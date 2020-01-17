онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Избежать провала: россияне бьются в эстафете. LIVE

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. ОНЛАЙН

В Рупольдинге проходит этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4х7,5 км.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
17:27

Кристиансен только-только пришел на стойку.

17:26

Допускает еще два промаха Фийон Майе. Но разве это его волнует? Два дополнительных патрона спасают. Бежит француз к золотой медали. Может хоть пешком последний круг пройти.

17:25

Фийон Майе уже приближается ко второму огневому рубежу, остальные же даже отрезок 4,2 км не преодолели.

17:24

Эберхард проигрывает 40 секунд Кристиансену, а в двух секундах от австрийца Логинов.

17:22

На отметке 3,6 км Фийон Майе выигрывает у Кристиансена минуту и 20,7 секунды. Увеличивает темп француз.

17:21

И пользуется этим Логинов! Александр в трех секундах от австрийца! Можно побороться за бронзу! Нужно!

17:21

Завозился австриец с винтовкой. Допустил промах, но «допом» закрыл.

17:20

И Кристиансен закрывает пять из пяти!

17:20

Уже не надеется норвежец на победу, тут все понятно. Но и за серебро особо не переживает — Эберхард достаточно далеко.

17:20

А Кристиансен только-только подходит к стрельбищу.

17:19

А ведь не зря задел такой себе сделал Кентен. Два промаха на лежке допустил, но двумя дополнительными патронами мишени закрыл француз и пошел убегать дальше.

17:18

Фийон Майе уже на лежке! Но минуту и 35 секунд он выигрывает у Ветле Шоста Кристиансена.

17:17

Логинов после 1,1 км бежит седьмым, держит он на прицеле Бенедикта Долля, Романа Елётнова и Миху Довжана.

17:16

Если Детьё бежал спокойно, то Фийон Майе сильно прибавил. Уже на минуту и 29 секунд опережает он норвежца.

17:15

Латыпов на последнем кругу сдал откровенно ходом. В итоге только седьмым финишировал, пропустив вперед немца, белоруса и словенца. И побежал последний этап Александр Логинов!

17:14

Австрийцы на третьем месте по-прежнему. В 18 секундах от норвежца теперь бежит Юлиан Эберхард.

17:13

Бё передал эстафету вторым, хотя проиграл Детьё минуту и 25 секунд. Последний этап у Норвегии бежит Ветле Шоста Кристиансен.

17:13

Пайффер атакует Латыпова и обходит. Эдуард из последних сил держит немца, но, вероятно, отпустит перед финишем.

17:12

Отличный этап отбежал Детьё, передает он эстафету Кентену Фийону Майе.

17:10

На отметке 6,1 км Бё-старший проигрывает Детьё минуту и 18 секунд. Француз бежит стабильно, хотя и не особо форсирует события. Спокоен Симон. Ляйтнер проигрывает норвежцу 15 секунд, а вот Латыпов уже сильно отстает от австрийца. 20 секунд разрыва от третьего места, за Эдуардом же в пяти секундах Арнд Пайффер.

17:08

Латыпов закрывает пять мишеней шестью патронами, бежит четвертым, до Ляйтнера 13 секунд!

17:07

Бё и Ляйтнер допустили по промаху, австриец оказался чуть медленнее Тарьея, но побежал за ним.

17:07

Побежал Детьё на последний круг и передачу эстафеты. Непонятно, что Франции может помешать сегодня выиграть золото.

17:06

Ну каков же Детьё! Все пять мишеней в стойке закрыл быстро! Будто и нет никакого снегопада, а снег-то валит лавиной.

17:05

Пришел уже Детьё на второй огневой рубеж. Бё, кстати, секундочку одну отыграл.

17:04

Немного сдает Латыпов. На отметке 3,6 км уже около десяти секунд он проигрывает Ляйтнеру. А вот австриец Бё-старшего не отпускает.

17:03

Вообще — надо отметить ход норвежцев. Бегут они сегодня очень здорово, а вот стреляют ужасно. Восемь дополнительных патронов уже задействовали. У России, к слову, только три.

17:02

Итак, первая пятерка выглядит следующим образом: Детьё лидирует, в минуте и восьми секундах от него — Тарьей Бё. Сразу за норвежцем бежит Ляйтнер, которого преследует Латыпов. Пятую строчку занимает Клемен Бауэр из Словении.

17:01

Латыпов молодец! Быстро закрыл все пять мишеней, Ляйтнер уже в пяти секундах!

17:00

Бй в лежке бесподобен, убегает вторым! Ляйтнер его не отпускает — пять из пяти.

