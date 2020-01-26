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Вне топ-10: россияне провалили масс-старт

Фийон Маей выиграл масс-старт в Поклюке, Елисеев — 11-й

В словенской Поклюке проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта 15 км, победу в котором одержал француз Кентен Фийон Майе. Россияне в первую десятку не попали.
Трансляция
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15:00

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.

15:00

Что ж, вновь сегодня разочаровали российские биатлонисты, которые откровенно проваливают нынешний сезон. Больше всего заставляет беспокоиться состояние Александра Логинова — он банально не держит темп. Матвей Елисеев хорошо стреляет, но скорость просто катастрофическая. Так или иначе, может занести себе в актив гонку Кирилл Стрельцов. Неплохой дебют.

14:55

А вот так выглядит первая десятка:

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14:53

Елисеев приходит к финишу 11-м, Стрельцов — 19-й, Логинов — 20-й. Очень плохо.

14:52

Вот это да! Фийон Майе одерживает свою первую победу в сезоне, серебро неожиданно отвоевал себе Долль, Йоханнес Бе — бронза, а Мартен Фуркад провалился на финальном круг и пришел к финишу только пятым!

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14:50

Обидно, что у Елисеева снова ноль промахов, но проигрывает он минуту.

14:49

Поплыл-таки Мартен! Бенедикт Долль вырывается временно на второе место, но Йоханнес его не отпустит.

14:48

Фийон Майе в полном одиночестве тащит группу лидеров, а вот Фуркада, идущего чуть дальше, уже нагнали норвежцы.

14:46

Елисеев пять из пяти выбивает, хотя бы в топ-10 надо попасть. У Логинова снова один промах, Стрельцов — точен.

14:45

Кристиансен с Йоханнесом по одному промаху завершают, а вот Фийон Майе и Фуркад точны! Интрига возродилась.

14:44

А вот Фийон Майе, судя по всему, не собирается отдавать просто так третье место Фуркаду. Тяжело Мартену.

14:42

Между Елисеевым, который идет 12-м, и группой лидеров остается 15-секундный разрыв. Надежда остается только на чудо.

14:40

Стрельцов без промахов на третьем рубеже идет 19-м, Логинов махнул еще один выстрел.

14:38

Елисеев справляется и выбивает пять из пяти мишеней.

14:37

Кристиансен и Йоханнес Бе выходят в лидеры с нулем промахов! Фуркад и Фийон ушли на круг.

14:35

Стрельцов и Логинов — 21-й и 24-й соответственно.

14:34

А Елисеев проигрывает более 20 секунд, но идет 11-м. Не сдается, что не может не радовать.

14:33

Группа лидеров по-прежнему остается франко-норвежской. Подтянулся туда и Ветле Шоста Кристиансен.

14:31

И Логинов еще один промах себе привозит. Не день Александра.

14:30

Йоханнес, Фуркад и Детье — точно! Елисеев точен, у Стрельцова один промах на «лежке».

14:29

Стрельцов потихоньку тоже скорость теряет, но пока остается 18-м.

14:28

Между Елисеевым и Йоханнесом было 12 секунд, сейчас Бе обгоняет Матвея уже на семь.

14:27

Елисеев на фоне Йоханнеса Бе выглядит, конечно, как мышь на фоне слона. Норвежец быстро нагнал соперников после промаха.

14:25

Фуркад снова возглавил лидирующую группу участников. Логинов проигрывает уже 35 секунд...

14:23

Стрельцов и Елисеев чистыми ушли с первого рубежа!

14:23

Тройка лидирующих французов отстрелялась точно, как и Тарьей Бе. Йоханнес допустил одну осечку, столько же — Логинов.

14:22

Недолго отсиживался в обороне Бе-младший и на повороте перегнал Фуркада. Логинов потерял несколько позиций.

14:21

А вот уже Фийон Майе и в лидеры выходит. Йоханнес Бе пока идет третьим. Но, опять-таки, пока это не значит ровным счетом ничего.

14:21

Активничают в дебюте гонки французы Кентен Фийон Майе и Симон Детье. Наступают они на пятки Фуркаду.

14:19

Мартен Фуркад ожидаемо возглавляет гонку, Логинов держится в группе лидеров, Елисеев подтянулся на 11-ю позицию. Стрельцова пока далековато.

14:17

Напомним, что Фабьен Клод вместе с братьями сегодня не принимают участие в гонке. Спасатели нашли тело их отца, трагически погибшего во льдах озера в провинции Квебек во время прогулки на снегоходах в составе туристической группы из Франции.

14:15

Гонка началась!

14:10

Россию в гонке представят: Александр Логинов (6-й стартовый номер), Матвей Елисеев (13-й), Кирилл Стрельцов (27-й).

14:05

Гонка стартует в 14.15 по московскому времени.

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта 15 км на этапе Кубка мира в Поклюке.