«Готова на все жертвы»: Павлюченкова идет к победе в Австралии

Смена тренера

Анастасия Павлюченкова во многом неожиданно осталась последним представителем России в одиночном разряде первого турнира «Большого шлема» в сезоне. Пока все ждали подвигов от сильного пола, и Даниил Медведев, и Андрей Рублев, и Карен Хачанов повылетали в Мельбурне, хотя каждый из них показал весьма качественный теннис.

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Но сегодня не о них, потому что достижения Павлюченковой не случайны. Она свой четвертьфинал заслужила вполне.

К своим 28 годам спортсменка из России имела немало ярких отрезков, выиграла 12 титулов WTA, никогда не поднималась выше 13-й строчки в мировом рейтинге (да и та осталась в далеком 2011 году) и давно превратилась в середняка, пусть и крепкого, по меркам элиты мирового тенниса.

Однако сама она с таким раскладом мириться категорически не хотела. Перед прошлогодним US Open Анастасия выдала серию из шести поражений подряд и восьми фиаско в девяти поединках, на самом турнире в Нью-Йорке выбыла во втором круге и пошла на решительный шаг.

Россиянка договорилась о сотрудничестве с весьма серьезным профессионалом, тренером Сэмом Сумиком, под руководством которого добирались до звания первой ракетки мира Виктория Азаренко и Гарбинье Мугуруса, выиграв по дороге по паре «шлемов» каждая.

«Она сказала мне то, чего я раньше никогда не слышал. Меня наняли для конкретной миссии, и мы делаем все возможное, чтобы добиться успеха», — рассказывает о начале сотрудничества сам Сумик.

Собственно, на первом же турнире под его руководством Павлюченкова дошла до финала в Осаке, где уступила только на тот момент первому номеру рейтинга японке Наоми Осаке, а до конца сезона был еще финал домашнего ВТБ Кубка Кремля, обидно проигранный швейцарке Белинде Бенчич в трех партиях.

К Australian Open Павлюченкова подошла на 30-й строчке мирового рейтинга, получив 32-й посев (определялся по рейтингу предшествующей старту соревнований недели), и настрой ее был самым решительным.

Путь к четвертьфиналу

«На днях она рассказала мне, что еще более решительно настроена идти на все жертвы и соблюдать дисциплину, необходимую для достижения ее целей. Вложилась в команду с Сэмом Сумиком, и это дает результат», — это уже пост в Twitter французской журналистки Кароль Бушар.

Что ж, на Australian Open Павлюченкова действительно очень хороша и дает результат. Сербка Нина Стоянович и американка Тейлор Таунсенд в первых двух раундах не стали для нее хоть сколько-нибудь серьезными преградами и были биты в двух партиях каждая.

Но дальше Павлюченкова больше не была фаворитом, ни в третьем круге, ни в четвертом. Сначала ей досталась вторая ракетка мира Каролина Плишкова, в прошлом году игравшая в Мельбурне в полуфинале, а в 2017-м и вовсе стоявшая на вершине рейтинга WTA.

До сих пор в матчах против чешки Павлюченкова не смогла выиграть ни разу, потерпев шесть поражений, в том числе в финале Fed Cup в составе сборной России в 2015 году и на US Open в 2016-м.

Но на этот раз Анастасия была готова. В матче с нацеливавшейся на победу в турнире грозной соперницей ей удалось главное: не дать Плишковой забрать себе инициативу. Напротив, это россиянка сама вела в игру, и это привело к двум тай-брейкам, в каждом из которых она переигрывала соперницу.

Следом предстояла дуэль с еще одной экс-первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер (при абсолютном равенстве по личным встречам: 7-7), которая в 2016 году вообще завоевала на Australian Open титул и сейчас находится в очень хорошей форме.

Собственно, немка и против Павлюченковой показала очень сильный теннис. Другое дело, что этого на фоне прогресса россиянки оказалось недостаточно.

Анастасия сорвалась с места в карьер и повела в первой партии 5:2 с двумя брейками, но так и не смогла подать на партию, и дело дошло до тай-брейка, где Кербер отыгралась с 0:3 и в итоге взяла верх — 7:5.

Павлюченкова не расклеилась после такой обидной осечки и продолжила давить во второй партии. Там соперницы брали исключительно свои подачи, но до брейк-пойнтов в двух геймах добиралась именно россиянка, а потом она вела игру на тай-брейке, так и не дав сопернице себя догнать — 7:4.

В конечном счете на третью партию Кербер просто не хватило. Павлюченкова сделала в ней три брейка, отдав только одну свою подачу, чуть расслабившись при счете 5:1. Итоговые 6:7, 7:6, 6:2 тем более впечатляющие, что Анастасия сделала 71 виннерс при 36 невынужденных ошибках, в то время как немка не выбила и половины активных очков от соперницы.

Дерби с Мугурусой

Что ждет Павлюченкову дальше? Еще одна экс-первая ракетка мира. Испанка Гарбинье Мугуруса последние два года играла из рук вон плохо, а потому свалилась во вторую половину первой сотни рейтинга.

Но конкретно на этот турнире она снова играет так, как должна по своему потенциалу. Победы в доминирующем стиле над пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и девятой сеяной бельгийкой Кике Бертенс тому подтверждение. Первой испанка отдала три гейма, второй — шесть.

В очных противостояниях перевес Мугурусы солиден — четыре победы против одной у Анастасии. И то, Павлюченкова победила, когда соперница отказалась от продолжения борьбы из-за травмы после первой партии (правда, проигранной).

Но матч этот будет особенным еще и из-за Сумика. Он больше трех лет работал с Гарбинье, и в конечном счете их личные отношения зашли в тупик, вылившись в пару публичных скандалов на корте.

В итоге специалист ушел, а теперь тренирует оппонента испанки по четвертьфиналу. Конечно, Мугуруса покажет максимальный настрой. Павлюченкова же будет иметь возможность получить от специалиста эксклюзивные подсказки про неудобную соперницу.

Возможно, это поможет ей добиться своего лучшего результата на «шлемах» и с шестой попытки преодолеть стадию четвертьфинала, на которой она играла на каждом из четырех «мейджоров».

И тогда имена дальнейших соперниц уже не будут важны — это женский теннис, где любая в целом может обыграть любую. И кто знает, будет ли у Павлюченковой в дальнейшем такой прекрасный шанс на победу на турнире «Большого шлема»?