17:00

Тарьей Бё и Лятйнер только-только подходят к огневому рубежу, за ними бежит Латыпов.

16:59

Один промах допустил француз, спокойно перезарядил ружье и дополнительным патроном мишень закрыл.

16:59

Итак, Детьё на лежке.

16:57

Латыпов с самого старта сразу же ворвался в борьбу с высоким темпом, Детьё же бежит спокойно. Не особо тратил сил француз перед первым огневым рубежом.

16:57

Детьё сохраняет отрыв от Бё, Ляйтнер немного отстал. Латыпов на отметке 1,1 км одну секунду отыграл.

16:55

Елисееву пришлось нелегко на финише, но четвертым все-таки пришел. 1,5 минуты проигрывает лидеру и на 20 секунд отстает от третьего места. У России предпоследний этап бежит Эдуард Латыпов.

16:54

Норвегия за победу, может, и не поборется уже, но за медали продолжает. Тарьей Бё бежит вторым, проигрывая минуту и 19 секунд Детьё, сразу же за ним австриец Феликс Ляйтнер.

16:53

И передал эстафету Фуркад. У Франции третий этап бежит Симон Детьё.

16:52

Ну Фуркад... Ну Фуркадище. Еще десять секунд привез Эдеру, австриец бежит из последних сил, а Мартен выглядит наисвежайшим! Отличную форму набрал француз.

16:51

Синюяань откатился на пятую строчку, зато какой рывок сделал Бьонтегорд. Уже третьим бежит норвежец.

16:50

Перед передачей эстафеты отрыв Фуркада от Эдера составляет уже минуту и 9,4 секунды. Сложно идет австриец, но еще сложнее — Елисеев. Минуту и 20 проигрывает Матвей, десять — Эдеру.

16:49

Но каковы же китайцы! 4 огневых рубежа — ноль промахов. Третьим бежит Синюань.

16:48

Эдер тоже промазал, но убежал со стрельбища быстрее. 12 секунд от Елисеева, но минута отставания от Фуркада.

16:47

Елисеев допустил один промах. Очень завозился с перезарядкой на дополнительный патрон, но убежал все-таки четвертым — минута и 13 секунд отставания у России.

16:46

Снегопад увеличился, но Фуркаду на это плевать с Эйфелевой башни! 10 из 10 закрывает француз и идет быстрее передавать эстафету.

16:46

Уже приходит на огневой рубеж Фуркад. Стойка. Можно не торопиться, преследователей еще не видать.

16:45

Отличный ход показывает Елисеев. Не пускает он вперед Эдера, но отставание от Фуркада растет. Мартен прекрасен. Бежит просто супер-отлично. 48,6 секунды он выигрывает у Матвея перед вторым огневым рубежом.

16:43

Фуркаду обильный снегопад не мешает. На отметке 3,6 км уже 35 секунд он выигрывает у преследователей. Елисеев бежит вторым, за ним Эдер, а затем — Синюань.

16:42

Бьонтегорд дважды промазал, более 45 секунд проигрывает норвежец.

16:41

За тройку лидеров борется и Эдер. Австриец также промахов на лежке не допустил.

16:41

Елисеев красавчик! Синхронно отстрелялся с Синюанем и бежит вторым, проигрывая Фуркаду 28 секунд. В одной секунде от Матвея бежит китаец.

16:40

Фуркад долго целился, но спокойно закрыл все пять мишеней! Прекрасен француз и уходит в отрыв.

16:40

Гараничев решил возглавить свою четверку.

16:39

Мартен уже подходит к своему первому огневому рубежу.

16:38

Образовалась интересная группа: впереди Фуркад, за ним уже в 20 секундах бежит Синюань, и только потом уже четверка Бьонтегорд, Эдер, Гараничев и Йеспер Нелин из Швеции.

16:37

В двух секундах от Гараничева, кстати, норвежец Эрленд Бьонтегорд.

16:37

Фуркад на отметке 1,1 км пошел в отрыв — 13,8 секунды выигрывает он у китайца. Елисеев пару секунд отставания отыграл, бежит пятым, наступая на пятки Эдеру.

16:36

Елисеев сразу же пошел в атаку — перед ним Симон Эдер.

16:35

Дале выдал мощный финиш и передал эстафету третьим. У норвежцев теперь бежит Эрленд Бьонтегорд. И в 26,5 секундах от лидера финишировал Гараничев, у России бежит Матвей Елисеев.

16:34

Фанмин в 12 секундах финишировал от Жаклена, у китайцев второй этап бежит Янь Синюань.

