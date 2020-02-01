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Финал Australian Open: уроженка Москвы против Мугурусы. LIVE

Australian Open. Финал. Софья Кенин — Гарбинье Мугуруса. ОНЛАЙН

Уроженка Москвы Софья Кенин, выступающая за США, встречается с испанкой Гарбинье Мугурусой в финале Australian Open. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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12:01

Мугуруса делает брейк и теперь ведет в первом сете 2:1!

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12:00

Больше у испанки — изумительное попадание в недосягаемую часть корта.

11:59

Становится больше у Мугурусы, но затем Софья быстро сравнивает. Соперницы любезно обменялись ошибками — Кенин пробила в сетку в простой ситуации, а Гарбинье — в аут.

11:58

Ровно! Софья пока никак не может справиться с мощными ударами испанки по задней линии, после которых она с большим трудом возвращает мяч по высокой дуге. Естественно, в такой ситуации Мугуруса спокойно добивает снаряд, куда ей нужно.

11:56

О-о-очень долго перестреливались соперницы, пока наконец Софья не попала точно по задней линии (мяч задел ее буквально на какие-то миллиметры, что показал видеоповтор, потребованный Мугурусой). Больше у американки.

11:55

Ровно. Мугуруса сильно отправила мяч на заднюю линию, Кенин с мученическим криком его отбила, но он полетел так мягко и плавно, что испанке не составило труда подойти к сетке и резко вогнать его в корт.

11:55

Гарбинье ошибается после недолгого размена ударами и посылает мяч за пределы площадки — 40:30.

11:54

После видеоповтора и проигрыша очка Кенин разозлилась и быстро сравняла счет — 30:30.

11:54

Мугуруса запросила челлендж — по ее мнению, Кенин попала в аут. Арена начинает ритмично аплодировать, словно на футболе в ожидании штрафного — необычно. Видеоповтор показывает правоту испанки — Софья действительно ошиблась. Счет 15:30.

11:53

А вот теперь сама Кенин ошиблась по линии — 15:15.

11:52

Софья на подаче. После долгого обмена ударами американка сыграла укороченным, Мугуруса добежала, но перекинуть соперницу не смогла — мяч оказался в ауте. 15:0.

11:51

Мугуруса забрала гейм! Кажется, испанка нащупала свою игру. Счет в первом сете 1:1.

11:50

30:30! Гарбинье сравняла счет. Сначала заставила Софью отбить в аут, а затем очень мощно подала — соперница отразила мяч свечой и дала возможность спокойно подойти к снаряду и без шансов отправить в недосягаемую часть корта.

11:49

Подача не особо ладится у Гарбинье — первую обычно проваливает. Наконец ей удается подать, но Кенин опять задает нужный ей темп и так здорово бьет по задней линии, что испанка с трудом добегает, а вот ответить уже толком не может — мяч летит в сетку. 0:30.

11:48

Мугуруса подает, но неудачно, Софья перехватывает инициативу и заставляет ее ошибиться — 0:15.

11:48

Кенин уверенно забрала первый гейм благодаря частым ошибкам Мугурусы! Счет в первом сете 1:0.

11:47

40:15 — Софья решила сыграть укороченным, но Мугуруса успела добежать и ударила так же в ответ, чего американка не ожидала.

11:47

40:0 — и еще один неудачный прием Гарбинье, после которого мяч неуклюже ударился об ее сторону корта и поскакал в сетку.

11:46

30:0 — Мугуруса отбила атаку Софьи в аут.

11:45

Матч начался! Софья подает. Все началось с долгого обмена ударами, в котором Мугуруса оказалась неточной и послала мяч в сетку. 15:0.

11:40

Мугуруса выиграла жеребьевку и получила право выбирать, с чего начинать матч. Испанка предпочла прием подачи Кенин. Скоро узнаем, насколько грамотен оказался такой выбор.

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11:38

Мугуруса, которая до Australian Open снималась из-за плохого самочувствия в четвертьфинале турнира в Хобарте против россиянки Кудерметовой, теперь в отличной форме. В 1/2 AO она выбила саму Симону Халеп — третью ракетку мира!

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Final ✨

Публикация от GАЯВIÑE МUGUЯUΖΑ (@garbimuguruza)

11:35

В полуфинале Софья (теннисистка 1998 года рождения) обыграла опытную австралийку Эшли Барти, которая является первой ракеткой мира. Тот матч завершился за 1 час 45 минут со счетом 6:7 (6:8), 5:7.

11:30

Доброе утро, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финала Australian Open, где встречаются родившаяся в Москве Софья Кенин (США) и Гарбинье Мугуруса (Испания).

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