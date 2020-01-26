Вне топ-10: россияне провалили масс-старт

Что ж, вновь сегодня разочаровали российские биатлонисты, которые откровенно проваливают нынешний сезон. Больше всего заставляет беспокоиться состояние Александра Логинова — он банально не держит темп. Матвей Елисеев хорошо стреляет, но скорость просто катастрофическая. Так или иначе, может занести себе в актив гонку Кирилл Стрельцов. Неплохой дебют.