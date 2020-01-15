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Возвращение Логинова: россияне бегут спринт в Рупольдинге. LIVE

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Мужской спринт 10 км

В немецком Рупольдинге проходит 5-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 км.
Трансляция
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16:30

Гонка началась! Первым стартует норвежец Йоханнес Дале.

16:27

Погода в Рупольдинге сегодня отличная. Ветер не особо сильный, достаточно тепло, едва облачно. Условия прекрасные.

16:26

Накануне в рамках старта этапа КМ в Рупольдинге спринтерскую гонки отбежали представители женского пола. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, а вот россиянки откровенно провалились. Лучшей из женской сборной России стала Лариса Куклина, которая даже без промахов заняла 36-е место.

16:25

За сборную России сегодня бегут: Евгений Гараничев, который стартует под третьим номером, затем в на трассу выйдут Александр Логинов (14-й), Матвей Елисеев (29-й), Никита Поршнев (41-й), Эдуард Латыпов (59-й) и Саид Каримулла Халили (110-й).

16:20

Гонка стартует в 16.30 по московскому времени.

16:15

Представляем текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 км, который проходит в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге.