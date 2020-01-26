Вне топ-10: россияне провалили масс-старт

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.
Что ж, вновь сегодня разочаровали российские биатлонисты, которые откровенно проваливают нынешний сезон. Больше всего заставляет беспокоиться состояние Александра Логинова — он банально не держит темп. Матвей Елисеев хорошо стреляет, но скорость просто катастрофическая. Так или иначе, может занести себе в актив гонку Кирилл Стрельцов. Неплохой дебют.
А вот так выглядит первая десятка:
Елисеев приходит к финишу 11-м, Стрельцов — 19-й, Логинов — 20-й. Очень плохо.
Вот это да! Фийон Майе одерживает свою первую победу в сезоне, серебро неожиданно отвоевал себе Долль, Йоханнес Бе — бронза, а Мартен Фуркад провалился на финальном круг и пришел к финишу только пятым!
Обидно, что у Елисеева снова ноль промахов, но проигрывает он минуту.
Поплыл-таки Мартен! Бенедикт Долль вырывается временно на второе место, но Йоханнес его не отпустит.
Фийон Майе в полном одиночестве тащит группу лидеров, а вот Фуркада, идущего чуть дальше, уже нагнали норвежцы.
Елисеев пять из пяти выбивает, хотя бы в топ-10 надо попасть. У Логинова снова один промах, Стрельцов — точен.
Кристиансен с Йоханнесом по одному промаху завершают, а вот Фийон Майе и Фуркад точны! Интрига возродилась.
А вот Фийон Майе, судя по всему, не собирается отдавать просто так третье место Фуркаду. Тяжело Мартену.
Между Елисеевым, который идет 12-м, и группой лидеров остается 15-секундный разрыв. Надежда остается только на чудо.
Стрельцов без промахов на третьем рубеже идет 19-м, Логинов махнул еще один выстрел.
Елисеев справляется и выбивает пять из пяти мишеней.
Кристиансен и Йоханнес Бе выходят в лидеры с нулем промахов! Фуркад и Фийон ушли на круг.
Стрельцов и Логинов — 21-й и 24-й соответственно.
А Елисеев проигрывает более 20 секунд, но идет 11-м. Не сдается, что не может не радовать.
Группа лидеров по-прежнему остается франко-норвежской. Подтянулся туда и Ветле Шоста Кристиансен.
И Логинов еще один промах себе привозит. Не день Александра.
Йоханнес, Фуркад и Детье — точно! Елисеев точен, у Стрельцова один промах на «лежке».
Стрельцов потихоньку тоже скорость теряет, но пока остается 18-м.
Между Елисеевым и Йоханнесом было 12 секунд, сейчас Бе обгоняет Матвея уже на семь.
Елисеев на фоне Йоханнеса Бе выглядит, конечно, как мышь на фоне слона. Норвежец быстро нагнал соперников после промаха.
Фуркад снова возглавил лидирующую группу участников. Логинов проигрывает уже 35 секунд...
Стрельцов и Елисеев чистыми ушли с первого рубежа!
Тройка лидирующих французов отстрелялась точно, как и Тарьей Бе. Йоханнес допустил одну осечку, столько же — Логинов.
Недолго отсиживался в обороне Бе-младший и на повороте перегнал Фуркада. Логинов потерял несколько позиций.
А вот уже Фийон Майе и в лидеры выходит. Йоханнес Бе пока идет третьим. Но, опять-таки, пока это не значит ровным счетом ничего.
Активничают в дебюте гонки французы Кентен Фийон Майе и Симон Детье. Наступают они на пятки Фуркаду.
Мартен Фуркад ожидаемо возглавляет гонку, Логинов держится в группе лидеров, Елисеев подтянулся на 11-ю позицию. Стрельцова пока далековато.
Напомним, что Фабьен Клод вместе с братьями сегодня не принимают участие в гонке. Спасатели нашли тело их отца, трагически погибшего во льдах озера в провинции Квебек во время прогулки на снегоходах в составе туристической группы из Франции.
Гонка началась!
Россию в гонке представят: Александр Логинов (6-й стартовый номер), Матвей Елисеев (13-й), Кирилл Стрельцов (27-й).
Гонка стартует в 14.15 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта 15 км на этапе Кубка мира в Поклюке.