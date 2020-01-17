Избежать провала: россияне бьются в эстафете. LIVE

Кристиансен только-только пришел на стойку.
Допускает еще два промаха Фийон Майе. Но разве это его волнует? Два дополнительных патрона спасают. Бежит француз к золотой медали. Может хоть пешком последний круг пройти.
Фийон Майе уже приближается ко второму огневому рубежу, остальные же даже отрезок 4,2 км не преодолели.
Эберхард проигрывает 40 секунд Кристиансену, а в двух секундах от австрийца Логинов.
На отметке 3,6 км Фийон Майе выигрывает у Кристиансена минуту и 20,7 секунды. Увеличивает темп француз.
И пользуется этим Логинов! Александр в трех секундах от австрийца! Можно побороться за бронзу! Нужно!
Завозился австриец с винтовкой. Допустил промах, но «допом» закрыл.
И Кристиансен закрывает пять из пяти!
Уже не надеется норвежец на победу, тут все понятно. Но и за серебро особо не переживает — Эберхард достаточно далеко.
А Кристиансен только-только подходит к стрельбищу.
А ведь не зря задел такой себе сделал Кентен. Два промаха на лежке допустил, но двумя дополнительными патронами мишени закрыл француз и пошел убегать дальше.
Фийон Майе уже на лежке! Но минуту и 35 секунд он выигрывает у Ветле Шоста Кристиансена.
Логинов после 1,1 км бежит седьмым, держит он на прицеле Бенедикта Долля, Романа Елётнова и Миху Довжана.
Если Детьё бежал спокойно, то Фийон Майе сильно прибавил. Уже на минуту и 29 секунд опережает он норвежца.
Латыпов на последнем кругу сдал откровенно ходом. В итоге только седьмым финишировал, пропустив вперед немца, белоруса и словенца. И побежал последний этап Александр Логинов!
Австрийцы на третьем месте по-прежнему. В 18 секундах от норвежца теперь бежит Юлиан Эберхард.
Бё передал эстафету вторым, хотя проиграл Детьё минуту и 25 секунд. Последний этап у Норвегии бежит Ветле Шоста Кристиансен.
Пайффер атакует Латыпова и обходит. Эдуард из последних сил держит немца, но, вероятно, отпустит перед финишем.
Отличный этап отбежал Детьё, передает он эстафету Кентену Фийону Майе.
На отметке 6,1 км Бё-старший проигрывает Детьё минуту и 18 секунд. Француз бежит стабильно, хотя и не особо форсирует события. Спокоен Симон. Ляйтнер проигрывает норвежцу 15 секунд, а вот Латыпов уже сильно отстает от австрийца. 20 секунд разрыва от третьего места, за Эдуардом же в пяти секундах Арнд Пайффер.
Латыпов закрывает пять мишеней шестью патронами, бежит четвертым, до Ляйтнера 13 секунд!
Бё и Ляйтнер допустили по промаху, австриец оказался чуть медленнее Тарьея, но побежал за ним.
Побежал Детьё на последний круг и передачу эстафеты. Непонятно, что Франции может помешать сегодня выиграть золото.
Ну каков же Детьё! Все пять мишеней в стойке закрыл быстро! Будто и нет никакого снегопада, а снег-то валит лавиной.
Пришел уже Детьё на второй огневой рубеж. Бё, кстати, секундочку одну отыграл.
Немного сдает Латыпов. На отметке 3,6 км уже около десяти секунд он проигрывает Ляйтнеру. А вот австриец Бё-старшего не отпускает.
Вообще — надо отметить ход норвежцев. Бегут они сегодня очень здорово, а вот стреляют ужасно. Восемь дополнительных патронов уже задействовали. У России, к слову, только три.
Итак, первая пятерка выглядит следующим образом: Детьё лидирует, в минуте и восьми секундах от него — Тарьей Бё. Сразу за норвежцем бежит Ляйтнер, которого преследует Латыпов. Пятую строчку занимает Клемен Бауэр из Словении.
Латыпов молодец! Быстро закрыл все пять мишеней, Ляйтнер уже в пяти секундах!
Бй в лежке бесподобен, убегает вторым! Ляйтнер его не отпускает — пять из пяти.
