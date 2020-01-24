Был нарушен устав: выборы главы РПЛ признаны недействительными

16 января в офисе Российской премьер-лиги на Трубной прошло Общее собрание клубов чемпионата. В повестку дня был включен ряд вопросов, в основном связанных с теми или иными реформами в отечественном футболе. Прошедшее заседание в итоге запомнилось одним решением — большинство клубов проголосовали за увеличение количества участников РПЛ до 18 команд. Данная тема обсуждалась еще порядка недели, после чего на некоторое время сошла на нет. И один момент — важный стратегически, но ничего не решающий формально — за шумихой вокруг расширения лиги оказался в тени: новые выборы Сергея Прядкина на пост президента РПЛ.

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Сами выборы, как и их итоги, прошли молниеносно, незаметно. Причем СМИ о переизбрании Прядкина узнали совершенно случайно, ведь изначально данный вопрос не был включен в повестку дня собрания. Официально о прошедших выбор позднее объявил сам Прядкин, лишь подтвердив появившуюся информацию о том, что выходит на новый срок. По словам главы РПЛ, его предыдущий срок правления заканчивался в апреле 2020-го — за месяц до конца первенства. И именно представители клубов лиги выступили с предложением провести новые выборы уже на собрании, чтобы закрыть данный вопрос сразу.

«Да, меня действительно переизбрали на новый срок. Это произошло уже в конце общего собрания. Клубы посчитали, что это нужно было сделать в ближайшее время и в итоге единогласно приняли решение переизбрать меня на пять лет», — говорил Прядкин.

Свой пост нынешний глава РПЛ занимает аж с ноября 2007 года, потому новость о новом сроке правления не была принята во внимание, тем более что альтернатив Прядкину не имелось. Однако позднее данная тема неожиданно была поднята. Причем с подачи Российского футбольного союза (РФС).

Изначально о недовольстве руководства РФС сообщили «Известия». По данным источника,

в главном футбольном ведомстве страны были крайне недовольны форматом прошедших выборов, которые, как отмечается, должны быть признаны нелегитимными.

Так, сообщалось, что организацией особенно был недоволен президент РФС Александр Дюков. Сам же союз ссылался не на само переизбрание Прядкина, а на то, что при его выборах были нарушены некоторые пункты избирательного регламента РФС, а именно — статья 8.2, в которой утверждается, что лига обязана уведомлять о проведении выборов, чего произведено не было. Также отмечается, что, согласно пункту 14.4 устава РПЛ, лига должна была обозначить кандидатов на пост руководителя организации, даже если таковой имеется только один.

РПЛ же не предоставила ни единого документа о кандидатах в избирком РФС.

Интересно, что в первое время после публикации данной информации ни лига, ни Российский футбольный союз никак на это не реагировали. Хотя поведение РФС вызвало определенные подозрения, ведь пресс-служба и руководство федерации никак не обозначили позицию о переизбрании Прядкина. Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «Газете.Ru» утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.

«Выборы Прядкина признали нелегитимными? Людей такой информацией вводят в заблуждение. Это ведь в принципе кажется странным, что новость о переизбрании Сергея Геннадьевича была еще 16 января, а только сегодня какое-то издание решило опубликовать такую чушь. Если бы РФС действительно был не согласен с решением досрочно переизбрать Прядкина на пост главы РПЛ, то официальное заявление уже было бы опубликовано. Но его пока нет», — говорил он.

В РПЛ же позднее выступили с коротким заявлением относительно этой ситуации, подчеркнув, что никаких нарушений регламента допущено не было.

«Все принципы и требования с учетом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены», — цитирует заявление пресс-службы РПЛ «БИЗНЕС Online».

Однако позднее в дело уже вступил РФС. Официально. На 24 января было запланировано заседание избирательного комитета союза, на котором и рассмотрели возникший инцидент.

Решение оказалось ожидаемым: РФС признал переизбрание Прядкина главой лиги недействительным. Кроме того, в союзе обязали лигу провести новые выборы в течение трех ближайших месяцев.

В своем итоговом заявлении избирательный комитет РФС подчеркнул, что лигой были нарушены или не полностью выполнены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ведомства, Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Кроме того, на заседании подчеркнули, что текущий устав Премьер-лиги не соответствует в отдельных частях законодательству России, регламентирующим документам ФИФА, уставу РФС и избирательному регламенту союза, а также обязали РПЛ исправить допущенные недочеты до 30 июня 2020 года.

«Избирком РФС принял решение обязать РПЛ провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения настоящего решения избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями устава ФИФА, устава УЕФА, типового избирательного кодекса ФИФА, устава РФС и Избирательного регламента РФС, в том числе с соблюдением разумных сроков выдвижения кандидатур на пост главы РПЛ, обеспечивающих открытость и прозрачность выборов, и сроков формирования итогового списка кандидатов»,

— говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Теперь РПЛ обязана в течение 40 дней до даты проведение общего собрания клуба определить сам формат выборов, а в течение 30 дней — сформировать список кандидатов.

При этом лига имеет право обжаловать данный вердикт в Апелляционном избирательном комитете РФС в течение трех рабочих дней. Однако с большой долей вероятности руководство РПЛ не станет прибегать к данному решению: как таковых санкций лига не получила, а ей лишь было указано на организационные недочеты. Скорее всего, РПЛ лишь представит Прядкина в качестве кандидата на пост президента организации, но альтернативы ему представлено не будет, и тогда он вновь будет переизбран на пятилетний срок уже без каких-либо нарушений. До Сергея Прядкина лигой руководили Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).