«Не особо расстроен»: как Медведев проиграл Вавринке

Стэн Вавринка (Швейцария, 15) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2

Перед стартом Открытого чемпионата Австралии, отвечая на вопрос журналистов, какую цель он перед собой ставит, Даниил Медведев ответил, что всегда старается выиграть турнир, если в нем участвует, но скромно добавил, что было бы неплохо добраться до четвертьфинала.

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Что ж, по дороге к этой стадии хедлайнер российского тенниса шел достаточно уверенно, расправившись с американцем Фрэнсисом Тиафо, испанцем Педро Мартинес-Портеро и австралийцем Алексеем Попыриным, отдав им на троих всего одну партию (Тиафо в первом матче).

Однако последний шаг на пути к заветному, обозначенному самим россиянином четвертьфиналу, ему предстояло сделать через препятствие совсем иного рода.

34-летний швейцарец Стэн Вавринка добирался до третьей строчки мирового рейтинга, а три сезона подряд (2014-2016) заканчивал на четвертом месте в табели о рангах ATP.

Вавринка имеет в своем послужном списке три победы на турнирах «Большого шлема», а в эру «большой тройки» таким же достижением может похвастать только британец Энди Маррей.

Но тот, хоть и был вполне способен, если бы не проблемы со здоровьем, превратить трио лидеров мирового тенниса в «большую четверку» и делал это, добираясь до титула первой ракетки мира, побеждал только на двух «шлемах».

Швейцарец же по разу выиграл Australian Open, »Ролан Гаррос» и US Open, одолевая в финалах Рафаэля Надаля и Новака Джоковича (дважды), а еще разок играл в финале в Париже, но там уступил Надалю, что на грунте не только не зазорно, но и само собой разумеется.

Для сравнения, Медведев, совершивший прорыв в прошлом сезоне, когда в осенней части сезона буквально крошил всех соперников и дошел до финала US Open, на остальных своих турнирах серии «Большого шлема» до сих пор еще только раз добирался до четвертого круга — год назад в том же самом Мельбурне!

На «Ролан Гаррос» же Даниил и вовсе имеет «бинго» из трех проигранных матчей в первых раундах.

Но сейчас он все-таки был фаворитом у букмекеров и довольно очевидным. Да, Вавринка, разобравшись со своим здоровьем, потихоньку возвращается к прежним кондициям, но россиянин-то не сдал, а в личных встречах имел уверенный перевес: 2-0.

Более того, в их последней игре на прошлогоднем US Open особых шансов Даниил Стэну в четвертом раунде не предоставил, а ведь прямо перед этим Вавринка буквально на запчасти разобрал самого Новака Джоковича, на тот момент первую ракетку мира!

И все же на этот раз Стэн с первых же розыгрышей показал, что не намерен быть ни мальчиком для битья, ни боксерской грушей, а вышел на корт для того, чтобы победить.

Вавринка сразу же взял подачу Медведева и провел первую партию именно так, как задумал — доминируя в розыгрышах на дальней линии. У четвертой ракетки мира практически ничего не получалось, так что еще один брейк и итоговые 2:6 выглядели более чем закономерно.

Но первый сет, каким бы он ни был, остается всего лишь первым сетом и не определяет всего матча. На вторую партию Медведев вышел с совсем иным настроем и показал принципиально другой теннис.

Даниил стал доминировать, и это выразилось не только в брейках, в коих в двух следующих партиях не было недостатка, а в том, что практически все геймы на подачах Вавринки превращались в сражения, в то время как брал свои куда увереннее, лишь изредка испытывая проблемы, которые в основном решал эйсами.

Собственно, и четвертый сет шел в том же ключе. Вавринка выживал на своей подаче, а Медведев клепал свои один за другим и пытался брейковать. Однако швейцарцу удалось дожить до тай-брейка.

И на нем россиянин засбоил. Проиграв первое очко на чужой подаче, Даниил затем расхлябанно подошел к двум своим, упустил обе и уже не смог догнать соперника — 2:7.

