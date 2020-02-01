Финал Australian Open: уроженка Москвы против Мугурусы. LIVE

Подача не особо ладится у Гарбинье — первую обычно проваливает. Наконец ей удается подать, но Кенин опять задает нужный ей темп и так здорово бьет по задней линии, что испанка с трудом добегает, а вот ответить уже толком не может — мяч летит в сетку. 0:30.