Роковая поездка: отец известных биатлонистов пропал без вести

Грустные новости пришли в словенскую Поклюку, где в настоящий момент проходит шестой этап Кубка мира. У известных братьев-биатлонистов Фабьена и Флорана Клодов в Канаде пропал отец.

Как информировал портал Lejsl.com, восемь человек в сопровождении гида пересекали на снегоходах замерзшее озеро Лак-Сен-Жан в Квебеке. Но переход через водоем обернулся страшным происшествием: транспортные средства провалились под лед.

Холодная вода и мороз сыграли против попавших в непростую ситуацию экстремалов: только троим путешественникам удалось спастись, тогда как возглавлявший команду гид погиб, а еще пятеро человек, включая самого Клода, пропали без вести.

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Несмотря на столь обескураживающие известия, 23 января Фабьен стал третьим в индивидуальной гонке на КМ. Лучше него прошли трассу лишь норвежец Йоханнес Бё и француз Мартен Фуркад.

«Безусловно, на прошлой неделе было классно стоять на подиуме с командой. Но личный подиум – это нечто особенное. Я много сражался, в первую очередь со своей головой, и вот я с медалью. Рад, что сегодня все прошло, как надо. Вообще, в текущем сезоне вся сборная Франции в большом порядке. Мы все сражаемся за то, чтобы пробиться на чемпионат мира», — цитировал «Чемпионат» атлета, до последнего сдерживавшего эмоции.

Однако уже стоя на пьедестале спортсмен не сумел справиться с переживаниями и, посвятив медаль пропавшему родственнику, заплакал.

Очевидно, что поиски отца и надежда на спасение родного человека не дадут сосредоточиться атлетам на турнире, в результате чего было принято важное решение: Фабьен Клод и его брат Флоран, представляющий Бельгию, снялись с этапа Кубка мира.

Братьев тут же поддержали коллеги по биатлонному цеху, среди которых был и Мартен Фуркад.

«Есть вещи важнее спорта… Мы переживаем этот трудный момент всей командой и крайне расстроены. Я горжусь своим партнером – мы всегда будем рядом с ним», — заявил француз в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что свалившаяся на головы известных биатлонистов проблема — далеко не первый за последнее время случай пропажи родственника в семьях известных спортсменов. Так, в октябре 2019 года спортивный мир взбудоражило исчезнование приемной дочери профессионального бойца смешанного стиля (MMA) Уолта Харриса Энайи Блэншард.

Следствию тогда удалось установить, что в последний раз девушка была в местном магазине, разговаривая по телефону с другом. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Спустя несколько дней была обнаружена брошенной машина, принадлежавшая пропавшей.

Спортсмен сразу же обратился с просьбой о помощи, написав в Twitter, что будет благодарен любой информации, которая поможет найти дочь. Помимо этого, пропажа Энайи вынудила Харриса сняться с поединка против Алистара Оверима, который должен был возглавить турнир 7 декабря UFC on ESPN 7 в Вашингтоне, и сконцентрироваться на помощи следствию.

Все спортивное сообщество объединилось вокруг беды атлета. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт объявил, что готов заплатить $25 тыс. тому, кто найдет падчерицу бойца. К нему присоединились чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс и менеджер Али Абдель-Азиз, предложившие те же суммы.

Позднее полиция задержала троих подозреваемых а сама Энайа Блэншард, к несчастью, была найдена мертвой. Как передавал CBS, 25 ноября правоохранительные органы обнаружили останки человеческого тела, которые, как позднее подтвердилось, принадлежали пропавшей девушке.

«Полиция Оберна вместе с членами целевой группы, офисом окружного прокурора округа Ли, целевой группой маршалов США, офисом шерифа округа Алеа и Монтгомери прочесали лесистую местность возле Окружной дороги 2 в Шортере. После недолгих поисков следователи обнаружили то, что оказалось человеческими останками, в нескольких футах от границы леса», — отмечалось в итоговом пресс-релизе ведомства, завершившего месяц работ по поискам девушки.

Напомним, что 36-летний Харрис выступает на профессиональном уровне с 2011 года. В настоящий момент он занимает десятое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.