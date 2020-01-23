Занять весь подиум: Россия борется за медали на ЧЕ. LIVE

Итак, Джонс и Бояджи выходят на первое место! Пара прибавила по сравнению с прошлым сезоном, а ведь партнерше уже 40 лет!
Ну что, просто отличный прокат. Хорошие выбросы, поддержки, вращение. Разве что с одного выброса партнерша упала. По уровню это, похоже, лучший пока прокат на сегодня. Ну, или израильтяне поборются. Посмотрим на оценки.
Британцы Зои Джонс и Кристофер Бояджи выступают первыми во второй группе.
Вот порядок выступлений пар во второй разминке.
Вот результаты первой группы участников. Ну а на лед на разминку выходят еще четыре дуэта.
На второе место выходят испанцы.
Каскад 3 сальхов — 2 тулуп с небольшой ошибочкой, выбросы тройной риттбергер и тройной сальхов, поддержка четвертого уровня, вращение четвертого уровня, но вот параллельный тулуп провалили. В целом это сильный прокат. На уровне израильтян, а не первых двух дуэтов.
Завершают выступления первой группы Лаура Баркеро и Тон Консул из Испании.
Результат Верниковой и Краснопольского. Новый ориентир. Вернее, даже первый ориентир.
Неплохая тройная подркутка в начале, а вот затем сделали только параллельный сальхов в один оборот. Дальше был неплохой каскад 3-2 из тулупов, но на выбросе тройной риттбергер у них не получилось, и партнерша приземлилась на два конька, едва не упав. Вращение на четвертый уровень, выброс тройной сальхов в конце проката получился удачным и закончили поддержкой четвертого уровня! Будут лидерами.
Анна Верникова и Евгений Краснопольский из Израиля выступают.
Оценки Петранович и Соузы Кордейру. Естественно, выходят в лидеры, но цифрами очень расстроены.
На параллельном двойном акселе Петранович упала. Зато выброс тройной флип получился неплохим. Еще одно падение случилось на выбросе тройной риттбергер. Из удач: в самом начале шикарную тройную подкрутку сделали, а еще поддержку додержали до четвертого уровня и сделали вращение четвертого уровня. Но потом устали и наляпали ошибок.
На льду выступающие за Хорватию Лана Петранович и Антониу Соуза Кордейру.
Вот оценки голландцев.
Сделали каскад 2 сальхов — ойлер — 2 аксель, на выбросе тройной риттбергер партнерша не очень удачно приземлилась. Выполнили выброс тройной сальхов, прыгнули параллельный двойной аксель, а в конце проката выброс флип вышел только в один оборот. Но ребята заняли 16-е место в короткой программе, и для них участие в произвольной — уже победа.
Первыми выступают Дарья Данилова и Мишель Циба, представляющие Нидерланды.
А пока на лед вышли представители первой разминки.
Расписание выступлений сильнейших разминок.
Третья разминка: 9. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 10. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) 11. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) 12. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
Четвертая разминка: 13. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 23.19 14. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) 15. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 23.35 16. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 23.43
После короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 82,34 2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 74,92 3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,50 4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 70,48 5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 70,43 6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 67,90 7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 58,43 8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 56,85
Старт запланирован на 21.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы спортивных пар на чемпионате Европы.