«Обезумел»: Овечкину разбили в кровь лицо — он разнес соперника

Недавно 34-летний Александр Овечкин сделал заявление о том, что желает продлить контракт с «Вашингтон Кэпиталз», истекающий после сезона-2020/21, а буквально на следующий день доказал свои слова делом, принеся команде победу в очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз» Никиты Гусева.

Эта встреча приобрела особый оттенок принципиальности, поскольку предыдущая игра с «дьяволами», прошедшая всего пять дней назад, закончилась для «Вашингтона» позором в родных стенах — команда потерпела поражение со счетом 1:5.

Этот матч гости также начали довольно агрессивно: нападающий Майлз Вуд в невинной ситуации заехал Овечкину высоко поднятой клюшкой в лицо, просто проезжая мимо него на скамейку.

Ovi went to the locker room after taking this harsh stick to the face #CapsDevils pic.twitter.com/k3QJxNsuvF — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) January 17, 2020

Сложно поверить в то, что игрок «Нью-Джерси» не заметил россиянина хотя бы потому, что они были на пустом участке арены только вдвоем. К тому же Ови является кумиром детства для Вуда, и каждая встреча с ним является для американца особенной.

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Еще когда в 2016 году Майлз начал покорять НХЛ, его отец рассказал душераздирающую историю о том, как в возрасте восьми-девяти лет он отправил Александру карточку с просьбой оставить на ней автограф и пригрозил, что если кумир не ответит, то он когда-нибудь отомстит ему жестким силовым приемом. Никакого автографа юный игрок тогда не получил.

После этого интервью Овечкин встретился с Вудом возле раздевалки «Кэпс», вручил ему свое фото с милой подписью и даже извинился за то, что когда-то проигнорировал просьбу, объяснив это тем, что «никогда не видел своей фанатской почты».

Вуд был счастлив и называл Александра «идолом детства» и «великой восьмеркой» в своих соцсетях.

Однако складывается впечатление, что на льду парень все еще вынашивает планы мести. Так, в 2018 году он выдернул Овечкина из кучи соперников во время массовой потасовки с «Вашингтоном», но тогда россиянин быстро его усмирил…

… теперь же он зарядил Ови клюшкой в лицо.

Арбитры не заметили этого эпизода и никак не наказали Вуда, несмотря на то что вся нижняя часть лица Овечкина оказалась облита кровью. Капитану «столичных» пришлось покинуть площадку для получения медицинской помощи, после чего он вернулся на лед в заведенном состоянии и быстро оформил дубль.

На 15-й минуте первого периода нападающий неотразимо щелкнул из левого круга вбрасывания, реализовав большинство 5 на 3.

Just another Thursday at the office @ovi8 pic.twitter.com/YXDIScWYKr — Washington Capitals (@Capitals) January 17, 2020

А спустя всего четыре минуты россиянин красиво уложил шайбу в самую «девятку» (снова из своего «офиса») после того, как «Кэпс» выиграли вбрасывание, и Никлас Бекстрем легонько покатил ему под бросок, прекрасно зная, что это любимая точка Овечкина.

Благодаря этому точному выстрелу Александр добрался до отметки 30 голов в сезоне, причем сделал это уже в 15-й раз подряд. Ранее такую стабильную результативность в 15 сезонах удавалось показать только легендам НХЛ Майку Гартнеру и Яромиру Ягру.

Едва успел начаться второй период, как Карл Хагелин увеличил преимущество «Вашингтона» до 3:0, однако это сыграло со «столичными» злую шутку: они позволили себе расслабиться и пропустили две шайбы подряд (отличились Уэйн Симмондс и Блейк Коулман), а «Нью-Джерси» снова поверил в свои силы.

Причем свой второй гол, сокративший отставание до минимума, «дьяволы» провели в меньшинстве 4 на 5 — настолько расхлябанно действовали хозяева льда.

Однако спустя три минуты после этой пропущенной шайбы «Вашингтон» соорудил ответную атаку, в которой отличился Якуб Врана, вернувший команде комфортное преимущество (4:2).

The on a roll pic.twitter.com/4xtxXArbkc — Washington Capitals (@Capitals) January 17, 2020

А окончательную точку в матче поставил своим хет-триком Овечкин. В этом голе было прекрасно все — и изумительная передача Тома Уилсона между ног защитнику…

… и выбор позиции Александра, который расстрелял пустой угол без сопротивления.

WE LOVE A HAT TRICK FROM NO. 8 pic.twitter.com/gOEEe14lcC — Washington Capitals (@Capitals) January 17, 2020

Этот хет-трик стал для россиянина юбилейным, 25-м в карьере, и по данному показателю он вышел на девятое место в истории НХЛ, догнав Си Деннени. В ближайшее время Ови может обойти легендарного Мориса Ришара, на счету которого 26 хет-триков. Рекорд же пока держится за недосягаемым Уэйном Гретцки (50).

Также три гола в матче против «Нью-Джерси» помогли россиянину улучшить свое положение в гонке снайперов нынешнего регулярного чемпионата. Теперь в активе Александра Великого — 31 гол, и он находится на третьей строчке, уступая только нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюзу (34) и Давиду Пастрняку из «Бостон Брюинз» (36).

Учитывая, что Ови забирал приз лучшему голеадору чемпионата («Морис Ришар Трофи») последние два сезона подряд, это противостояние является для него довольно принципиальным.

И, наконец, сводка по таблице самых результативных снайперов в истории лиги: до десятого места, которое занимает Марио Лемье с 690 голами, россиянину осталась всего одна шайба.

Целью Овечкина является рекорд Гретцки — 894 гола.

«Такие достижения наскучить не могут. Хет-трик — это круто, но хочу подчеркнуть, что без усилий моей команды я бы никогда не достиг всех этих показателей.

Мне осталась всего одна шайба до Лемье? Это замечательно, ведь Марио был одним из моих кумиров в детстве. Находиться в таблице рядом с такими легендами — это впечатляет», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Также капитан «Вашингтона» поделился мнением о неприятном эпизоде с Вудом.

«Мне заехали клюшкой в лицо, но арбитры не свистнули нарушение. Я не думаю, что это было специально, но судьи не отреагировали. После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашел, чем ответить. С самим Вудом не разговаривал», — подытожил россиянин.

«Когда его выводят из себя, он всегда играет лучше всего», — отметил давний партнер Овечкина Бекстрем.

Другие опытные россияне из «Кэпс» — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, — не отметились результативными действиями и в целом были не очень заметны, но зато молодой вратарь Илья Самсонов проявил себя во всей красе.

Он отразил 32 из 34 бросков, а при счете 3:1 лишил Дэймона Северсона верного гола в концовке второго периода. Сократи «Дэвилз» разрыв до минимума уже тогда, все могло пойти совсем по другому сценарию.

Эта победа стала для Самсонова девятой подряд, если учитывать те матчи, в которых он выходил в стартовом составе. Таким образом, российский голкипер обновил клубный рекорд по продолжительности победной серии для вратарей-новичков.

Неудивительно, что он был признан второй звездой встречи (а первой, конечно, стал Овечкин).

После этого матча «Кэпс» уверенно возглавляют таблицу столичного дивизиона, также идя на первом месте всей Восточной конференции с 69 очками после 48 матчей.

«Нью-Джерси» же располагаются на 14-й строчке Востока с 41 баллом, заработанным в 47 встречах. Российский нападающий Никита Гусев пока не может вытащить команду в одиночку. В прошедшей встрече он нанес три броска по воротам, но безрезультатно.