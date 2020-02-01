«Моя вина»: тренер признался в насилии над фигуристкой

Бывший тренер французской фигуристки Сары Абитболь Жиль Бейер сделал заявление относительно скандала, разразившегося в мире спорта в связи с резонансным признанием экс-подопечной. Специалист подтвердил слова атлетки, сказав, что у него были сексуальные связи со спортсменкой, когда ей было 15 лет.

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«Я признаю, что состоял с ней в интимных отношениях. Мои воспоминания о точных обстоятельствах отличаются, но я понимаю, что, учитывая мой статус и ее возраст в то время, эти отношения были неуместны», — приводит слова специалиста RMC Sport.

61-летний Бейер публично попросил прощение у девушки, однако выразил сожаление, что она лично не обсуждала с ним эту ситуацию на протяжении многих лет.

«Это моя вина, я не осознавал, какую боль причинил ей. Я искренне сожалею об этом и приношу извинения Саре Абитболь. Жаль, что она не разговаривала со мной все эти годы. Мы регулярно пересекались, но я не мог знать, насколько глубока ее травма», – добавил он.

Об отношениях Абитболь со своим наставником стало известно после интервью 44-летней бывшей фигуристке изданиям L'Obs и L'Equipe, посвященном скорому выходу в свет ее автобиографической книги «Такое длинное молчание». «Мне было так стыдно. Я рассказываю это не для того, чтобы отомстить, а чтобы выговориться», — призналась спортсменка.

В частности, L'Obs опубликовал отрывок из книги знаменитой фигуристки. Он посвящен рассказу Абитболь о сексуальном насилии со стороны тренера, которому она подвергалась в течение двух лет — с 1990 по 1992 год. Это, как она пояснила, травмировало ее психику, из-за чего она страдает по сей день.

«Когда мне было 15 лет, я ночевала вне дома. Я была уязвима, и вы воспользовались этим. Даже сегодня, как только я выхожу из дома, мне становится страшно. Мне страшно идти в незнакомые места. Неизвестность обязательно означает опасность. Я не могу путешествовать одна. Уже давно стало невозможным вести машину, если кого-то нет рядом. Летать на самолете — пытка», — говорится в автобиографии.

Абитболь добавила, что Бейер насиловал ее в раздевалке, на парковке и других общественных местах. Все это время тренер уверял родителей своей ученицы, что должен работать с ней как можно дольше.

Родителем же юная на тот момент фигуристка не смогла признаться из-за страха. «Почему я не закричала? Почему не убежала? У меня не было парня, и я не могла подобрать слова, чтобы описать, что он со мной делал… Как потом сказать родителям: «Папа, мама, вы пожертвовали всем, чтобы я стала чемпионкой, но мой тренер, который вам так нравится, делал со мной отвратительные вещи», — цитирует Сару портал inosmi.

«Мы с мужем так доверяли Бейеру! Мы и представить себе этого не могли. Сейчас мы так злы на себя, что не заметили этого!» — сказала мать Абитболь.

Напомним, что Абитболь выступала в парном катании со Стефаном Бернарди, вместе с которым занимала шестое место на Олимпийских играх в японском Нагано в 1998 году, выигрывала бронзу чемпионата мира — 2000, два серебра и пять бронзовых наград чемпионатов Европы, а также десять раз становилась чемпионкой Франции. Неоднократно номера им ставила в том числе и российский прославленный тренер Татьяна Тарасова.

После признания Абитболь еще трое фигуристок поведали свои истории. Так, Элен Годар рассказала, что Жиль также насиловал ее, это происходило в конце 1970-х годов. На тот момент девушке было 13-14 лет, а тренеру — чуть больше 20-ти. Помимо прочего, она утверждает, что насиловал ее и другой тренер — Жан-Ролан Ракл, принимавший спортсменку в своем доме.

Согласно данным L'Equipe, в отношении Бейера велось полицейское расследование. Это, правда, не помешало ему впоследствии стать членом исполнительного аппарата Французской федерации ледовых видов спорта.

Кроме того, обвинения были выдвинуты против Мишеля Лотца. Беатрис Дюмур и Энн Бруно признались, что в конце 80-х годов, когда им было по 13 лет, специалист насиловал их у себя дома.

История Бейера, как считает бывший французский фигурист и тренер Вивьен Роллан, подтвердила проблему нездоровых отношений между тренерами и спортсменками в их спорте. Его сестра Анн-Лин в прошлом была изнасилована своим наставником Паскалем Делормом, который является старым другом Бейера. На тот момент ей было только 12 лет, а спустя три года она подала на него заявление в полицию.

Примеру Анн-Лин последовали еще шесть девушек, а Делорм в итоге был приговорен к 10 годам тюремного заключения.

«В фигурном катании нездоровые ценности передаются из поколения в поколение, есть целая генеалогия детей с разбитыми жизнями», — сказал Роллан.