16:34

И передает эстафету Жаклен. Второй этап у французов бежит Мартен Фуркад — очень важный момент наступает!

16:33

В тройку лидеров ворвался австриец Доминик Ландертингер, хотя от него Гараничев отстает лишь на секунду. Очень большая плотность в первой десятке.

16:32

Перед передачей эстафеты Жаклен чуть оторвался, Гараничев бежит пятым, но проигрывает 29 секунд.

16:31

Напомним, что китайскую сборную тренирует легендарный Уле-Эйнар Бьёрндален. В Пекине зимой 2022 года пройдут Олимпийские игры, и подготовка сборной Китая по биатлону — одна из важнейших задач для Бьёрндалена.

16:30

А Чен Фанмин-то каков! Отлично проходит горку перед отметкой 6,1 км и на две секунды приблизился к лидеру.

16:30

Гараничев Жаклену проигрывает 22,7 секунды.

16:29

Совершенно неожиданно в группу лидеров ворвался китаец Чен Фанмин. Он на двух огневых рубежах не допустил ни одного промаха, а сейчас бежит вторым, уступая Жаклену чуть больше десяти секунд. В тройке лидеров — украинец Артем Тищенко.

16:28

Гараничев из шести патронов закрывает мишени и убегает быстрее Дале! Норвежец же «застрелился», из восьми патронов закрывает Йоханнес!

16:27

Быстро отстрелялся Жаклен, хотя и понадобился ему один дополнительный патрон. Уходит первым француз!

16:26

Приходит Жаклен ко второму огневому рубежу. В стойке будет сложнее, чем в лежке — погода ухудшилась, идет обильный снег, зато ветер не особо сильный.

16:25

Начинает Жаклен уходить в отрыв. Перед вторым огневым рубежом у француза 10 секунд преимущества над Лапшиным, Дале отстает на 12,8 секунды. Гараничев пару секунд отыграл и уже вышел на девятую позицию.

16:24

Дале же несколько секунд отставания отыграл и уже бежит четвертым.

16:23

Недолго Лапшин чувствовал себя лидером гонки: на отметке 3,6 км опередил его Жаклен и оторвался на три секунды. Гараничев на одну позицию откатился и в ходе начинает терять — уже более 20 секунд он уступает лидеру.

16:23

Тройку лидеров замыкает Тршан, но на пятки ему наступает Антон Смольский из Белоруссии.

16:22

У Дале тоже один промах, в двух секундах он бежит от россиянина.

16:21

Евгений Гараничев допустил один промах, но дополнительным патроном мишень закрыл. Идет 13-м и уступает Лапшину 15,9 секунды.

16:20

Ух ты, Тимофей Лапшин, представляющий Южную Корею, отстрелялся первым! Без ошибок! В двух секундах от нее идет Жаклен, не допустивший промахов.

16:18

Через 600 метров Гараничев откатился уже на шестую позицию, но при этом прибавил в скорости — идет в 1,4 секундах от Дале. Впереди первый огневой рубеж.

16:18

Замыкает группу Эдгарс Мисе из Латвии.

16:17

На отметке 1,1 км лучшее время у Дале, за ним Жаклен, Тршан и Гараничев.

16:17

Словенец Рок Тршан немного обошел лидирующую группу сбоку и идет одним из первых.

16:16

Сразу же Дале возглавил группу биатлонистов, за ним бегут Гараничев и Жаклен.

16:16

Вновь пошел мокрый снег. Немного поднялась температура, непростые погодные условия. Но, признаться, бывало и хуже.

16:15

Старт дан! В первой тройке бегут сборные Норвегии, Франции и Германии, за которые стартовали Йоханнес Дале, Эмильен Жаклен и Роман Рес соответственно. У России первый этап бежит Евгений Гараничев с четвертой позиции.

16:12

В этом сезоне мужская российская сборная не знает ни побед, ни радости от медалей (в виду их отсутствия) на эстафетах. В Эстерсунде и Оберхофе россияне финишировали четвертыми, а в Хохфильцене остались и вовсе без цветов, заняв шестое место. Лучшие и непобедимые пока что — норвежцы. У них три победы из трех.

16:11

В первые дни этапа Кубка мира в Рупольдинге царила прекрасная погода, но в эти выходные биатлонистам придется побороться с погодными условиями. С утра шел мокрый снег, лишь за полчаса до начала гонки он прекратился. Трасса выглядит подготовленной, но некоторые трудности спортсменам придется испытать.

16:10

В составе сборной России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

16:05

Старт запланирован на 16.15 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Рупольдинге.