Ну а дальше была пятая партия, в которой Вавринка продолжил гнуть линию тай-брейка, постоянно обостряя в равных розыгрышах, с чем оппонент не справлялся. Медведев, пожалуй, в этом матче переосторожничал, и этого хватило бы с непиковым Стэном, но в своей лучшей форме он всегда показывал выдающийся теннис, сложны и для Надаля, Джоковича и Роджера Федерера.

Как сейчас модно говорить, «на минималках», или же просто перебрасывая мяч на чужую половину корта, с таким не справиться. Кроме того, трос в этом матче явно благоволил швейцарцу, несколько раз переваливая мячи на половину Даниила без шансов на спасение.

Вавринка, как в первом сете, сразу же взял подачу четвертой ракетки мира, после чего тот в четвертом гейме имел отличные шансы на обратный брейк, но сначала не реализовал два подряд брейк-пойнта, а затем еще один.

Этот гейм и оказался ключевым. Несмотря на упорную борьбу до конца встречи, больше опытный швейцарец до брейк-пойнтов на своей подаче дело не доводил, а в седьмом гейме взял еще одну чужую и затем подал на матч — 6:2.

«Думаю, последний раз я так хорошо играл еще до операции на колене в 2017-м. В этом сезоне у меня очень высокий уровень. Я двигаюсь лучше, чем в прошлом году. Я прибавляю. Я почти уверен, что последний раз так хорошо играл еще до операции. Я много тренировался, отлично чувствовал себя на корте, много работал над физикой и теннисом. На неделе перед турниром я чувствовал, что я на топ-уровне», — рассказал после матча победитель.

Нашел Вавринка и несколько теплых слов для поверженного соперника.

«Последний год он здорово играет, поднялся в рейтинге, уверен в себе. Но когда я выхожу на корт, я выхожу побеждать. Я знаю, что для этого требуется. Я знал, что будет тяжелая битва, потому что он сильный игрок, его трудно заставить двигаться и ошибаться, — отметил Стэн.

— Первые два сета получились похожими, но по разные стороны сетки. Я здорово начал, держался на задней линии, играл суперагрессивно. А он немного сомневался. Во втором сете обратная ситуация. Я немного потерял уверенность в форхенде, и он заиграл очень активно.

Мне пришлось бороться с собой, со своей игрой, давить на него, пробиваться к сетке. Я проигрывал много очков, но это было очень важно: стараться играть агрессивно. Я очень доволен тем, как боролся, находил решения. И уровнем игры тоже».

Кстати, и сам Медведев, несмотря на амбиции и горечь от поражения, не выглядел очень уж сильно расстроенным.

«Я бы предпочел, чтобы он так сыграл на следующем турнире, а не на этом. Он сыграл очень хорошо. Я играл хорошо, когда повел 2:1 по сетам. В четвертом у меня были шансы. Брейк-пойнтов не было, но во многих геймах я был близок. Но Стэн был очень хорош, подавал невероятно, — рассказал журналистам россиянин.

— В первом и пятом сетах он был гораздо лучше меня, но во втором и третьем лучше был я. Четвертый был в каком-то смысле решающим. Нечасто бывает, чтобы после поражения я был не особо расстроен, но сейчас как раз такой случай: я сыграл настолько хорошо, насколько мог. Конечно, какие-то удары могли бы лучше, но и он был очень хорош. Желаю ему удачи».

Страшного на самом деле ничего не произошло, хотя Медведев и выглядел готовым к большим свершениям уже в Мельбурне. Вот только ему как-то нужно снять проклятие пятисетовых матчей.

Пока у Даниил результат в таких поединках плачевный: он проиграл все шесть.

«Ну каждый матч отличается от предыдущего. Конечно, досадно ни разу еще не выиграть пятисетовик. Но думаю, у меня будет еще много возможностей это сделать. Что до сегодняшнего матча, то в нем все решила не физика и даже не психология, – просто два игрока провели хороший матч, и один оказался лучше. Может, следующие свои шесть пятисетовиков я выиграю», — не унывает четвертая ракетка мира.

Кстати, свои прошлогодние рейтинговые очки Даниил защитил. Теперь ему нужно готовиться к следующим турнирам и продолжать показывать класс. Следующим турниром «Большого шлема» будет «Ролан Гаррос». Там Медведев еще вообще не побеждал. Пора.