«Все неспроста»: Ласицкене все дальше от Олимпиады

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рискует пропустить предстоящие Олимпийские игры в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) «чистые» российские спортсмены вынуждены проходить процедуру получения нейтрального статуса для участия в международных стартах, однако сейчас все говорит о том, что это не будет простым процессом.

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22 января стало известно, что Ласицкене была включена в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по просьбе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Помимо нее в список также вошли другие семь ведущих атлетов страны: бегун Сергей Шубенков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, десятиборец Илья Шкуренев, ходок Василий Мизинов, прыгуны в высоту Илья Иванюк и Михаил Акименко.

По мнению Ласицкене, это плохой знак. Включение в пул тестирования РУСАДА говорит о том, что, как считает спортсменка, все идет к ее полному исключению из международного пула тестирования.

«Я постоянно нахожусь под контролем антидопинговых служб, последний раз они приходили ко мне в мой день рождения.

Допинг-контроль и нахождение в международном пуле дает мне хоть какую-то надежду, что меня когда-нибудь допустят до международных стартов.

Я абсолютно доверяю РУСАДА, которое также тщательно тестирует спортсменов, но все сделано неспроста», — приводит слова атлетки ТАСС.

Напомним, что ситуация с получением нейтрального статуса россиянами осложнилась после того, как уже бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина отстранили от занимаемой должности из-за подозрения в махинациях с документами. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) совместно с РУСАДА установили, что высшее руководство организации принимали участие в намеренной подделке медицинских документов прыгуна в высоту Данила Лысенко. 22-летний атлет пропустил три допинг-теста за один соревновательный период, сославшись на болезнь. Позднее выяснилось, что предоставленные им справки были поддельными. Сейчас он отбывает дисквалификацию.

В частности, до конца разбирательств по «делу Лысенко» World Athletics приостановила процесс восстановления статуса ВФЛА и процедуру выдачи нейтральных статусов спортсменам. За исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, все российские легкоатлеты сейчас лишены возможности выступать на международных стартах.

27-летняя Ласицкене в нынешнем сезоне пропустила большую часть престижных турниров. Прыгунья уже объявила, что в знак протеста против бездействия ВФЛА в вопросе защите своих атлетов она не станет принимать участие в соревнованиях «Русская зима». Она открыто заявляет, что шансов выступить летом 2020 года в Токио остаются очень низкими. Если Ласицкене не попадет на Игры, то, по ее словам, будет рассматривать варианты подачи «многомиллионных исков» к ВФЛА или же конкретным людям.

Помимо прочего, легкоатлетка пригрозила, что будет искать варианты выхода из-под юрисдикции ВФЛА в том случае, если на предстоящих выборах организации победит «кто-то из команды Шляхтина».

О том, что шансы Ласицкене и других российских атлетов выступить на Олимпиаде все ниже, говорит и недавнее заявление заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой. Она считает, что спортсменка стала жертвой ошибок других людей.

«Ласицкене — это конкретный пример честного человека и великолепного спортсмена, который, несмотря на весь свой труд и соблюдение всех правил, становится заложником того, что натворили старшие товарищи. Ей не только весь антидопинговый мир восхищается, но и представители различных спортивных организаций, члены комиссии спортсменов WADA и многие другие. Меня мои иностранные коллеги спрашивают все время про нее, откуда в этой девушке только смелости», — сказала она.

И, что самое главное, Пахноцкая заявила, что опасения Ласицкене по поводу возможного пропуска Олимпиады обоснованы.

«Что касается тревог Марии о том, что получение от международной федерации разрешения на выступления на международных стартах для нее затянется, то я в определенной степени разделяю ее опасения», — добавила она.

9 декабря WADA ввело против России санкции на четыре года. В течение этого периода «чистые» спортсмены не смогут выступать под своим флагом и гимном, также исполком рекомендовал не проводить в это время в стране международные соревнования. В ближайшее время российская сторона намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Решение WADA о четырехлетнем бане вступит в силу после того, как будет рассмотрена апелляция.