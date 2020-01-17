Избежать провала: россияне бьются в эстафете. LIVE

В этом сезоне мужская российская сборная не знает ни побед, ни радости от медалей (в виду их отсутствия) на эстафетах. В Эстерсунде и Оберхофе россияне финишировали четвертыми, а в Хохфильцене остались и вовсе без цветов, заняв шестое место. Лучшие и непобедимые пока что — норвежцы. У них три победы из трех.