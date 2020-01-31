Встреча старых недругов: Моуринью поборется с Гвардиолой

«Лестер» — «Челси»

«Кинг Пауэр Стэдиум» примет один из двух главных матчей 25-го тура Английской премьер-лиги, причем если взглянуть на турнирную таблицу, то станет очевидно, что игра в Лестере носит ключевой характер. Два претендента на Лигу чемпионов в следующем сезоне разыграют между собой очередные три очка, которые нужны обеим командам.

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Брендану Роджерсу они помогут в погоне за «Манчестер Сити», хотя само по себе второе место в чемпионате Англии мало чем отличается от третьего.

«Синие» же оторвались от пятой строчки всего на шесть очков, поэтому коллектив Фрэнка Лэмпарда будет изо всех сил стараться увеличить это преимущество.

С «играющими» командами «Челси» всегда демонстрирует интересный футбол, поэтому субботняя игра точно станет украшением всего уик-энда.

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»

Лидер Английской премьер-лиги бьет рекорд за рекордом. После перенесенной игры 18-го тура, которая состоялась в минувшую среду против лондонского «Вест Хэма» и завершилась со счетом 0:2, команде Юргена Клоппа впервые покорилось уникальное достижение — «Ливерпуль» по ходу розыгрыша чемпионата обыграл абсолютно каждого оппонента.

«Святые» совершили гигантский рывок, выбравшись из зоны вылета благодаря пяти победам в предыдущих семи встречах, и теперь занимают девятую строчку в турнирной таблице. До зоны Лиги Европы — три очка, но вероятность их добычи на «Энфилде» минимальна.

Мерсисайдская «крепость» держится уже почти два года, и нет никаких сомнений, что эта серия продолжится после игры с «Сотоном».

Уле-Гуннар Сульшер на текущей неделе обыграл в гостях «Манчестер Сити» в рамках ответного полуфинала Кубка английской лиги. И пусть эта победа не помогла «красным дьяволам» выйти в финал турнира, зато она стала вторым гостевым успехом подряд над Пепом Гвардиолой в одном сезоне. Ранее подобное удавалось лишь Юргену Клоппу и Жозе Моуринью.

В январе этого года «волки» уже встречались с манкуниацами на «Олд Траффорд». Игра в рамках Кубка Англии закончилась минимальной победой хозяев, и черно-оранжевые сделают все, чтобы взять реванш. Шансы на то, чтобы зацепить очки, есть — в этом можно убедиться, если вспомнить, как «волки» едва не оставили «Ливерпуль» без победы в 24-м туре. Футболисты Эспириту Санту добротно противостояли самой сложенной команде мира в данный момент, и лишь исполнительское мастерство Роберто Фирмино не позволило спасти ничью.

К матчу оба клуба подходят с одинаковым количеством очков. И у «Юнайтед», и у «Уондерс» их по 34.

Кто окажется впереди по итогам игры? Ответ узнаем в субботу, 1 февраля.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Или Жозе Моуринью против Пепа Гвардиола. Классическое противостояние одних из лучших тренеров планеты возвращается после небольшого перерыва, связанного с вынужденным отпуском португальца, вызванным отставкой из «МЮ». Но те времена остались позади, и сейчас ему снова есть что доказывать. Друг с другом Моуринью и Гвардиола встречались 22 раза: десять матчей завершились командами Пепа, вдвое меньше — «Особенного. Еще семь раз команды двух тренеров расходились миром.

Каталонский специалист, по-видимому, в 2020 году будет вынужденно концентрироваться на кубковых трофеях. С большей вероятностью на планете объявится Снежный человек, чем «Ливерпуль» отдаст титул Премьер-лиги, а шансов на вылет из топ-4 у действующих чемпионов страны практически нет.

«Шпоры» активно борются с «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном» за звание главного преследователя «Челси» в борьбе за последнюю путевку в Лигу чемпионов.

И у лондонцев есть прекрасная возможность упрочить свое место, ведь их соперники играют в этом туре между собой, а значит кто-то из них точно потеряет очки.

Также в 25-ом туре АПЛ будут сыграны матчи:

«Бернли» — «Арсенал»

«Борнмут» — «Астон Вилла»

«Вест Хэм» — «Брайтон»

«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич»

«Уотфорд» — «Эвертон»