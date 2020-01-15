Возвращение Логинова: россияне бегут спринт в Рупольдинге. LIVE

Гонка началась! Первым стартует норвежец Йоханнес Дале.
Погода в Рупольдинге сегодня отличная. Ветер не особо сильный, достаточно тепло, едва облачно. Условия прекрасные.
Накануне в рамках старта этапа КМ в Рупольдинге спринтерскую гонки отбежали представители женского пола. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, а вот россиянки откровенно провалились. Лучшей из женской сборной России стала Лариса Куклина, которая даже без промахов заняла 36-е место.
За сборную России сегодня бегут: Евгений Гараничев, который стартует под третьим номером, затем в на трассу выйдут Александр Логинов (14-й), Матвей Елисеев (29-й), Никита Поршнев (41-й), Эдуард Латыпов (59-й) и Саид Каримулла Халили (110-й).
Гонка стартует в 16.30 по московскому времени.
Представляем текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 км, который проходит в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге.