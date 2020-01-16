Чужие почки: друг подставил форварда «Динамо»

Нигерийский нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун стал фигурантом скандальной и одновременно забавной истории. 16 января Telegram-канал Mash сообщил, что 29-летний футболист был госпитализирован в одну из столичных больниц. Причиной обращения к врачам стали якобы проблемы форварда с почками. Однако данная информация оказалась ошибочной — на данный момент Игбун проводит вместе с «Динамо» зимние тренировочные сборы в Турции. Пресс-служба бело-голубых заявила, что с нападающим все в порядке и он занимается в общей группе.

Сильвестр "Слай" Игбун удивлён мешаниной нелепых слухов вокруг него и передаёт всем привет с #ВТБтренировочныйсбор pic.twitter.com/fKkj2kMeGS — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 16, 2020

Сам Игбун также заверил, что проблем со здоровьем не имеет.

«Ребята, привет. Это Слай. Я сейчас в Анталье на сборах с «Динамо». Мы тренируемся очень усердно, сегодняшние занятия уже завершились, и я сильно устал. Время отдохнуть и подготовиться к завтрашним тренировкам. Со мной все хорошо, я здоров. Мы работаем и готовимся ко второй части сезона. Все в порядке, ребята! Чао!» — сказал футболист.

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Однако на этом история не закончилась. Источник сообщил, что визит в московскую больницу от имени Игбуна действительно был, однако обратился в врачам не футболист, а его друг, которого зовут Олучи. Отмечается, что в Москву из Нигерии он приехал несколько месяцев назад, уже успел найти работу, но жил в съемной квартире форварда «Динамо».

Именно Олучи, как утверждается, пожаловался на боли в области почек и вызвал бригаду скорой помощи. После прибытия бригады врачей он показал документы Игбуна, представившись им, за счет чего и смог воспользоваться медицинской страховкой футболиста, которую предоставило нигерийскому форварду «Динамо». Самое интересное, что медиков вызвал не друг нападающего «Динамо», а владелец квартиры, которую снимает Сильвестр в столице.

«Моя жена позвонила представителям клуба, рассказала, что у него боли в области почек. Кто именно ответил, я не знаю. Приехали врачи и вынесли предварительный диагноз — камни или песок в почках. Я не знал, что это не Игбун, а его друг»,

— приводит Telegram-канал Mash слова владельца квартиры.

Забавен и тот факт, что друг Игбуна, приехавший в больницу с документами футболиста, даже обрел популярность среди других посетителей клиники: те фотографировались с нигерийцем, приняв его за форварда «Динамо».

Сама история хоть и выглядит иронично, но имеет при этом негативный исход. В частности, для самого Игбуна.

Из-за того, что друг футболиста решил воспользоваться его документами ради бесплатного лечение, нигерийский форвард рискует лишиться страховки.

Утверждается, что представители компании уже рассматривают обращения в правоохранительные органы с целью лишения Игбуна Добровольного медицинского страхования (ДМС) по факту подмены документов.

Проблемы могут коснуться и друга футболиста. Так, приятель форварда «Динамо» сообщил, что тот уже созвонился с ним и потребовал в ближайшее время покинуть его квартиру.

«Я жил в квартире Игбуна, когда его не было в Москве. Слай меня теперь убьет за это. Он позвонил мне и сказал, что у меня есть десять минут, чтобы покинуть квартиру. Я не хотел, чтобы это произошло, но мне стало плохо, и я обратился к врачам»,

— приводит источник слова Олучи.

Сильвестр Игбун с 2015 года играет в чемпионате России. Права на него принадлежат «Уфе», за которую нигериец провел в общей сложности 119 матчей, забив 27 мячей и сделав 12 голевых передач. В сентябре 2019 года Игбун перешел в «Динамо» на правах аренды. За московский клуб он сыграл в 11 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами. Бело-голубые после 19-ти туров Российской премьер-лиги располагаются на восьмом месте, имея в своем активе 24 очка при шести победах.

В Россию Игбун приехал из Дании, где выступал за местный «Мидтьюлланн». В майке датского клуба нигерийский нападающий провел 164 встречи, в которых отметился 47 забитыми мячами и 30 результативными передачами.