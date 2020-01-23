Занять весь подиум: Россия борется за медали на ЧЕ. LIVE

Неплохая тройная подркутка в начале, а вот затем сделали только параллельный сальхов в один оборот. Дальше был неплохой каскад 3-2 из тулупов, но на выбросе тройной риттбергер у них не получилось, и партнерша приземлилась на два конька, едва не упав. Вращение на четвертый уровень, выброс тройной сальхов в конце проката получился удачным и закончили поддержкой четвертого уровня! Будут лидерами.