographic : https://t.co/iiuRBxQ9lw pic.twitter.com/b9KWwR3GmV — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 2, 2020

Что интересно, во время второго периода произошел крайне курьезный эпизод. Все тот же Кузнецов увидел, что на льду находятся сразу шесть партнеров по команде, и, чтобы избежать двухминутного штрафа, попытался любым способом покинуть площадку.

Россиянин бросился к скамейке соперника, но негостеприимные хоккеисты «Питтсбурга» бортик перед ним не открыли.

Судьи забавный момент матча не пропустили, и наказали хозяев за нарушение численного состава. Зато оценил маневр оппонента нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который с иронией отнесся к произошедшему.

«Умный ход. Стоит отдать ему должное… Если у тебя нет возможности заехать на свою скамейку, почему бы не попробовать чужую», — цитирует канадца официальный сайт НХЛ.

В параллельной встрече не менее яркую схватку выдали «Каролина Харрикейнз» и «Ванкувер Кэнакс». Напряженное противостояние дошло до серии буллитов, где фортуна была на стороне «ураганов» — 4:3.

Одним из лучших в составе победителей снова был российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников: несмотря на нереализованный послематчевый буллит, в основное время отечественный нападающий отметился 20-й шайбой в текущем розыгрыше НХЛ. Всего же в активе хоккеиста стало 46 очков в 52 встречах.

Кстати, после триумфа признанный первой звездой матча россиянин радовался не столько очередному удачному матчу в своем исполнении, сколько возвращением в команду прославленного форварда Джастина Уильямса, незадолго до этого заявившего о завершении карьеры.

«Очень здорово, что Уильямс вернулся! На скамейке теперь абсолютно другая атмосфера, да и в команде заметно прибавилось уверенности», — не скрывал восторга Свечников от нового поворота в карьере трехкратного обладателя Кубка Стэнли.

Обращаясь к турнирному раскладу, заметим, что этот проигрыш прервал победную серию «Ванкувера» из пяти поединков. Однако, несмотря на поражение, «Кэнакс» так и идут вторыми в Западной конференции, в то время как «Каролина» осталась восьмой на Востоке.

A super win pic.twitter.com/0LuIzE2kkd — Carolina Hurricanes (@Canes) February 2, 2020

Наконец, в третьем поединке игрового дня «Коламбус Канадиенс» на выезде взял верх над «Монреалем Блю Джекетс» со счетом 4:3.

В очередной голевой феерии, естественно, поучаствовали и россияне: отечественный форвард «Монреаля» Илья Ковальчук отметился голевой передачей, тогда как в составе победителей шайбу забросил защитник Владислав Гавриков.

Conclusion frustrante au week-end.



Frustrating end to the weekend.#GoHabsGo pic.twitter.com/HOErpTq0sv — Canadiens Montrйal (@CanadiensMTL) February 2, 2020

Результаты всех матчей игрового дня:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» – 3:4

«Монреаль Канадиенс» — «Коламбус Блю Джекетс» – 3:4

«Каролина Харрикейнз» — «Ванкувер Кэнакс» – 4:3 Б

#NHLScores



PIT 4 - WSH 3

CBJ 4 - MTL 3

CAR 4 - VAN 3 SOhttps://t.co/NFSYj5hSBR pic.twitter.com/Njsq4priHU — NHL (@NHL) February 2, 2020

Стоит отметить, что 4 февраля в регулярном чемпионате НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Флориду Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» дома сыграет с «Даллас Старз», а «Детройт Ред Уингз» померится силами с «Филадельфией Флайерз».