«Будет бороться за Кубок мира»: Непряева взяла золото в спринте

Триумф Непряевой

Россиянка Наталья Непряева 26 января одержала свою первую победу в сезоне, в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе опередив всех соперниц, включая словенку Анамарию Лампич, являющуюся лидером зачета коротких гонок в текущем сезоне.

До сих пор на счету Непряевой, универсальной лыжницы, была только одна победа на этапах Кубка мира. В прошлом сезоне, больше года назад, 30 декабря 2018-го она победила в итальянском Тоблахе в гонке на 10 км свободным стилем.

Весь 2019 год прошел для ведущей российской лыжницы без больших побед, хотя неудачным его точно не назовешь. Он вместил в себя множество попаданий на подиумы, а в общем зачете Кубка мира прошлого сезона Наталья заняла второе место.

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В тройке до Непряевой россиянка последний раз была в сезоне-2005/06, когда Кубок мира на третьей позиции завершила Юлия Чепалова, а последний выигранный Большой хрустальный глобус датирован 2001 годом, когда первенствовала та же Чепалова, а Лариса Лазутина закончила сезон третьей.

В нынешнем сезоне Непряева завоевала бронзу на первом этапе финской Руки в классической гонке на 10 км, затем была бронза в спринте свободным стилем на «Тур де Ски» и серебро в общем зачете многодневки благодаря стабильно высоким, хоть и не призовым результатам.

Ну а дальше пошел подъем. Россиянка дважды финишировала второй за могучей норвежкой Терезой Йохауг, безоговорочным лидером женских лыж прямо сейчас, на этапе в Нове-Место в 10-километровых гонках. И вот теперь долгожданная вторая победа в карьере.

О том, как Непряева провела спринт в Оберстдорфе, нужно рассказать отдельно. Для начала россиянка показала лучшее время в квалификации. Это, конечно, не обязательный пункт программы, но такое начало придало ей уверенности.

В четвертьфинале Непряева попала в один забег с Йохауг, которая, конечно, больше дистанционщица, но и в спринте опасна. Правда, в данном случае она ничего не решала.

Уже после стартовой прямой в первый же поворот убежали две девушки — Непряева и норвежка Анна Свендсен. Убежали так, что догнать их стало просто невозможно. Но и борьбы за победу не получилось, потому что россиянка мощно накатила со спуска и уже на финишной прямой работала с зазором.

Интересно, что два лидера так разогнали свой заезд, что даже третья и четвертая (Йохауг) спортсменки, отстав очень далеко, смогли пробиться в полуфинал в качестве лаки-лузеров.

В полуфинале Непряева работала в схожей манере. Пусть она не убежала с первых метров в отрыв, но сразу была в числе пары лидеров, а окончательно оторвалась от соперницы — американки Софи Колдвелл — после спуска.

Финал, конечно, получился куда сложнее. Хотя бы потому, что в него попала словенка Анамария Лампич, лидирующая в спринтерском зачете этого сезона и выигравшая уже два спринта, а еще в одном финишировавшая второй.

Собственно, Лампич и повела за собой соперниц по финалу, а Непряева, вроде как зазевавшаяся на старте, достаточно быстро накатила и в конечном счете решала со словенкой судьбу золота в финишном створе.

И опять борьбы как таковой не получилось, потому что мощная работа россиянки вкупе с отлично катившими лыжами (привет бьющей антирекорды биатлонной сборной) позволили Непряевой оторваться и не оставить Лампич шансов даже на фотофиниш.

Благодаря этому успеху Непряева вышла на третье место в спринтерском зачете, а также поднялась на вторую позицию в общем зачете Кубка мира, где теперь проигрывает только Йохауг (466 очков).

«Супер, молодец! Очень за нее рада. Показала себя во всей красе, не только внешней, но и внутренней. Спортсмен каждый раз выходит на старт для того, чтобы бороться за первое место. Безусловно, на данный момент Тереза Йохауг, наверно, сильнее. Но сезон еще не закончен, и Наталья будет бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Получится или нет — это уже другой вопрос», — цитирует ТАСС президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

А вот тренер российской лыжной сборной Юрий Бородавко отметил еще один важный нюанс: в следующем году именно в Оберстдорфе пройдет чемпионат мира.

«Замечательно, что Наталья выиграла этап, долго это не удавалось, это у нее первая индивидуальная победа в Кубке мира [в нынешнем сезоне]. Радует, что это произошло на трассе, где пройдет следующий чемпионат мира, можно строить уже какие-то планы по подготовке», — приводит агентство слова специалиста.

До конца сезона еще много этапов и гонок, и шансы у Непряевой обязательно будут. Конечно, Йохауг выглядит безоговорочным фаворитом, но если россиянка сохранит нынешнюю форму, она сможет бороться и с норвежкой.

Шаг назад Большунова

В мужском зачете у нас все вообще прекрасно — уверенно лидирует Александр Большунов, а Сергей Устюгов располагается на третьем месте.

Однако именно в спринте в Оберстдорфе все сложилось для Медведя, как уважительно зовут молодого российского лидера соперники, не лучшим образом.

Дело даже не в победе Клебо — норвежец является признанным королем спринтов и в нынешнем сезоне выиграл все, в которых принял участие. Собственно, он и в прошлом уступил только раз, когда уже праздновал победу в финишном створе и не заметил подкравшегося сзади и успевшего просунуть лыжу вперед Большунова.

С тех пор норвежец стал, конечно, куда осмотрительнее, но на этот раз у Александра не было даже возможности попытаться повторить трюк — он проиграл на стадии полуфинала.

В финал из россиян попал только Глеб Ретивых, но решающая гонка у него не сложилась, и он остался последним, шестым.

Отставание Клебо, уже заявившего, что он намерен продолжать бороться за Кубок мира, сократилось до 237 очков. Это по-прежнему много, но расслабляться Большунову точно не стоит.