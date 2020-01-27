«Вудворд умрет»: фанаты «Юнайтед» готовят протест

Нынешний сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ) уже по-своему уникален: чемпион стал фактически известен уже к середине чемпионата, а практически все представители «большой пятерки» за исключением «Ливерпуля» переживают свои не лучшие времена. Период перестройки начался в лондонских «Челси» и «Арсенале», которых теперь возглавляют «свои» тренеры; Жозе Моуринью в «Тоттенхэм Хотспур» разбирается с тем, что оставил после себя Маурисио Почеттино; «Манчестер Сити» буксует, а в «Манчестер Юнайтед» грядет серьезная революция, из-за чего результаты всех команд как никогда оставляют желать лучше.

«Красные дьяволы», например, находятся на пятом месте в турнирной таблице с 34 набранными очками при восьми поражениях, семи ничьих и лишь девяти победах. Трудно представить, что, не будь у конкурентов своих проблем, «МЮ» сейчас был бы так высоко. При этом у команд до 14 места в активе от 34 до 30 очков, а это значит, что несколько неудач опустят манкунианцев еще ниже.

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Это осознают и болельщики «Юнайтед». Что интересно, главным виновником неудач они видят не главного тренера Уле Гуннара Сульшера, а руководство и владельцев. Вернее сказать, что больше всех достается вице-президенту Эду Вудворду, который, по их мнению, выстраивает губительную для клуба политику. В частности, активная группа фанатов «красных дьяволов», как сообщает Mirror, готовит масштабную акцию протеста.

Во время домашнего матча 25-го тура АПЛ они призывают зрителей покинуть «Олд Траффорд» на 58-й минуте встречи. Такое время фанаты выбрали неслучайно — это отсылка к поражению команды в предыдущем матче от «Бернли». Победа «бордовых» на стадионе «МЮ» стала для них первой за 58 лет.

Более того, во время игры 1/16 финала Кубка Англии против «Транмир Роверс» (6:0) болельщики «красных дьяволов» снова выразили недовольство работой вице-президента скандированиями «Вудворд умрет».

После этого инцидента журналист «Би-би-си» Саймон Стоун написал у себя в Twitter-аккаунте, что вице-президент клуба из-за нарастающей против него агрессии может покинуть «МЮ».

48-летний Вудворд вступил в должность в 2013 году, став ответственным за все аспекты деятельности клуба, включая формирование стратегии и трансферной политики. Он также остается самым высокооплачиваемым функционером в АПЛ. Непосредственно из-за неудачных трансферов, включая тренерских, фанаты недовольны вице-президентом. Бывший нападающий «Юнайтед» Майкл Оуэн привел в качестве примера неэффективности работы Вудворда то, что в команде многие именитые футболисты не развиваются.

«Игроки оказываются в «МЮ» и регрессируют как футболисты. Это самое тревожное. Думаю, мы все можем согласиться, что Алексис Санчес был лучшим игроком АПЛ на протяжении двух-трех сезонов (в период игры за «Арсенал» — «Газета.Ru»). Он был великолепен. За последние шесть-семь лет я не могу назвать ни одного игрока этой команды, о котором можно подумать: «Мы подписали его, и теперь он лучше, он становится лучше как игрок». Они либо остаются на своем уровне, либо регрессируют», — приводит слова форварда Goal.com.

Летом «красные дьяволы» подписали двух защитников — Гарри Магуайра и Аарона Ван-Биссаку в общей сумме за €142 млн. Однако их трансферы в полной мере себя не оправдывают. Ко всему прочему, разочарованы болельщики и хавбеком Полем Погба, купленным у «Ювентуса» четыре года назад за €105 млн. Француз большую часть времени проводит в лазарете или говорит о желании уйти из клуба, когда как его игра пока совершенно не стоит тех денег, которые на него потратили. В период текущего трансферного кона манкунианцы не так активны на рынке, хотя Сульшер из-за кадровых проблем вынужден зачастую делать ставку на неопытных молодых игроков.

«Что-то в клубе работает фундаментально неправильно. Я думаю, это то, о чем нужно задуматься, прежде чем потратить еще £100 млн. Сейчас у них хаотичные трансферы, хаотичная тактика, все хаотично», – считает Оуэн.

Свой следующий матч «МЮ» проведет 29 января против «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Кубка лиги. После этого команда 1 февраля сыграет с «Вулверхэмптоном» в АПЛ, к которому, вполне вероятно, «красные дьяволы» подойдут в еще более худшем состоянии, беря в расчет возможный результат в манкунианском дерби.