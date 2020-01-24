Новая жертва «Дакара»: гонщик умер спустя неделю после аварии

Ралли-рейд «Дакар-2020» забрал в жертву жизнь еще одного мотогонщика. Нидерландский мотоциклист Эдвин Стравер имел достаточно богатую карьеру. В крупных соревнованиях он дебютировал еще в 2012 году, но только в 2018-м впервые попал на старт легендарного марафона — «Дакар», закрыв на финише пятый десяток. Со следующего же сезона Стравер стал выступать в «Ориджинале» — индивидуальном зачете. И завершил его нидерландский гонщик триумфально, одержав сенсационную победу. «Дакар» этого же сезона стал для него последним.

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Утром 24 января стало известно, что 48-летний Эдвин Стравер скончался в больнице после многочисленных травм, полученных в результате аварии на предпоследнем этапе ралли-рейда, прошедшего в Саудовской Аравии.

«Мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и всем тем, кто был знаком и близок с Эдвином», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «Дакар».

Motorcyclist Edwin Straver, who was severely injured in a fall during the 11th stage of Dakar 2020, has passed away.



Everyone associated with the Dakar expresses their sincere condolences to Edwin's family and friends.



info: https://t.co/shkg3xRLXv#Dakar2020 pic.twitter.com/jE4dwNOMQW — DAKAR RALLY (@dakar) January 24, 2020

Инцидент произошел еще 16 января во время 11-го этапа заезда. Причем сама авария не расценивалась как серьезная: на 120-м километре трассы Стравер не справился с управлением и упал со своего транспортного средства, врезавшись в дюны. При этом ехал нидерландец со скоростью около 50 км/ч. Однако самостоятельно подняться на ноги гонщик не сумел — он потерял сознание и не мог прийти в себя.

«На 120-м километре, пока я искал точку, увидел упавшего пилота. Я немедленно вызвал врачей и помогал им. Сначала я уловил пульс на его шее, но потом пульс вдруг исчез», — говорил Мариу Патрау, португальский мотогонщик, обнаруживший Стравера и вызвавший бригаду медиков.

Пострадавший оперативно был доставлен в ближайший госпиталь Эр-Рияда, где врачи диагностировали гонщику перелом одного верхнего позвонка шейного отдела. Состояние Стравера оценивалось как критическое, а в один момент он даже пережил клиническую смерть: на протяжении десяти минут у спортсмена прекратилось сердцебиение, но врачи сумели реанимировать его. Однако в сознание Эдвин так и не пришел.

В связи с этим было принято решение о транспортировке пострадавшего в Нидерланды. После новой госпитализации врачи вышли на связь с родственниками гонщика, отметив, что шансы на спасение пострадавшего крайне малы:

вместе с переломами шейных позвонков был задет и головной мозг. Отмечается, что он получил серьезные повреждения, после чего медики с согласия семьи Стравера приняли решение отключить его от аппарата искусственного дыхания.

Известная испанская мотогонщица Лайя Санс в своем Twitter, комментируя данную новость, выразила соболезнования родным и близким погибшего.

«Очень грустный день для всей семьи «Дакар». Очередной гонщик заплатил очень высокую цену и покинул нас. Трагедия! Все мои мысли с семьей и друзьями Эдвина», — написала спортсменка.

A very sad day for the whole Dakar family. Another one of us has paid a very high price and is gone. It's a tragedy! My thoughts are now with his family and friends. RIP Edwin Straver. pic.twitter.com/xRfFofQzhi — Laia Sanz (@LaiaSanz_) January 24, 2020

Перед аварией Стравер занимал 38-е место в зачете мотогонщиков.

Примечательно, что на марафоне в Саудовской Аравии пострадал не только нидерландский гонщик. Олаф Хармсен из Ден Боша и Мартиен Джимминк из Колхорна также попали в аварию и даже были вынуждены прекратить соревнования и отправиться к себе домой. При этом повреждения оказались незначительными, и жизням гонщиков ничто не угрожает. Однако несколько ранее очередная гонка «Дакар» этого сезона все-таки унесла жизнь спортсмена.

В ходе седьмого этапа ралли-рейда в тяжелую аварию попал португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш. В результате падения с мотоцикла, на котором он ехал на высокой скорости, гонщик разбился насмерть.

Участники той гонки утверждали, что не видели, как именно Гонсалвеш попал в аварию, однако они отмечали, что трасса для гонок крайне сложная. Особенно это касалось ее обзора и видимости. Отмечается, что португалец, вероятно, во время подъема в горку не увидел барьера и, врезавшись в него на высокой скорости, упал с мотоцикла. Прибывшая на место происшествия медицинская бригада спасти гонщика не сумела: он уже находился в бессознательном состоянии, а реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

Паулу Гонсалвешу было 40 лет. В общем зачете перед смертельной аварией он занимал 46-е место, а роковой старт на «Дакар» оказался для него 13-м по счету в карьере.