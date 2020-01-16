Отказался платить: модель подала в суд на Ковалева

Российский боксер Сергей Ковалев снова оказался в центре скандала. Как информирует TMZ, против спортсмена подала новый иск американская модель Джейми Фронтц, ранее обвинившая его в избиении. Теперь актриса намерена добиться от Ковалева ответа в суде в связи с невыполнением финансового соглашения.

Дело в том, что по первому иску сторонам удалось прийти к конфиденциальному соглашению: Фронтц согласилась уменьшить сумму требуемой материальной компенсации, в конце концов сойдясь с боксером на $650 тысяч вместо изначально запрашиваемых $8 млн.

Уточнялось, что бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе должен компенсировать Фронтц $650 тысяч тремя выплатами. По словам модели, Ковалев прекратил погашать обговоренную сумму после первых $250 тысяч, что и стало причиной ее повторного обращения в суд.

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Напомним, что 9 июня 2018 года стало известно об обвинениях, выдвинутых против атлета. Джейми Фронтц сообщила правоохранительным органам, что Ковалев ухаживал за ней во время вечеринки, однако она отказала ему в близости. После этого боксер со своим другом якобы ворвался в номер Фронтц в отеле и жестоко избил ее. В результате инцидента потерпевшая получила серьезные травмы: сотрясение мозга, перелом носа и смещение диска шейного отдела позвоночника.

«Он настолько разозлился, что я отказалась заниматься с ним сексом, что пнул мою собаку Энни. Есть очевидец, который видел все это. Хорошая попытка, Крушитель. К сожалению, теперь я хорошо знаю, каково это, когда Ковалев бьет кулаком по лицу, только когда он ударил меня, на нем не было перчаток», — написала Фронтц.

Впоследствии Ковалев был задержан в Калифорнии в городе Биг-Бэр-Сити, однако в конце концов его отпустили под залог и позволили беспрепятственно передвигаться по Соединенным Штатам.

Несмотря на урегулированный в досудебном порядке гражданский иск, разбирательство по уголовному делу продолжается. Первое слушание должно было пройти 25 ноября 2019 года, однако затем его перенесли на 6 января 2020 года. В конечном итоге, как стало известно ESPN, было принято решение назначить заседание на 8 апреля.

В случае обвинительного приговора Сергею Ковалеву грозит четыре года тюремного заключения.

Свой последний поединок 36-летний Ковалев провел 3 ноября в Лас-Вегасе против самого высокооплачиваемого боксера мира Сауля Альвареса. Для россиянина поединок носил статус второй защиты титула WBO, однако он был абсолютным андердогом. Как итог, в 11-м раунде мексиканец прижал Крушителя к канатам и отправил в технический нокаут. Позднее Ковалев признался, что у него «не было шансов на победу», в связи с чем выдвигались предположения о договорном характере встречи.

«Учитывая условия, в которые я был поставлен перед поединком с Канело, было невозможно победить, подойти в нужной форме, в которой можно было бы выиграть у этого кабанчика. Кто в это все верил, кто поставил деньги — алчность сыграла с вами злую шутку. Могу смело заявить, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы посчитали, что я смогу победить», — сказал Ковалев во время видеотрансляции в Instagram.

Любопытно, что в прессе после боя появилась информация о намерении Канело отказаться от завоеванного титула и вернуться в средний вес. Президент WBO Франциско Валькарсель опроверг эти данные, однако спустя месяц Альварес официально отказался от претензий на пояс. В команде Ковалева отметили, что данных о возможном проведении поединка российского боксера за вакантный титул пока нет. «Мы пока не знаем. Уточняем и рассматриваем возможность этого», — заявила промоутер Кэти Дува.

При этом реванша с Канело у Ковалева в ближайшее время точно не будет. «Вряд ли это реально. Если бы такая возможность была, мы бы давно ее рассмотрели», — поделились представители команды россиянина.

На профессиональном уровне Ковалев одержал 34 победы (29 — нокаутом), потерпел четыре поражения, еще один бой завершился вничью. Перед встречей с Канело он неоднократно говорил о том, что планирует завершить карьеру в течение двух ближайших лет.