Россияне друг против друга: последний турнир Игр. LIVE

Итальянка Алессия Торнаги, представляющая Team Motivation, на льду. У ее команды 8 очков.
За счет сложности программы и компонентов Маццара выходит в лидеры сейчас! Важные очки для команды Hope.
Потенциально очень сильный прокат, тем более под «Тишину» Бетховена, но у француженки сегодня совсем не получилось. Тоже многовато ошибок. И приземление на две ноги со второго прыжка каскада, и падение на сольном прыжке.
Француженка Майя Маццара из Team Hope выступает первой в этой группе. У ее команды всего 5 очков.
Вот результаты после первой разминки, а теперь готовится вторая группа, где обе россиянки выступят. Они и закроют женскую часть турнира.
Ох, всем уступила Карл. Даже Пелконен, пусть и чуток совсем.
Не получился прокат у канадки. Начала с падения и потом наляпала ошибок еще. Не прям кошмарно, но многовато ошибок. Важно, что боролась, но что поделать.
Канадка Кэтрин Карл из Team Discovery на льду. У этой команды 10 очков и промежуточное второе место, так как в спортивных парах она выиграла.
Для двух падений результат очень приличный. Пока вторая.
Шерманн, катающаяся в произвольной программе под «Мемуары гейши», не обошлась без падения во второй части проката, после чего, откровенно устав, сделала еще пару ошибочек. Вторая фигуристка Венгрии довольна не в полной мере, но в целом это был не самый плохой прокат.
Венгерка Регина Шерманн из Team Vision на льду. У ее команды только 8 очков.
Очень уверенно обходит Пелконен Ванг! Молодец. Не личный рекорд, но за сотню!
И Ванг тоже очень сильно прибавила по сравнению с произвольной программой индивидуального турнира. Вообще ни одной ошибки. Прекрасный прокат, чистые прыжки! Разве что риттбергер и флип все же недокрутила.
Американка Кейт Ванг выходит исправлять положение для Team Focus.
Итак, вот результат Пелконен. Очень прилично.
Раскрепостившись, Пелконен откаталась лучше, чем в индивидуальных соревнованиях. Каскад 3 лутц — 2 тулуп, тройной риттбергер сделала. Не падала. Молодец.
Финка Нелла Пелконен из Team Determination начинает прокат. Ее команда дважды набрала по 5 очков за первые два вида. С 10 очками она делит второе место с еще двумя командами. И только Courage уверенно лидирует с 14 баллами.
Сейчас начнется первая разминка у девушек. Вот порядок выступлений сегодня у них. С указанием команд, само собой.
А это положение спортивных пар:
Первые две части соревнований уже прошли. Вот результаты в танцах на льду.
Составы команд.
Team Focus
Юноши: Юма Кагияма (Япония) Девушки: Кейт Ванг (США) Пары: Кейт Флеминг – Джедида Исбелл (США) Танцы на льду: Софья Тютюнина – Александр Шустицкий (Россия)
Team Discovery
Юноши: Николай Мемола (Италия) Девушки: Катрин Карле (Канада) Пары: Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) Танцы на льду: Селина Фраджи – Жан-Ханс Фурно (Франция)
Team Courage
Юноши: Арлет Леванди (Эстония) Девушки: Ксения Синицына (Россия) Пары: Алина Бутаева – Лука Берулава (Грузия) Танцы на льду: Утана Йошида – Шинго Нишияма (Япония)
Team Determination
Юноши: Чха Юн Хен (Южная Корея) Девушки: Нелла Пелконен (Финляндия) Пары: Брук Макинтош – Брендон Тосте (Канада) Танцы на льду: Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)
Team Motivation
Юноши: Андрей Кокура (Украина) Девушки: Алесса Торнаги (Италия) Пары: Диана Мухаметзянова – Илья Миронов (Россия) Танцы на льду: Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)
Team Future
Юноши: Маттео Налбоне (Италия) Девушки: Анна Фролова (Россия) Пары: Ван Юйчэнь – Ихан Хуан (Китай) Танцы на льду: Анна Чернявская – Олег Муратов (Украина)
Team Vision
Юноши: Андрей Мозалев (Россия) Девушки: Регина Шерман (Венгрия) Пары: София Нестерова – Артем Даренский (Украина) Танцы на льду: Натали Д'Алессандро – Брюс Уэделл (Канада)
Team Hope
Юноши: Лиам Капейкис (США) Девушки: Майя Маццара (Франция) Пары: Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) Танцы на льду: Мику Макита – Тайлер Гунара (Канада)
Смешанный командный турнир — сложная штука. Здесь организаторы решили разбить фигуристов не по национальному признаку, а перемешать спортсменов из разных стран, присвоив командам забавные названия, типа «Future» и «Courage». В общем, получилось восемь коллективов, а соревнуются спортсмены в четырех видах — спортивные пары, танцы на льду, девушки, юноши. За каждый вид лучшая команда получает 8 баллов, вторая 7 и так далее до единицы за восьмое место. Общий зачет формируется по сумме баллов.
Начало разминки у девушек в 16.30 мск.
На зимних Юношеских Олимпийских играх проходят смешанные командные соревнования по фигурному катанию. Вместе с вами за развитием событий следит Александр Седов.