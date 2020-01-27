Разбился с дочерью: Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.

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Авария случилась в калифорнийском городке Калабасас. По информации издания, полученной от спасателей,

вместе со спортсменом на борту находились трое пассажиров, в том числе вторая дочь Брайанта Джианна, и все они, как и пилот воздушного судна, погибли при аварии.

Учитывая, что при падении вертолет врезался в гору и взорвался, шансов выжить ни у кого не было.

Уже известно, что супруги Брайанта Ванессы на борту не было, как и трех других его дочерей Натальи, Бьянки и Капри.

При этом Брайант передвигался на этом вертолете еще со времен своей славной профессиональной карьеры, которую завершил летом 2016 года.

Брайант, безо всяких скидок и оговорок, является одним из лучших баскетболистов за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации и стоит в одном ряду с такими зубрами, как Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джабар, Мэджик Джонсон, Ларри Берд и Майкл Джордан.

Из ныне действующих игроков на одном уровне с ним находится разве что Леброн Джеймс, а ведь в НБА сейчас предостаточно по-настоящему высококлассных баскетболистов.

Но Брайант действительно был особенным. Маньяк, помешанный на результате команды. Требовательный к партнерам, тянущий одеяло на себя, что многих выводило из себя, однако при этом неизменно дающий результат.

Он был выбран на драфте 1996 года под общим 13-м номером клубом «Шарлотт Хорнетс», едва закончив школу. В колледж он не пошел, сразу отправившись покорять просторы сильнейшей лиги мира. Правда, дебютировал он в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», которые еще до драфта договорились об обмене с «шершнями» и сами назвали имя игрока, которого те должны были выбрать.

Собственно, вся карьера Брайанта и прошла в составе «озерников», которым он помог увеличить число трофеев и клубную славу, став первым символом «Лейкерс» после Джонсона.

Брайант провел в ассоциации 20 сезонов, лишь в одном из них проведя только шесть матчей из-за травмы. Все остальные можно назвать полноценными. В последние четыре года он не участвовал в плей-офф, так как «Лейкерс» к тому моменту превратились в аутсайдера, но это не бросило тень на достижения Коби.

Став первым игроком НБА, кто дебютировал в лиге сразу со школьной скамьи, Брайант образовал мощнейшую связку в «Лейкерс» с центровым Шакилом О'Нилом. Пока командная «химия» работала идеально, они выиграли три подряд чемпионских титула в 2000-2002 годах.

Однако потом альфа-звезды поссорились, и дело закончилось обменом Шака в «Майами», где он потом еще брал титулы.

Но с уходом О'Нила дела Коби в «Лейкерс» не стали хуже. Напротив, он окончательно оформился в статусе первой и единственной суперзвезды команды. Брайант начал колошматить какие-то невероятно результативные матчи.

Так, в 2006 году в игре с «Торонто Рэпторз» Коби набросал 81 очко, что стало вторым результатом в истории НБА после стоочкового матча другой легенды, только древних годов, Чемберлена.

В 2008 году Брайант заработал титул MVP, уже имея к тому моменту пару трофеев лучшего снайпера сезона, а в 2009 и 2010 годах он снова привел «Лейкерс» к чемпионским титулам, получив к тому же звание самого ценного игрока плей-офф.

В возрасте 34 лет 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории лиги, преодолевшим рубеж в 30 000 очков. Естественно, он стал и самым результативным игроком «Лейкерс» в истории.

В своем последнем матче в карьере, в заключительной игре регулярного чемпионата против «Юта Джаз» в апреле 2016 Коби набрал 60 очков. Никому раньше в своей прощальной встрече не удавалось сделать ничего подобного.

Ко всему прочему в составе американской национальной сборной он дважды выигрывал Олимпийские игры — в 1998 и 2002 годах.

Брайант был эгоистичным, но невероятно талантливым баскетболистом, который к тому же смог реализовать данное ему от природы в полной мере, что случается нечасто. Он, безусловно, оставил колоссальный след в истории игры.