«Невозможно описать боль»: вдова Коби Брайанта написала письмо

26 января весь спортивный мир был повергнут в шок новостью о гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта, который разбился на своем личном вертолете. Вместе с ним на борту также находилась его 13-летняя дочь Джанна, с которой спортсмен и еще шесть человек отправлялись на очередную тренировку.

Трагедия не могла не отразиться на остальных спортсменах, болельщиках и остальных людях, которые так или иначе были знакомы с баскетболистом. Так, возле домашней арены «Лос-Анджелес Лейкерс», которым Брайант посвятил всю свою карьеру, фанаты создали стихийный мемориал, куда приносят свечи, цветы и плакаты с изображением погибшего кумира, кроме того, поклонники запустили петицию о смене логотипа Национальной баскетбольной ассоциации, созданной еще в 1971 году и изображающей еще одну легенду «Лейкерс» Джерри Уэста (она, к слову, собрала уже 3 млн подписей) ,а многие спортсмены — причем не только баскетболисты — выразили многочисленные соболезнования семье Коби.

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С эмоциональным посланием выступил и Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес». Именно он в матче против «Филадельфии Сиксерс» накануне трагедии превзошел достижение Брайанта по количеству очков в НБА, набрав 33655 балла в общей сумме и сместив Коби с третьего места в списке самых результативных игроков в истории лиги.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

До последнего молчала только жена Коби Брайанта — Ванесса. У нее после гибели супруга и 13-летней Джанны остались еще три дочери: 17-летняя Наталья, трехлетняя Бьянка и Капри, родившаяся летом 2019 года. Наконец, вдова опубликовала в Instagram большое послание болельщикам, поблагодарив за слова поддержку в трудную минуту.

«Я со своими дочерьми благодарю миллионы людей, проявивших поддержку и любовь к нам в это ужасное время. Спасибо вам за все молитвы, мы определенно нуждаемся в них. Мы опустошены внезапной кончиной моего любимого мужа Коби — восхитительного отца наших детей; и моей прекрасной, милой Джанны — любящей, вдумчивой, прекрасной дочери и замечательной сестры для Натальи, Бьянки и Капри», — написала Ванесса.

В своем письме вдова Брайанта не обошла стороной и родственников других людей, находившихся на борту вертолета, разбившегося у калифорнийского города Калабасас. Всего жертвами авиакатастрофы стали девять человек: помимо Брайанта и его дочери Джанны разбились одноклубница 13-летней девочки Алисса Альтобелли вместе со своими отцом, бейсбольным наставником Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли, баскетбольный тренер Кристина Маузер, Сара Честер и ее дочь Пэйтон, а также пилот Ара Зобаян, с которыми Коби Брайант на своем вертолете летал регулярно. Тела всех погибших удалось найти только к утру 29 января, а тело Брайанта и вовсе было опознано только по отпечаткам его пальцев. Обращаясь к родственникам всех погибших, Ванесса выразила им свои соболезнования, подчеркнув, что «полностью разделяет их горе», а также объявила о создании благотворительного фонда, собранные средства которого пойдут семьям погибших.

«Не хватает слов, чтобы описать нашу боль. Меня утешает мысль о том, что Коби и Джиджи знали, как сильно их любят. Мы были счастливы их присутствию в нашей жизни. Я хотела бы, чтобы они были с нами навсегда. Они были нашими прекрасными благословениями, отнятыми слишком рано. Невозможно представить свою жизнь без них.

Но мы просыпаемся каждый день, продолжая жить дальше. Коби и наша малышка Джиджи остаются с нами, чтобы осветить путь. Они навсегда останутся с нами», — отметила вдова.

В конце своего послания Ванесса также попросила болельщиков и представителей СМИ не беспокоить семью вопросами о произошедшем, сохранять «уважение и конфиденциальность и дать свыкнуться с новой ужасной реальностью».

Трагедия произошла в Калифорнии утром 26 января по местному времени. Причиной катастрофы следствие считает плохую видимость из-за густого тумана, вследствие чего пилот вертолета не смог сориентироваться в пространстве и врезался в гору, при этом избежав падения судна на расположенные неподалеку жилые дома.

Коби Брайанту был 41 год. Свою карьеру он завершил в 2016 году, став с «Лейкерс» пятикратным чемпионом НБА, а в составе сборной США — двукратным олимпийским чемпионом.