На помощь Моуринью: «Тоттенхэм» купит экс-игрока «Спартака»

До закрытия зимнего трансферного окна в Англии остается две недели, в связи с чем многие клубы активизировались на рынке. Одну из главных сделок может провернуть «Тоттенхэм Хотспур», который по-прежнему переживает кризис, несмотря на назначение главным тренером Жозе Моуринью.

А не так давно у «шпор» появилась новая проблема: лидер и лучший бомбардир команды Гарри Кейн получил серьезную травму во время матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Саутгемптона» (0:1), из-за которой выбыл как минимум до апреля.

Медицинское обследование выявило у форварда сборной Англии разрыв мышцы задней поверхности бедра, а через несколько дней стало известно, что ему потребуется хирургическое вмешательство. После операции 26-летний Кейн будет восстанавливаться несколько месяцев. Моуринью даже намекнул, что, по худшим раскладам, футболист пропустит весь остаток сезона. Его участие в чемпионате Европы — 2020, который состоится предстоящим летом на территории 11-ти государств континента, тоже теперь под вопросом.

Реклама

«Мы ожидаем, что Гарри будет отсутствовать до середины апреля... Конца апреля, конца мая, а, может, до следующего сезона. В общем, точно я не знаю», — приводит слова специалиста The Guardian.

В текущем сезоне Кейн забил 11 мячей в 20 матчах, еще шесть голов он записал на свой счет в пяти встречах Лиги чемпионов, исходя из чего его потеря выглядит для «Тоттенхэма» серьезной.

Одной из кандидатур на замену англичанину является бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш. По крайней мере, об этом в эфире программы Tempo Extra на португальском телеканале SIC Noticias рассказал журналист Руй Сантуш. По информации репортера, «шпоры» намерены арендовать кабовердийского форварда, ныне выступающего за «Порту», до конца сезона с опцией дальнейшего выкупа.

Отмечается, что к переговорам лондонцы привлекли агента Жорже Мендеша, клиентами которого являются Криштиану Роналду, Диего Коста, Радамель Фалькао и многие другие популярные игроки. Он также ведет дела и Моуринью.

Несмотря на то что стороны уже якобы находятся в продвинутой стадии переговоров, существуют определенные проблемы, которые могут помешать совершению сделки. Так, Record пишет, что для оформления трансфера «Тоттенхэму» потребуется специальное разрешение руководства лиги. Дело в том, что Зе Луиш не является гражданином Евросоюза, а для перехода в клуб АПЛ в такой ситуации требуется, чтобы футболист провел не менее 75 процентов игр за национальную команду в течение последних двух лет. Другое важное условие — эта сборная за соответствующий период не должна занимать место ниже 50-го в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Кабо-Верде располагается в этом рейтинге на 75-м месте, а Зе Луиш вернулся в сборную после двухлетней паузы только в прошлом году. Это значит, что «Тоттенхэм», если решит приобрести футболиста, должен будет подать апелляцию в специальную комиссию для рассмотрения возможности перехода.

Помимо прочего, в услугах нападающего, если верить данным A Bola, заинтересована испанская «Севилья». Андалусийский клуб также намерен обратиться в «Порту» с целью взять в аренду Зе Луиша до конца сезона. Однако вероятность этого трансфера низка, поскольку финансовые ресурсы нервионцев не позволяют выкупить трансфер игрока. А вариант аренды без гарантий не устраивает ни «Порту», ни самого футболиста.

Напомним, что 28-летний Зе Луиш перебрался в «Порту» в июле прошлого года, подписав соглашение, рассчитанное до лета 2023-го. Известно, что в его контракте прописана сумма отступных в размере €40 млн, при готовности выплатить которую любой клуб сможет беспрепятственно вести переговоры с ним. В этом сезоне форвард провел за «драконов» 20 матчей, записав на свой счет восемь забитых мячей во всех турнирах. Его трансферную стоимость специализированный портал Transfermarkt оценивает в €10 млн.

С 2015 по 2019 год футболист защищал цвета «Спартака», в составе которого стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладателем Суперкубка страны. Его трансфер в «Порту» принес красно-белым €8,5 млн при том, что покупали москвичи кабовердинца за €6,5 млн у «Браги».