Спортивные жертвы коронавируса: в Китае отменили чемпионат мира

Новый тип коронавируса 2019-nCoV продолжает распространяться в Китае. Случаи заражения зафиксированы уже во всех регионах страны, а их общее количество достигло 7711. Известно о смерти 170 пациентов; примерно столько же сумели излечиться.

Реклама

Распространение эпидемии серьезно повлияло на многие сферы жизни Поднебесной — в том числе и на спорт, поскольку в таких условиях проводить массовые мероприятия с приездом атлетов из разных государств и привлечением болельщиков на трибуны крайне рискованно.

Одной из последних спортивных жертв коронавируса стал чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен был состояться в Нанкине с 13 по 15 марта 2020 года.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила о переносе турнира на следующий год.

«С большим сожалением мы вынуждены согласиться с организаторами ЧМ в Нанкине в том, что стоит перенести данный турнир на март 2021 года, — говорится в официальном заявлении организации. — Мы знаем, что Китай делает все возможное, чтобы сдержать новый коронавирус, и мы поддерживаем это, однако пора дать четкий ответ спортсменам, федерациям и партнерам.

Наш медицинский штаб, который находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения, сообщил, что распространение коронавируса как внутри Китая, так и в других странах все еще сохраняет высокий темп. По этой причине в данный момент не стоит проводить крупные мероприятия, если есть возможность их перенести.

Мы рассматривали вариант с проведением ЧМ в другой стране, однако, учитывая обеспокоенность по поводу распространения коронавируса за пределами Китая, решили отказаться от этой опции, так как это может привести к еще одной отсрочке на более поздний срок».

Также в World Athletics сообщили, что в марте 2021 года чемпионат мира пройдет именно в Нанкине (предполагается, что эпидемия уже утихнет), а не в каком-либо другом городе, поскольку местные организаторы вложили немало сил в подготовку к турниру.

Любопытно, что в том же марте 2021-го планируется чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, который должен пройти в польском городе Торунь.

Как World Athletics собирается вместить два этих турнира в один месяц, учитывая огромное расстояние между странами, и как спортсмены распределят на них свои силы — серьезный вопрос. Возможно, континентальное первенство утратит свою привлекательность для атлетов, поскольку по статусу чемпионат мира все-таки выше.

Тем не менее особого выбора у Международной ассоциации легкоатлетических федераций не было — в ближайшем марте провести турнир в Китае в любом случае невозможно.

Официальный запрет на крупные спортивные мероприятия наложило Главное государственное управление по вопросам спорта КНР, выпустившее указание о приостановке всех соревнований до апреля 2020 года. Вполне возможно, что карантин на спорт будет продлен и дальше.

Из-за угрозы заражения коронавирусом в Китае уже были отменены множество турниров и мероприятий. Так, в Пекине отказались проводить торжественную церемонию начала обратного отсчета до зимних Олимпийских игр, которые пройдут в столице Поднебесной с 4 по 20 февраля 2022 года.

Событие планировали провести на огромном 90-тысячном стадионе «Птичье гнездо», который построили еще для летней Олимпиады-2008 в Пекине.

Теперь же оргкомитет зимних Игр — 2022 надеется провести в лучшем случае короткую символическую церемонию внутри помещения — ни о каких массовых гуляниях на олимпийском стадионе речи не идет.

«Это правда, крупных событий на «Птичьем гнезде» не будет, мы все отменили из-за вспышки вируса. Проведение церемонии в нынешних условиях грозит серьезными последствиями, а мы этого допустить не можем», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы оргкомитета Олимпиады-2022.

На неопределенный срок был отложен старт футбольного сезона в Китае, запланированный на 22 февраля.

«Мы перенесли начало соревнований во всех лигах страны для борьбы с эпидемией пневмонии, вызванной новым коронавирусом, и защиты здоровья фанатов, СМИ, игроков, тренеров, сотрудников клубов и обслуживающего персонала»,

— говорится в пресс-релизе Футбольной ассоциации Китая (CFA).

Также из Поднебесной были перенесены все матчи местных команд, выступающих в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Континентальной (КХЛ). Теперь эти игры должны пройти в России.

В частности, пекинская команда «Куньлунь Ред Стар» будет вынуждена сыграть с рижским «Динамо» не дома, как планировалась изначально по календарю, а в Сибири — скорее всего, встречу перенесут в Новосибирск.

Кроме того, вполне возможно, что «Куньлуню» придется обосноваться в России на всю серию плей-офф, если он туда пробьется. Шансы на это в данный момент велики, так как пекинцы занимают седьмое место Восточной конференции, а для попадания в плей-офф нужно оказаться в топ-8.