Тарьей Бё и Лятйнер только-только подходят к огневому рубежу, за ними бежит Латыпов.
Один промах допустил француз, спокойно перезарядил ружье и дополнительным патроном мишень закрыл.
Итак, Детьё на лежке.
Латыпов с самого старта сразу же ворвался в борьбу с высоким темпом, Детьё же бежит спокойно. Не особо тратил сил француз перед первым огневым рубежом.
Детьё сохраняет отрыв от Бё, Ляйтнер немного отстал. Латыпов на отметке 1,1 км одну секунду отыграл.
Елисееву пришлось нелегко на финише, но четвертым все-таки пришел. 1,5 минуты проигрывает лидеру и на 20 секунд отстает от третьего места. У России предпоследний этап бежит Эдуард Латыпов.
Норвегия за победу, может, и не поборется уже, но за медали продолжает. Тарьей Бё бежит вторым, проигрывая минуту и 19 секунд Детьё, сразу же за ним австриец Феликс Ляйтнер.
И передал эстафету Фуркад. У Франции третий этап бежит Симон Детьё.
Ну Фуркад... Ну Фуркадище. Еще десять секунд привез Эдеру, австриец бежит из последних сил, а Мартен выглядит наисвежайшим! Отличную форму набрал француз.
Синюяань откатился на пятую строчку, зато какой рывок сделал Бьонтегорд. Уже третьим бежит норвежец.
Перед передачей эстафеты отрыв Фуркада от Эдера составляет уже минуту и 9,4 секунды. Сложно идет австриец, но еще сложнее — Елисеев. Минуту и 20 проигрывает Матвей, десять — Эдеру.
Но каковы же китайцы! 4 огневых рубежа — ноль промахов. Третьим бежит Синюань.
Эдер тоже промазал, но убежал со стрельбища быстрее. 12 секунд от Елисеева, но минута отставания от Фуркада.
Елисеев допустил один промах. Очень завозился с перезарядкой на дополнительный патрон, но убежал все-таки четвертым — минута и 13 секунд отставания у России.
Снегопад увеличился, но Фуркаду на это плевать с Эйфелевой башни! 10 из 10 закрывает француз и идет быстрее передавать эстафету.
Уже приходит на огневой рубеж Фуркад. Стойка. Можно не торопиться, преследователей еще не видать.
Отличный ход показывает Елисеев. Не пускает он вперед Эдера, но отставание от Фуркада растет. Мартен прекрасен. Бежит просто супер-отлично. 48,6 секунды он выигрывает у Матвея перед вторым огневым рубежом.
Фуркаду обильный снегопад не мешает. На отметке 3,6 км уже 35 секунд он выигрывает у преследователей. Елисеев бежит вторым, за ним Эдер, а затем — Синюань.
Бьонтегорд дважды промазал, более 45 секунд проигрывает норвежец.
За тройку лидеров борется и Эдер. Австриец также промахов на лежке не допустил.
Елисеев красавчик! Синхронно отстрелялся с Синюанем и бежит вторым, проигрывая Фуркаду 28 секунд. В одной секунде от Матвея бежит китаец.
Фуркад долго целился, но спокойно закрыл все пять мишеней! Прекрасен француз и уходит в отрыв.
Гараничев решил возглавить свою четверку.
Мартен уже подходит к своему первому огневому рубежу.
Образовалась интересная группа: впереди Фуркад, за ним уже в 20 секундах бежит Синюань, и только потом уже четверка Бьонтегорд, Эдер, Гараничев и Йеспер Нелин из Швеции.
В двух секундах от Гараничева, кстати, норвежец Эрленд Бьонтегорд.
Фуркад на отметке 1,1 км пошел в отрыв — 13,8 секунды выигрывает он у китайца. Елисеев пару секунд отставания отыграл, бежит пятым, наступая на пятки Эдеру.
Елисеев сразу же пошел в атаку — перед ним Симон Эдер.
Дале выдал мощный финиш и передал эстафету третьим. У норвежцев теперь бежит Эрленд Бьонтегорд. И в 26,5 секундах от лидера финишировал Гараничев, у России бежит Матвей Елисеев.
Фанмин в 12 секундах финишировал от Жаклена, у китайцев второй этап бежит Янь Синюань.
