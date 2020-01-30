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«Невозможно описать боль»: вдова Коби Брайанта написала письмо

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа

Вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса впервые прокомментировала гибель своего супруга и 13-летней дочери Джанны, разбившихся на вертолете 26 января. В своем послании она поблагодарила людей за поддержку, выразила соболезнования семьям, чьи родственники также погибли в авиакатастрофе, и попросила болельщиков «уважать частную жизнь и дать свыкнуться с новой ужасной реальностью».

26 января весь спортивный мир был повергнут в шок новостью о гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта, который разбился на своем личном вертолете. Вместе с ним на борту также находилась его 13-летняя дочь Джанна, с которой спортсмен и еще шесть человек отправлялись на очередную тренировку.

Трагедия не могла не отразиться на остальных спортсменах, болельщиках и остальных людях, которые так или иначе были знакомы с баскетболистом. Так, возле домашней арены «Лос-Анджелес Лейкерс», которым Брайант посвятил всю свою карьеру, фанаты создали стихийный мемориал, куда приносят свечи, цветы и плакаты с изображением погибшего кумира, кроме того, поклонники запустили петицию о смене логотипа Национальной баскетбольной ассоциации, созданной еще в 1971 году и изображающей еще одну легенду «Лейкерс» Джерри Уэста (она, к слову, собрала уже 3 млн подписей) ,а многие спортсмены — причем не только баскетболисты — выразили многочисленные соболезнования семье Коби.

С эмоциональным посланием выступил и Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес». Именно он в матче против «Филадельфии Сиксерс» накануне трагедии превзошел достижение Брайанта по количеству очков в НБА, набрав 33655 балла в общей сумме и сместив Коби с третьего места в списке самых результативных игроков в истории лиги.

До последнего молчала только жена Коби Брайанта — Ванесса. У нее после гибели супруга и 13-летней Джанны остались еще три дочери: 17-летняя Наталья, трехлетняя Бьянка и Капри, родившаяся летом 2019 года. Наконец, вдова опубликовала в Instagram большое послание болельщикам, поблагодарив за слова поддержку в трудную минуту.

«Я со своими дочерьми благодарю миллионы людей, проявивших поддержку и любовь к нам в это ужасное время. Спасибо вам за все молитвы, мы определенно нуждаемся в них. Мы опустошены внезапной кончиной моего любимого мужа Коби — восхитительного отца наших детей; и моей прекрасной, милой Джанны — любящей, вдумчивой, прекрасной дочери и замечательной сестры для Натальи, Бьянки и Капри», — написала Ванесса.

В своем письме вдова Брайанта не обошла стороной и родственников других людей, находившихся на борту вертолета, разбившегося у калифорнийского города Калабасас. Всего жертвами авиакатастрофы стали девять человек: помимо Брайанта и его дочери Джанны разбились одноклубница 13-летней девочки Алисса Альтобелли вместе со своими отцом, бейсбольным наставником Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли, баскетбольный тренер Кристина Маузер, Сара Честер и ее дочь Пэйтон, а также пилот Ара Зобаян, с которыми Коби Брайант на своем вертолете летал регулярно. Тела всех погибших удалось найти только к утру 29 января, а тело Брайанта и вовсе было опознано только по отпечаткам его пальцев. Обращаясь к родственникам всех погибших, Ванесса выразила им свои соболезнования, подчеркнув, что «полностью разделяет их горе», а также объявила о создании благотворительного фонда, собранные средства которого пойдут семьям погибших.

«Не хватает слов, чтобы описать нашу боль. Меня утешает мысль о том, что Коби и Джиджи знали, как сильно их любят. Мы были счастливы их присутствию в нашей жизни. Я хотела бы, чтобы они были с нами навсегда. Они были нашими прекрасными благословениями, отнятыми слишком рано. Невозможно представить свою жизнь без них.

Но мы просыпаемся каждый день, продолжая жить дальше. Коби и наша малышка Джиджи остаются с нами, чтобы осветить путь. Они навсегда останутся с нами», — отметила вдова.

В конце своего послания Ванесса также попросила болельщиков и представителей СМИ не беспокоить семью вопросами о произошедшем, сохранять «уважение и конфиденциальность и дать свыкнуться с новой ужасной реальностью».

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My girls and I want to thank the millions of people who've shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately. There aren't enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon. I'm not sure what our lives hold beyond today, and it's impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that's to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever. Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org. To further Kobe and Gianna's legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org. Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family

Публикация от Vanessa Bryant (@vanessabryant)

Трагедия произошла в Калифорнии утром 26 января по местному времени. Причиной катастрофы следствие считает плохую видимость из-за густого тумана, вследствие чего пилот вертолета не смог сориентироваться в пространстве и врезался в гору, при этом избежав падения судна на расположенные неподалеку жилые дома.

Коби Брайанту был 41 год. Свою карьеру он завершил в 2016 году, став с «Лейкерс» пятикратным чемпионом НБА, а в составе сборной США — двукратным олимпийским чемпионом.