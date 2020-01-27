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«Вудворд умрет»: фанаты «Юнайтед» готовят протест

Вице-президент «МЮ» может уйти из клуба после оскорблений фанатов

«Манчестер Юнайтед» переживает едва ли не самый серьезный кризис за последние годы. Фанаты «красных дьяволов» готовят массовую акцию протеста против владельцев клуба и открыто желают смерти вице-президенту Эду Вудворду, а бывшие футболисты манкунианцев не устают критиковать руководство.

Нынешний сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ) уже по-своему уникален: чемпион стал фактически известен уже к середине чемпионата, а практически все представители «большой пятерки» за исключением «Ливерпуля» переживают свои не лучшие времена. Период перестройки начался в лондонских «Челси» и «Арсенале», которых теперь возглавляют «свои» тренеры; Жозе Моуринью в «Тоттенхэм Хотспур» разбирается с тем, что оставил после себя Маурисио Почеттино; «Манчестер Сити» буксует, а в «Манчестер Юнайтед» грядет серьезная революция, из-за чего результаты всех команд как никогда оставляют желать лучше.

«Красные дьяволы», например, находятся на пятом месте в турнирной таблице с 34 набранными очками при восьми поражениях, семи ничьих и лишь девяти победах. Трудно представить, что, не будь у конкурентов своих проблем, «МЮ» сейчас был бы так высоко. При этом у команд до 14 места в активе от 34 до 30 очков, а это значит, что несколько неудач опустят манкунианцев еще ниже.

Это осознают и болельщики «Юнайтед». Что интересно, главным виновником неудач они видят не главного тренера Уле Гуннара Сульшера, а руководство и владельцев. Вернее сказать, что больше всех достается вице-президенту Эду Вудворду, который, по их мнению, выстраивает губительную для клуба политику. В частности, активная группа фанатов «красных дьяволов», как сообщает Mirror, готовит масштабную акцию протеста.

Во время домашнего матча 25-го тура АПЛ они призывают зрителей покинуть «Олд Траффорд» на 58-й минуте встречи. Такое время фанаты выбрали неслучайно — это отсылка к поражению команды в предыдущем матче от «Бернли». Победа «бордовых» на стадионе «МЮ» стала для них первой за 58 лет.

Более того, во время игры 1/16 финала Кубка Англии против «Транмир Роверс» (6:0) болельщики «красных дьяволов» снова выразили недовольство работой вице-президента скандированиями «Вудворд умрет».

После этого инцидента журналист «Би-би-си» Саймон Стоун написал у себя в Twitter-аккаунте, что вице-президент клуба из-за нарастающей против него агрессии может покинуть «МЮ».

48-летний Вудворд вступил в должность в 2013 году, став ответственным за все аспекты деятельности клуба, включая формирование стратегии и трансферной политики. Он также остается самым высокооплачиваемым функционером в АПЛ. Непосредственно из-за неудачных трансферов, включая тренерских, фанаты недовольны вице-президентом. Бывший нападающий «Юнайтед» Майкл Оуэн привел в качестве примера неэффективности работы Вудворда то, что в команде многие именитые футболисты не развиваются.

«Игроки оказываются в «МЮ» и регрессируют как футболисты. Это самое тревожное. Думаю, мы все можем согласиться, что Алексис Санчес был лучшим игроком АПЛ на протяжении двух-трех сезонов (в период игры за «Арсенал» — «Газета.Ru»). Он был великолепен. За последние шесть-семь лет я не могу назвать ни одного игрока этой команды, о котором можно подумать: «Мы подписали его, и теперь он лучше, он становится лучше как игрок». Они либо остаются на своем уровне, либо регрессируют», — приводит слова форварда Goal.com.

Летом «красные дьяволы» подписали двух защитников — Гарри Магуайра и Аарона Ван-Биссаку в общей сумме за €142 млн. Однако их трансферы в полной мере себя не оправдывают. Ко всему прочему, разочарованы болельщики и хавбеком Полем Погба, купленным у «Ювентуса» четыре года назад за €105 млн. Француз большую часть времени проводит в лазарете или говорит о желании уйти из клуба, когда как его игра пока совершенно не стоит тех денег, которые на него потратили. В период текущего трансферного кона манкунианцы не так активны на рынке, хотя Сульшер из-за кадровых проблем вынужден зачастую делать ставку на неопытных молодых игроков.

«Что-то в клубе работает фундаментально неправильно. Я думаю, это то, о чем нужно задуматься, прежде чем потратить еще £100 млн. Сейчас у них хаотичные трансферы, хаотичная тактика, все хаотично», – считает Оуэн.

Свой следующий матч «МЮ» проведет 29 января против «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Кубка лиги. После этого команда 1 февраля сыграет с «Вулверхэмптоном» в АПЛ, к которому, вполне вероятно, «красные дьяволы» подойдут в еще более худшем состоянии, беря в расчет возможный результат в манкунианском дерби.