И передает эстафету Жаклен. Второй этап у французов бежит Мартен Фуркад — очень важный момент наступает!
В тройку лидеров ворвался австриец Доминик Ландертингер, хотя от него Гараничев отстает лишь на секунду. Очень большая плотность в первой десятке.
Перед передачей эстафеты Жаклен чуть оторвался, Гараничев бежит пятым, но проигрывает 29 секунд.
Напомним, что китайскую сборную тренирует легендарный Уле-Эйнар Бьёрндален. В Пекине зимой 2022 года пройдут Олимпийские игры, и подготовка сборной Китая по биатлону — одна из важнейших задач для Бьёрндалена.
А Чен Фанмин-то каков! Отлично проходит горку перед отметкой 6,1 км и на две секунды приблизился к лидеру.
Гараничев Жаклену проигрывает 22,7 секунды.
Совершенно неожиданно в группу лидеров ворвался китаец Чен Фанмин. Он на двух огневых рубежах не допустил ни одного промаха, а сейчас бежит вторым, уступая Жаклену чуть больше десяти секунд. В тройке лидеров — украинец Артем Тищенко.
Гараничев из шести патронов закрывает мишени и убегает быстрее Дале! Норвежец же «застрелился», из восьми патронов закрывает Йоханнес!
Быстро отстрелялся Жаклен, хотя и понадобился ему один дополнительный патрон. Уходит первым француз!
Приходит Жаклен ко второму огневому рубежу. В стойке будет сложнее, чем в лежке — погода ухудшилась, идет обильный снег, зато ветер не особо сильный.
Начинает Жаклен уходить в отрыв. Перед вторым огневым рубежом у француза 10 секунд преимущества над Лапшиным, Дале отстает на 12,8 секунды. Гараничев пару секунд отыграл и уже вышел на девятую позицию.
Дале же несколько секунд отставания отыграл и уже бежит четвертым.
Недолго Лапшин чувствовал себя лидером гонки: на отметке 3,6 км опередил его Жаклен и оторвался на три секунды. Гараничев на одну позицию откатился и в ходе начинает терять — уже более 20 секунд он уступает лидеру.
Тройку лидеров замыкает Тршан, но на пятки ему наступает Антон Смольский из Белоруссии.
У Дале тоже один промах, в двух секундах он бежит от россиянина.
Евгений Гараничев допустил один промах, но дополнительным патроном мишень закрыл. Идет 13-м и уступает Лапшину 15,9 секунды.
Ух ты, Тимофей Лапшин, представляющий Южную Корею, отстрелялся первым! Без ошибок! В двух секундах от нее идет Жаклен, не допустивший промахов.
Через 600 метров Гараничев откатился уже на шестую позицию, но при этом прибавил в скорости — идет в 1,4 секундах от Дале. Впереди первый огневой рубеж.
Замыкает группу Эдгарс Мисе из Латвии.
На отметке 1,1 км лучшее время у Дале, за ним Жаклен, Тршан и Гараничев.
Словенец Рок Тршан немного обошел лидирующую группу сбоку и идет одним из первых.
Сразу же Дале возглавил группу биатлонистов, за ним бегут Гараничев и Жаклен.
Вновь пошел мокрый снег. Немного поднялась температура, непростые погодные условия. Но, признаться, бывало и хуже.
Старт дан! В первой тройке бегут сборные Норвегии, Франции и Германии, за которые стартовали Йоханнес Дале, Эмильен Жаклен и Роман Рес соответственно. У России первый этап бежит Евгений Гараничев с четвертой позиции.
В этом сезоне мужская российская сборная не знает ни побед, ни радости от медалей (в виду их отсутствия) на эстафетах. В Эстерсунде и Оберхофе россияне финишировали четвертыми, а в Хохфильцене остались и вовсе без цветов, заняв шестое место. Лучшие и непобедимые пока что — норвежцы. У них три победы из трех.
В первые дни этапа Кубка мира в Рупольдинге царила прекрасная погода, но в эти выходные биатлонистам придется побороться с погодными условиями. С утра шел мокрый снег, лишь за полчаса до начала гонки он прекратился. Трасса выглядит подготовленной, но некоторые трудности спортсменам придется испытать.
В составе сборной России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
Старт запланирован на 16.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Рупольдинге.