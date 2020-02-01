Финал Australian Open: уроженка Москвы против Мугурусы. LIVE

Мугуруса делает брейк и теперь ведет в первом сете 2:1!
Больше у испанки — изумительное попадание в недосягаемую часть корта.
Становится больше у Мугурусы, но затем Софья быстро сравнивает. Соперницы любезно обменялись ошибками — Кенин пробила в сетку в простой ситуации, а Гарбинье — в аут.
Ровно! Софья пока никак не может справиться с мощными ударами испанки по задней линии, после которых она с большим трудом возвращает мяч по высокой дуге. Естественно, в такой ситуации Мугуруса спокойно добивает снаряд, куда ей нужно.
О-о-очень долго перестреливались соперницы, пока наконец Софья не попала точно по задней линии (мяч задел ее буквально на какие-то миллиметры, что показал видеоповтор, потребованный Мугурусой). Больше у американки.
Ровно. Мугуруса сильно отправила мяч на заднюю линию, Кенин с мученическим криком его отбила, но он полетел так мягко и плавно, что испанке не составило труда подойти к сетке и резко вогнать его в корт.
Гарбинье ошибается после недолгого размена ударами и посылает мяч за пределы площадки — 40:30.
После видеоповтора и проигрыша очка Кенин разозлилась и быстро сравняла счет — 30:30.
Мугуруса запросила челлендж — по ее мнению, Кенин попала в аут. Арена начинает ритмично аплодировать, словно на футболе в ожидании штрафного — необычно. Видеоповтор показывает правоту испанки — Софья действительно ошиблась. Счет 15:30.
А вот теперь сама Кенин ошиблась по линии — 15:15.
Софья на подаче. После долгого обмена ударами американка сыграла укороченным, Мугуруса добежала, но перекинуть соперницу не смогла — мяч оказался в ауте. 15:0.
Мугуруса забрала гейм! Кажется, испанка нащупала свою игру. Счет в первом сете 1:1.
30:30! Гарбинье сравняла счет. Сначала заставила Софью отбить в аут, а затем очень мощно подала — соперница отразила мяч свечой и дала возможность спокойно подойти к снаряду и без шансов отправить в недосягаемую часть корта.
Подача не особо ладится у Гарбинье — первую обычно проваливает. Наконец ей удается подать, но Кенин опять задает нужный ей темп и так здорово бьет по задней линии, что испанка с трудом добегает, а вот ответить уже толком не может — мяч летит в сетку. 0:30.
Мугуруса подает, но неудачно, Софья перехватывает инициативу и заставляет ее ошибиться — 0:15.
Кенин уверенно забрала первый гейм благодаря частым ошибкам Мугурусы! Счет в первом сете 1:0.
40:15 — Софья решила сыграть укороченным, но Мугуруса успела добежать и ударила так же в ответ, чего американка не ожидала.
40:0 — и еще один неудачный прием Гарбинье, после которого мяч неуклюже ударился об ее сторону корта и поскакал в сетку.
30:0 — Мугуруса отбила атаку Софьи в аут.
Матч начался! Софья подает. Все началось с долгого обмена ударами, в котором Мугуруса оказалась неточной и послала мяч в сетку. 15:0.
Мугуруса выиграла жеребьевку и получила право выбирать, с чего начинать матч. Испанка предпочла прием подачи Кенин. Скоро узнаем, насколько грамотен оказался такой выбор.
Мугуруса, которая до Australian Open снималась из-за плохого самочувствия в четвертьфинале турнира в Хобарте против россиянки Кудерметовой, теперь в отличной форме. В 1/2 AO она выбила саму Симону Халеп — третью ракетку мира!
В полуфинале Софья (теннисистка 1998 года рождения) обыграла опытную австралийку Эшли Барти, которая является первой ракеткой мира. Тот матч завершился за 1 час 45 минут со счетом 6:7 (6:8), 5:7.
Доброе утро, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финала Australian Open, где встречаются родившаяся в Москве Софья Кенин (США) и Гарбинье Мугуруса (Испания).