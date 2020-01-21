Перенесла 4 операции: Ковалеву грозит срок за избиение модели

Американская модель Джейми Фронтц, обвинившая Сергея Ковалева в избиении, рассказала о последствиях нападения боксера.

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«Когда он ударил меня, мой нос буквально взорвался. Кровь была везде: на стенах, на ковре, — сообщила модель в интервью TMZ. — Я буквально процарапала дырки в руке, пока они не стали кровоточить, из-за того, что он сделал с моей шеей».

По словам Фронтц, Ковалев нанес ей удар кулаком в лицо, после чего у нее был сломан нос, также возникла грыжа на шее, ставшая причиной постоянных покалываний в руке.

Американка заявила, что перенесла после нападения боксера четыре операции, во время которых ей были установлены пластина и винты.

Кроме того, Ковалев якобы пнул ногой собаку Фронтц.

Напомним, что история начала раскручиваться в июне 2018 года, когда Ковалев был арестован в Калифорнии. Российского боксера обвинили в нападению на женщину на вечеринке, а затем выпустили под залог в $50 тыс.

Вскоре выяснилось, что потерпевшей является Джейми Фронтц — знаменитая американская модель. Впрочем, известна она в основном не своими успехами в модельном бизнесе, а ролями в фильмах для взрослых, благодаря которым даже была в 2005 году ведущей церемонии AvN Awards — своеобразного «Оскара» от порноиндустрии.

Фронтц выдвинула против Ковалева иск, требуя взыскать с боксера $8 млн, а от прокуратуры Калифорнии ему грозит до четырех лет лишения свободы.

При этом женщина рассказывала, что атака со стороны россиянина случилась из-за ее отказа заняться с ним сексом во время одной из вечеринок.

Впоследствии модель подала на россиянина и второй иск, так как после первого стороны договорились о том, что «Крушитель» заплатит пострадавшей $650 тыс. частями, но после выплаты первого транша в размере $250 тыс. остановил выплаты.

В данный момент идет разбирательство по этому делу, первое досудебное заседание назначено на 8 апреля.

Отметим, Ковалев славен своим несгибаемым характером на ринге и довольно противоречивым поведением вне его. «Крушитель» нередко попадает в различные скандальные ситуации, а последним нашумевшим таким случаем стало снятие боксера с рейса летом 2019 года, когда история с избиением Фронтц уже вовсю раскручивалась.

Ковалев намеревался 15 июля совершить перелет по маршруту Майами — Лос-Анджелес, поднялся на борт, однако был снят с рейса.

На «Крушителя» пожаловалась женщина, сидевшая на соседнем месте. Она заявила, что не чувствует себя в безопасности рядом с россиянином, после чего капитан воздушного судна принял решение выдворить спортсмена из салона.

Как сообщил The Athletic, Ковалеву так понравилась обратившаяся к бортпроводникам за помощью дама, что он принялся сыпать комплиментами, взял за руку, целовал и даже забросал купюрами.

Впрочем, никаких иных последствий у данной истории не было, так что менеджер Сергея Эгис Климас назвал всю ситуацию странной и непонятной, подчеркнув, что дебош боксера привел бы к иным санкциям.

В любом случае, все происходящее в личной жизни спортсмена не мешает ему продолжать небезуспешную профессиональную карьеру.

Правда, свой последний бой Ковалев проиграл, уступив 2 ноября нокаутом в одиннадцатом раунде в Лас-Вегасе поднявшемуся в его вес мексиканцу Саулю Канело Альваресу, на счету которого всего одно поражение в карьере — в 2013 году от самого Флойда Мейвезера-младшего.

Впрочем, на репутации Сергея фиаско в противостоянии с Канело отрицательным образом не отразилось. Скорее, он заработал вистов, получив бой с таким оппонентом.

Более того, теперь существует еще и вероятность реванша, хотя и в нем безоговорочным фаворитом останется, конечно же, мексиканец, если захочет снова подняться в полутяжелый вес, где он уже отказался от отнятого у россиянина пояса WBO.

Непохоже, чтобы ситуация с весьма серьезными претензиями со стороны Фронтц как-то беспокоила «Крушителя», хотя прокуратура Калифорнии и законодательство штата в отношении насилия над женщинами славятся своей суровостью.

В свое время это в полной мере испытал на себе экс-защитник клуба «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслав Войнов, вылетевший из НХЛ и Америки из-за ссоры с собственной женой, закончившейся двумя месяцами тюрьмы и последующим арестом иммиграционной службой, хотя семейная пара помирилась в тот же день, когда все произошло.