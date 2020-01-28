Получила во время секса: чемпионка мира оправдалась за допинг

11-кратная чемпионка мира, каноистка Лоренс Венсан-Лапуант спровоцировала очередной громкий скандал в мировом спорте.

Реклама

В августе 2019 года она провалила допинг-тест перед стартом спринтерского чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. Правда, в отличие от отечественных атлетов, которые продолжают подвергаться санкциям со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), представительница Канады сумела избежать наказания благодаря довольно комичному оправданию случившегося.

Так, 27-летняя Венсан-Лапуант объяснила, что запрещенный препарат лигандрол попал к ней во время полового акта с экс-бойфрендом. Тест был сдан как раз спустя небольшое время после сексуального контакта.

Впоследствии волос бывшего молодого человека канадки был отправлен на экспертизу, в результате которой наличие в организме помогающего набирать мышечную массу и обеспечивающего рост выносливости лигандрола было подтверждено.

Как итог, 27 января Международная федерация каноэ выпустила отчет, в котором указывалось на то, что канадка не употребляла допинг сознательно. Был сделан вывод, что Венсан-Лапуант «стала жертвой заражения третьей стороной» — канадку полностью оправдали.

Стоит отметить, что необычные, порой смешные оправдания положительных допинг-проб далеко не большая редкость: интимная смазка, препарат для потенции и даже чай – все это в разные годы влекло за собой проблемы для уличенных спортсменов.

Чем не пример и известная норвежская лыжница Терезе Йохауг, пропустившая чемпионат мира 2017 года и Олимпиаду-2018 в Пхенчхане из-за обидного отстранения.

В октябре 2016 года допинг-проба олимпийской чемпионки, десятикратной чемпионки мира и двукратной обладательницы Кубка мира в общем зачете дала положительный результат на наличие анаболического стероида клостебол. По данному факту норвежка выступила со специальным заявлением, в котором уточнила, что вещество попало ей в организм… при использовании мази для губ.

По информации норвежских СМИ, Йохауг получила препарат от врача национальной команды во время высокогорного сбора в Италии. В состав препарата и правда входил злосчастный клостебол — запрещенный стероид был указан в аннотации к препарату, а на самой упаковке присутствовал красная эмблема с перечеркнутым словом «doping».

Доктор сборной Фредрик Бендиксен тогда подал в отставку, предварительно взяв на себя ответственность за произошедшее с Йохауг:

«Тереза — удивительно прямой и честный человек и спортсменка, которая осторожна и аккуратна во всем, что она делает. Теперь самое важное для меня – сделать все возможное, чтобы ее не наказали, потому что крем, который я ей дал, был разрешен к использованию», — заявил специалист, что, однако, не спасло спортсменку от дисквалификации на 13 месяцев.

Не менее курьезным выглядит и случай известного велогонщика Альберто Контадора.

Во время «Тур де Франс--2011» в организме испанца был обнаружен оказывающий мощное бронхолитическое действие кленбутерол, за что Контадор был дисквалифицирован Федерацией велоспорта Испании на год. Но уже спустя месяц дисквалификация была снята: гонщик привел организации веские аргументы, что запрещенный препарат попал в его организм вместе с зараженным мясом.

Однако Международный союз велогонщиков и Всемирное антидопинговое агентство все-таки подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS): в феврале 2011-го Контадора вновь отстранили от соревнований. Это повлекло за собой как лишение его звания победителя «Тур де Франс — 2010» и «Джиро д'Италия – 2011», так и пропуск этих гонок в 2012 году и лондонских Олимпийских игр.

Помимо этого, нельзя не вспомнить инцидент с канадским легкоатлетом Шоном Барбером, крайне похожим на ситуацию с соотечественницей Венсан-Лапуант.

Чемпион мира — 2015 по прыжкам с шестом в преддверии Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро сдал допинг-тест, давший положительный результат на кокаин.

Выяснилось, что за несколько недель до старта Олимпиады в Рио атлет провел ночь со случайной знакомой прямо накануне сдачи допинг-теста. Именно через поцелуй с девушкой наркотик и попал к легкоатлету. Канадский центр по спортивной этике тогда потребовал дисквалифицировать Барбера на четыре года, однако суд занял сторону спортсмена, только лишив того национального титула 2016 года.

В итоге Барбер поучаствовал на бразильской Олимпиаде: канадец стал десятым в соревнованиях по прыжкам с шестом.