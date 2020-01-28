Нашли только три тела: новые детали крушения вертолета Брайанта

Шокирующая трагедия легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта, разбившегося 26 января на вертолета, продолжает обретать новые подробности. Уже известно, что именно могло стать причиной крушения судна. По данным следователей, незадолго до аварии вертолет Брайанта резко начал набирать высоту, однако данный маневр пилота оказался неудачным, и судно на скорости 300 км/ч врезалось в горный склон.

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Отмечается, что пилот в этот момент общался по радиосвязи с диспетчером и сообщил тому о затруднительных погодных условиях. В частности, экипаж вертолета не смог сориентироваться в условиях плохой видимости из-за сильного тумана и облачности. При этом, как утверждают очевидцы, жертв трагедии могло быть больше: если по итогам крушения погибли все девять человек, находившихся на борту, то благодаря действиям пилота удалось избежать смерти остальных людей, находившихся на земле. Так, по словам очевидцев и экспертов, пилот перед падением судна сумел отвести его от жилых домов.

NEW: The helicopter (pic below) carrying @kobebryant departed Orange County this morning. Flight track shows it circled Glendale then flew west. It appears the pilot might have avoided homes nearby. pic.twitter.com/megEg0jVPs — Jason Whitely (@JasonWhitely) 26 января 2020 г.

Затруднения у сотрудников полиции и следователей в ходе расследования остальных деталей происшествия возникли из-за того, что на вертолете не оказалось бортового самописца. Он же — черный ящик.

В связи с этим полиция ориентируется на словах очевидцев и выдвигает теоретические версии причин и подробностей произошедшего, а для полной картины трагедии просит у граждан предоставить какие-либо имеющиеся у них фото- и видеоматериалы, на которых зафиксировано крушение вертолета. Примечательно, что эксперты надеются на то, что им также поможет планшет, который имелся у пилота. Именно по нему он ориентировался в своем маршруте и на планшете же наблюдал за погодными условиями. Сейчас следователи пытаются достать из устройства все имеющиеся данные.

По истечении практически двух суток с момента трагедии полицейские до сих пор не смогли найти останки всех людей, потерпевших крушение. Известно, что на борту судна помимо Коби Брайанта находилась его 13-летняя дочь Джанна, которая как раз и отправлялась на очередную тренировку своей баскетбольной команды «Хаскис». Вместе с ними летели одноклубница Джанны Алисса Альтобелли, ее отец Джон Альтобелли и мать Кэри, а также баскетбольный тренер Кристина Маузер и Сара Честер со своей дочерью Пэйтон. Управлял судном Ара Зобаян. Как позднее стало известно, на своем личном вертолете Коби Брайант всегда летел только с Зобаяном.

Чьи именно тела обнаружила полиция на месте трагедии — не сообщается. Известно, что был опознан только сам Брайант и, вероятно, его дочь.

Mambacita is forever a Husky pic.twitter.com/3wdAbdK0Ye — UConn Women's Hoops (@UConnWBB) 27 января 2020 г.

Интересно, что на борту вертолета, которым баскетболист пользовался еще во время своего выступления за «Лос-Анджелес Лейкерс», отсутствовала его супруга Ванесса. У пары помимо Джанны также имеются три дочери Бьянка, Наталья и Капри, родившаяся летом 2019 года. Как утверждает журнал People со ссылкой на источник, близкий семье Брайанта,

после свадьбы, которую Коби и Ванесса сыграли в 2001 году, супруги заключили сделку, по которой они никогда не летали на вертолете вместе. Сделано это было для того, чтобы в случае авиакатастрофы их дети не остались сиротами.

Коби Брайант является двукратным олимпийским чемпионом. В составе сборной США он выигрывал Олимпиаду в 2008 году в Пекине и в 2012-м — в Лондоне. Всю свою карьеру американец провел в одном клубе — «Лос-Анджелес Лейкерс». В 1996 году его под 13-м номером первого раунда драфта выбрал «Шарлотт Хорнетс», однако те сразу же отдали Брайанта в «Лейкерс» по предварительному соглашению. С «Лос-Анджелесом» Коби Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, а в 2008 году американский защитник был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.

В 2016 году Коби завершил карьеру баскетболиста, а через год «Лейкерс» вывели из обращения его игровые номера — 8-й и 24-й. Примечательно, что Брайант тем самым стал только десятым в истории клуба, чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера.

До 26 января 2019-го Коби занимал третье место в списке самых результативных игроков в истории НБА, имея в своем активе 33643 очка. Но после матча «Лейкерс» с «Филадельфией Сиксерс» (91:108) легендарный баскетболист опустился на строчку ниже. Обошел его форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс. В матча с «Филадельфией» он набрал 29 очков, а за всю свою карьеру в лиге — 33655 очка. Перед трагедией Брайант даже успел поздравить своего товарища.